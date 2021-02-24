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Экономика ,  
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Счетная палата оценила величину расходов на борьбу с пандемией

Счетная палата представила свою оценку федеральных расходов на борьбу с пандемией: в 2020 году они составили 2,86 трлн руб. — 12,5% общих расходов бюджета. Вопрос, что считать антикризисными тратами, не имеет однозначного ответа
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Совокупные расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии COVID-19 в 2020 году составили 2,856 трлн руб., или 12,5% общих расходов бюджета. Такова экспертная оценка Счетной палаты России, представленная в аналитической записке о ходе исполнения государственных бюджетов в 2020 году (есть у РБК).

Общие расходы федерального бюджета в 2020 году составили 22,82 трлн руб. — на 4,6 трлн руб. (или на 25%, при инфляции 4,9%) больше, чем в 2019-м, и на 3,2 трлн руб. (16%) больше, чем планировалось на 2020 год до пандемического кризиса.

Антикризисные траты

По данным аудиторов, по состоянию на 1 января 2021 года было принято 153 решения о выделении средств из резервного фонда правительства на предотвращение влияния ухудшившейся экономической ситуации на развитие отраслей экономики, профилактику и устранение последствий пандемии, защиту здоровья граждан и оказание помощи заболевшим, а также на поддержку граждан в условиях пандемии. Наибольший объем средств резервного фонда был направлен на:

  • дополнительный трансферт на сбалансированность Пенсионного фонда с целью компенсировать снижение страховых взносов из-за антикризисных решений правительства и негативного влияния пандемии на фонд зарплат — 941,4 млрд руб.;
  • социальную поддержку семей с детьми — 569,3 млрд руб.;
  • трансферты регионам на оказание медицинской помощи больным коронавирусом — 378,2 млрд руб.;
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  • стимулирующие выплаты медикам и госслужащим, непосредственно работающим с COVID-19, — 231,7 млрд руб.;
  • специальные социальные выплаты, включая выплаты безработным, — 155,5 млрд руб.

Счетная палата самостоятельно считала «антиковидные» расходы, основываясь на документах правительства и парламентской комиссии по перераспределению бюджетных ассигнований. Итоговый показатель не учитывает распоряжения правительства под грифами ДСП (для служебного пользования) и «секретно», указывает Счетная палата. РБК направил запросы в Минфин России и Счетную палату.

Дискуссионный вопрос

Количественные оценки антикризисных расходов России разнятся в зависимости от методологических подходов. Например, Международный валютный фонд (МВФ) по состоянию на январь 2021 года оценивает, что в России дополнительные бюджетные затраты на здравоохранение и пострадавшие от кризиса секторы экономики в виде непосредственных расходов бюджета или отказа от сбора налоговых доходов составили 2,9% ВВП. В том числе сектор здравоохранения (помощь больным, закупка лекарств, средств защиты, медицинских приборов, выплаты медикам) получил 0,6% ВВП.

Исходя из оценки Счетной палаты, расходы на борьбу с пандемией и ее последствиями составили около 2,7% ВВП (согласно первой оценке Росстата по ВВП 2020 года). Для Минфина эти оценки важны, так как Россию критиковали за относительно низкие расходы на борьбу с кризисом. Например, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев утверждал в недавней статье (.pdf), что «в отличие от западных коллег <...> российское правительство не предложило щедрой поддержки домохозяйствам и малому бизнесу». Общая фискальная поддержка в России «намного меньше, чем в других странах G20», писал Гуриев.

Минфин спорил с такой критикой, оценивая общую стоимость антикризисных пакетов в 4,5% ВВП (в 2020–2021 годах). С учетом финансовых мер на уровне регионов, «забалансовых» мер (таких как неденежная докапитализация Сбербанка и ВЭБ.РФ на 0,5 трлн руб.) и компенсации общего сокращения доходов бюджетной системы совокупный «фискальный импульс» составляет около 9% ВВП, что ставит Россию в число мировых лидеров по антикризисной поддержке экономики, заявлял министр финансов Антон Силуанов.

Сверхлимитные гарантии

В 2020 году правительство было вынуждено принимать бюджетные решения в чрезвычайных условиях, отступая от норм обычного времени, обращают внимание аудиторы. Действие отдельных положений Бюджетного кодекса было приостановлено, Минфину разрешили увеличивать общий объем бюджетных расходов без внесения поправок в закон о бюджете (с соответствующим увеличением резервного фонда), правительство получило право выдавать юрлицам гарантии по кредитам с превышением лимитов, установленных на 2020 год (по рублевым и валютным госгарантиям). Размер перераспределений бюджетных ассигнований стал самым высоким за последние десять лет, подчеркивает Счетная палата: общий объем положительных изменений бюджетной росписи достиг почти 11,4 трлн руб. — в 3,6 раза больше, чем за 2019 год.

В частности, в 2020 году правительство предоставило госгарантии в рублях на сумму 452 млрд руб. (в 15 раз больше, чем было предусмотрено докризисной программой госгарантий на 2020 год, — 30 млрд руб.) и на $6 млрд в иностранной валюте (443 млрд руб. по курсу доллара на 31 декабря) — в 5,5 раза выше «программного» лимита ($1,1 млрд), говорится в отчете аудиторов. Гарантии при прочих равных увеличивают госдолг (хотя в последние годы долг по гарантиям снижается, поскольку срок старых гарантий истекает или их списывается больше, чем выдается новых).

Объем предоставления рублевых гарантий в 2020 году стал максимальным с 2016-го, следует из данных Счетной палаты. Валютные гарантии были предоставлены после годичного перерыва (в 2019 году не предоставлялись). Дополнительные гарантии, выданные сверх лимита на фоне пандемии, составляют примерно 0,7% ВВП (включаются в антикризисную фискальную поддержку в широком понимании).

Среди госгарантий, выданных в 2020 году:

  • «зонтичная» гарантия для ВЭБ.РФ на 220 млрд руб. (для потенциального исполнения поручительств ВЭБа по банковским кредитам для системообразующих предприятий);
  • гарантии на 70 млрд руб. по кредитам Сбербанка для «Аэрофлота»;
  • гарантии на 162 млрд руб. по кредитам Промсвязьбанка для его лизинговых структур («ПСБ Авиапрофлизинг», «ПСБ Авиализинг»), в том числе гарантия на 140 млрд руб. для закупки самолетов Sukhoi Superjet, не востребованных покупателями;
  • валютные гарантии (15 штук) на общую сумму $6 млрд по кредитам российских юрлиц в ВЭБ.РФ на цели приобретения судов-газовозов для последующей передачи их в лизинг в рамках проекта «Арктик СПГ 2» (проект НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа).

В октябре 2020-го Счетная палата также раскрывала в своих материалах, что до конца 2020 года Минфин планировал предоставить гарантию на сумму до $1,36 млрд для поддержки экспорта российской сельскохозяйственной продукции в страну — стратегический партнер России (без указания названия). В итоговом докладе Счетной палаты об этой гарантии ничего не сообщается.

Автор
Иван Ткачёв
Счетная палата пандемия COVID-19 антикризисные меры Минфин бюджет
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