Путин поручил кабмину заняться увеличением реальных доходов россиян
Президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 2030 года «уделить особое внимание» увеличению реальных доходов россиян. Это следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Среди пунктов в списке третьим идет «увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также дальнейшее снижение уровня бедности».
28 апреля 2023 года Путин заявил, что реальные (скорректированные на инфляцию) доходы россиян растут. В конце ноября того же года президент назвал приоритетами рост доходов и сокращение бедности в России. По его словам, по итогам третьего квартала 2023 года уровень бедности снизился до 10,5%. Путин отметил, что снижение небольшое, но с наметкой на позитивную динамику.
Минимальный уровень бедности в России был достигнут в 2012 году — 10,7%. По итогам пандемийного 2020 года он составил 12,1 против 12,3% в 2019-м. В 2020 году Путин подписал указ о национальных целях, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое к 2030 году, то есть до 6,5%.
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