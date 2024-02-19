Путин поручил кабмину заняться увеличением реальных доходов россиян

Владимир Путин (на экране) (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 2030 года «уделить особое внимание» увеличению реальных доходов россиян. Это следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Среди пунктов в списке третьим идет «увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также дальнейшее снижение уровня бедности».

28 апреля 2023 года Путин заявил, что реальные (скорректированные на инфляцию) доходы россиян растут. В конце ноября того же года президент назвал приоритетами рост доходов и сокращение бедности в России. По его словам, по итогам третьего квартала 2023 года уровень бедности снизился до 10,5%. Путин отметил, что снижение небольшое, но с наметкой на позитивную динамику.

Минимальный уровень бедности в России был достигнут в 2012 году — 10,7%. По итогам пандемийного 2020 года он составил 12,1 против 12,3% в 2019-м. В 2020 году Путин подписал указ о национальных целях, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое к 2030 году, то есть до 6,5%.