 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Путин поручил кабмину заняться увеличением реальных доходов россиян

Путин: кабмин должен сосредоточиться на повышении реальных доходов россиян
Владимир Путин (на экране)
Владимир Путин (на экране) (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент Владимир Путин поручил кабинету министров до 2030 года «уделить особое внимание» увеличению реальных доходов россиян. Это следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Среди пунктов в списке третьим идет «увеличение реальных доходов граждан, обратив особое внимание на динамику увеличения доходов граждан, имеющих невысокий уровень дохода, а также дальнейшее снижение уровня бедности».

Путин предсказал исторический минимум бедности в России в 2023 году
Экономика
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

28 апреля 2023 года Путин заявил, что реальные (скорректированные на инфляцию) доходы россиян растут. В конце ноября того же года президент назвал приоритетами рост доходов и сокращение бедности в России. По его словам, по итогам третьего квартала 2023 года уровень бедности снизился до 10,5%. Путин отметил, что снижение небольшое, но с наметкой на позитивную динамику.

Минимальный уровень бедности в России был достигнут в 2012 году — 10,7%. По итогам пандемийного 2020 года он составил 12,1 против 12,3% в 2019-м. В 2020 году Путин подписал указ о национальных целях, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое к 2030 году, то есть до 6,5%.

Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео

Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление

Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость

ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео

Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика

Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица

ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото

Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года

Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Теги
Персоны
Владимир Путин бедность доходы россиян Инфляция
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Росстат оценил рост экономики и доходов россиян в 2023 году
Экономика
Реальные ставки по потребкредитам вернулись к пику весны 2022 года
Финансы
В США удвоился показатель детской бедности
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 99,49 (+0,14) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 92,41 (-0,14) Инвестиции, 16:29
Путин присвоил звание генерал-полковника первому замглавы ГОУ Генштаба Политика, 20:31
Экипировщик отреагировал на утечку фотографий новой формы сборной России Спорт, 20:29
Путин поручил изучить вопрос досрочного выхода на пенсию частных медиков Политика, 20:22
Профсоюзы Франции настояли на закрытии Эйфелевой башни на Олимпиаду Политика, 20:14
«Кристал Пэлас» уволил Роя Ходжсона после выписки из больницы Спорт, 20:05
Эквадор отказался от поставок оружия для Украины Политика, 20:02
Рогов заявил об ожесточенных боях в районе Работино и Вербового Политика, 19:57
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Венгрия решила не выступать против 13-го пакета антироссийских санкций Политика, 19:49
Военная операция на Украине. Карта на 19 февраля Политика, 19:47
Путин поручил кабмину заняться увеличением реальных доходов россиян Экономика, 19:35
Великобритания заявила, что поставила Киеву почти все свои САУ AS-90 Политика, 19:32
Аналитики ПСБ обновили подборку с краткосрочными идеями на рынке акций Инвестиции, 19:29
«Бешикташ» уволил игрока на фоне скандала с анкетой в Tinder Спорт, 19:23
Частный инвестор впервые выиграл иск к Euroclear в арбитражном суде Инвестиции, 19:22