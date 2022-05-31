Цена нефти Brent превысила $118 за баррель на фоне согласования эмбарго

Цена августовского фьючерса на нефть марки Brent превысила $118 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE на 4:44 мск. Цена фьючерса на июль поднялась до $122.

31 мая Евросоюз объявил, что согласовал запрет на поставки двух третей объема импортируемой из России нефти. Как указал глава Евросовета Шарль Мишель, пока эмбарго будет распространяться на нефть, получаемую морским путем.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу года Евросоюз хочет отказаться уже от 90% нефти за счет того, что Польша и Германия прекратят покупку сырья, поступающего по нефтепроводам. Единственным источником российской нефти в Европе к этому моменту останется южная ветка трубопровода «Дружба», по которой будет поступать только 10% от прежних объемов закупки нефти, пояснила фон дер Ляйен.

После объявления об эмбарго постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в Twitter, что Москва сможет найти других покупателей на нефть. Ранее в мае вице-премьер Александр Новак отмечал, что несколько новых новых импортеров уже найдено, кроме того, увеличены поставки нефти в Азию. Bloomberg в конце месяца сообщил со ссылкой на подсчеты аналитиков Kpler, что по импорту российской нефти страны Азии опередили европейские.

При этом фон дер Ляйен отмечала, что Россия после согласования эмбарго потеряет «своего лучшего клиента», поскольку Европа вместе с отказом от российской нефти планирует перейти к возобновляемой чистой энергетике.