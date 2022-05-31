Постпред заявил о поиске Россией других импортеров нефти на фоне эмбарго

После частичного запрета на импорт российской нефти в Европу Москва сможет найти новых покупателей на сырье, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.

«Как она (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — РБК) вчера правильно сказала, Россия найдет других импортеров. Примечательно, что теперь она противоречит своему вчерашнему заявлению. Очень быстрая смена мнения свидетельствует о том, что ЕС находится не в лучшей форме», — написал он.

31 мая ЕС объявил о согласовании нефтяного эмбарго, которое коснется, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, двух третей импорта нефти из России в ЕС, которые поступают туда морским путем. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что к концу года этот показатель достигнет 90%, поскольку Германия и Польша также хотят отказаться от получения сырья по нефтепроводу, и таким образом, источником российской нефти для ЕС останется только южная ветка трубопровода «Дружба», по которой идет 10% объема поставляемой нефти.

При этом в начале мая вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия уже нашла несколько новых импортеров нефти, а также нарастила объемы поставок в азиатско-тихоокеанский регион. Bloomberg в конце месяца сообщил со ссылкой на подсчеты аналитиков Kpler, что в мае поставки российской нефти в Азию превысили показатели, зафиксированные до 24 февраля, в три раза. Как следствие, впервые азиатские страны обогнали европейские по объемам закупаемой у России нефти.