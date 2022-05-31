Вице-канцлер ФРГ указал на обратный эффект запрета США на нефть из России

Введение Соединенными Штатами запрета на импорт углеводородов из России привело к увеличению цен на мировом рынке и росту доходов Москвы, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью CNN.

«Запрет на поставки нефти со стороны США привел к росту цен на мировом рынке, так что [президент Владимир] Путин заработал больше денег, продавая меньше нефти. И, конечно же, это проблема, решение которой мы должны найти, иначе мы уничтожим правой рукой то, что строили левой, и наоборот», — заявил он.

Решение ввести ограничения на поставку российских углеводородов он назвал правильным и необходимым «с моральной точки зрения», однако отметил, что пока эмбарго не привело к достижению ожидавшегося эффекта.

США ввели эмбарго на поставки нефти и газа из России в начале марта. Объявляя об этом, президент страны Джо Байден заявил о понимании того факта, что это решение приведет к росту цен на бензин в США, но заявил о решимости «оказать давление» на российского президента Владимира Путина.

31 мая ЕС согласовал частичный запрет на импорт российской нефти в рамках нового пакета санкций против России. Как указал глава Евросовета Шарль Мишель, эмбарго коснется более двух третей импорта нефти из России. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу года импорт российской нефти в ЕС концу года сократится примерно на 90%.

Глава ЕК пояснила, что Евросоюз получал по нефтепроводам одну треть сырья, при этом Польша и Германия решили отказаться от любых форм поставок российской нефти, и к концу года она будет поступать в ЕС только по нефтепроводу «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России.

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При этом в мае вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия нашла новых покупателей нефти, кроме того, произошло увеличение объемов экспорта поставщикам по азиатско-тихоокеанскому направлению. Агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Kpler в конце месяца сообщило, что страны Азии впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти: за предшествующую неделю танкеры перевезли от 74 до 79 млн барр., что почти втрое превышало показатели за период перед 24 февраля.