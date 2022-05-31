Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 64,72 (-4,72) Инвестиции, 30 мая, 16:00
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 63,1 (-3,31) Инвестиции, 30 мая, 16:00
Постпред в Вене заявил, что Россия найдет других покупателей нефти Политика, 03:06
Вице-канцлер ФРГ указал на обратный эффект запрета США на нефть из России Политика, 02:42
Санду призвала к прагматичности в вопросе выхода Молдавии из СНГ Политика, 02:27
Евросоюз согласовал отключение Сбербанка от SWIFT Политика, 01:03
ЕС согласовал частичный запрет на импорт российской нефти Политика, 01:01
Трюдо анонсировал «национальный мораторий» в Канаде на владение оружием Общество, 00:35
Глава Евросовета выразил уверенность в принятии шестого пакета санкций Политика, 00:18
В Петербурге избили журналиста SOTA Политика, 00:14
Даниил Медведев не сумел выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 00:06
Эрдоган пообещал Зеленскому поддержку в продолжении переговоров с Россией Политика, 00:01
Футболист «Спартака» назвал самый трудный момент в финале Кубка России Спорт, 00:00
Одна из крупнейших косметических сетей начала продавать пылесосы Бизнес, 00:00
Больше половины бизнеса выступило за «новую экономическую модель» Бизнес, 00:00
Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ Общество, 30 мая, 23:40
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

Вице-канцлер ФРГ указал на обратный эффект запрета США на нефть из России

Введение Соединенными Штатами запрета на импорт углеводородов из России привело к увеличению цен на мировом рынке и росту доходов Москвы, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью CNN.

«Запрет на поставки нефти со стороны США привел к росту цен на мировом рынке, так что [президент Владимир] Путин заработал больше денег, продавая меньше нефти. И, конечно же, это проблема, решение которой мы должны найти, иначе мы уничтожим правой рукой то, что строили левой, и наоборот», — заявил он.

Решение ввести ограничения на поставку российских углеводородов он назвал правильным и необходимым «с моральной точки зрения», однако отметил, что пока эмбарго не привело к достижению ожидавшегося эффекта.

США ввели эмбарго на поставки нефти и газа из России в начале марта. Объявляя об этом, президент страны Джо Байден заявил о понимании того факта, что это решение приведет к росту цен на бензин в США, но заявил о решимости «оказать давление» на российского президента Владимира Путина.

ЕС согласовал частичный запрет на импорт российской нефти
Политика
Фото:Алена Гниденко / ТАСС

31 мая ЕС согласовал частичный запрет на импорт российской нефти в рамках нового пакета санкций против России. Как указал глава Евросовета Шарль Мишель, эмбарго коснется более двух третей импорта нефти из России. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу года импорт российской нефти в ЕС концу года сократится примерно на 90%.

Глава ЕК пояснила, что Евросоюз получал по нефтепроводам одну треть сырья, при этом Польша и Германия решили отказаться от любых форм поставок российской нефти, и к концу года она будет поступать в ЕС только по нефтепроводу «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России.

Читайте на РБК Pro
Pro
Вы хотите запустить производство: на какие льготы можно рассчитывать
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Ritesh Shukla / Getty Images Китай сдает позиции. Станет ли Индия новым локомотивом мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images От этих 40 акций избавились Баффет, Гейтс и другие гуру инвестиций: обзор
Прогнозы
Pro
Подключаем сайт к Госуслугам: 9 шагов от экспертов
Инструкции
Pro
Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб.
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay
Статьи

При этом в мае вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия нашла новых покупателей нефти, кроме того, произошло увеличение объемов экспорта поставщикам по азиатско-тихоокеанскому направлению. Агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты аналитиков Kpler в конце месяца сообщило, что страны Азии впервые обогнали Европу по объемам закупаемой у России нефти: за предшествующую неделю танкеры перевезли от 74 до 79 млн барр., что почти втрое превышало показатели за период перед 24 февраля.

Теги
Германия запрет на поставки нефть санкции США
Материалы по теме
Экспорт российской нефти по морю вырос на фоне обсуждения санкций ЕС
Бизнес
Reuters узнал о плане ввести эмбарго на поставки нефти из России по морю
Политика
Новая парадигма нефтяной отрасли России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter