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Экономика ,  
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ЦБ ответил, сидят ли банки на деньгах вместо кредитования экономики

ЦБ: ключевая ставка будет снижена при устойчивом замедлении инфляции
Регулятор ответил на вопросы, когда ждать снижения рекордной ключевой ставки в 21% и действительно ли банки сейчас вместо кредитования предпринимателей «кредитуют» ЦБ и «растят деньги»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банки хранят деньги на корреспондентских счетах и депозитах ЦБ, однако они не выполняют роль источника кредита в экономике, речь идет о платежной ликвидности, которую невозможно выдать физическому или юридическому лицу, сообщил регулятор в телеграм-канале.

Так Банк России ответил на вопрос одного из подписчиков, который рассказал, что сложилось мнение, будто банки «вместо кредитования бизнеса сейчас «кредитуют» ЦБ под ключевую ставку и таким образом вместо поддержки экономики просто «растят деньги». Это совершенно не так, заверил ЦБ.

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«Фактически это записи на счетах, с помощью которых банки рассчитываются друг с другом и с Банком России. Например, если у компании счет в банке Х, а у ее работника счет в банке Y, то при выплате зарплаты деньги надо перечислить в банк получателя. Для этого средства банка Х с корсчета в Банке России будут перечислены на корсчет банка Y в Банке России. Это межбанковский платеж с использованием платежной ликвидности. Но в результате этой операции ни нового кредита, ни новых денег в экономике не возникает», — пояснил регулятор.

ЦБ объяснил, что при выдаче кредитов «банки сами создают деньги»: когда клиент оформляет кредит, у него возникает долг перед банком, который зачисляет сумму кредита на счет — в этот момент объем средств на счетах увеличивается на размер кредита, и банк не нуждается в средствах на счетах регулятора. Причем объектов кредитов, которые могут выдать банки, ограничен не объемом платежной ликвидности, а спросом на кредиты, капиталом и структурой баланса.

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На вопрос, до какого предела Центробанк планирует повышать ключевую ставку и ожидается ли ее снижение, регулятор снова напомнил, что ее показатель определяется ситуацией в разных аспектах экономики. При принятии решений ЦБ опирается на статистику, опросы, и другие данные, имеющие отношение к экономике.

«Снижение ставки будет ответом на устойчивое замедление инфляции к цели в прогнозах Центрального банка. Для устойчивого замедления инфляции необходим более сдержанный рост спроса. Этому будет способствовать как накопленный эффект от ужесточения ДКП с учетом всех временных лагов, так и нормализация бюджетной политики в 2025 году», — добавили в Банке России.

В 2024 году ключевая ставка Банка России достигла нового рекордного значения — 21% годовых — на фоне ускоряющейся инфляции, перегрева экономики, высоких бюджетных расходов, рекордно низкой безработицы и быстрого роста кредитования. Предыдущий исторический максимум — 20% — был в конце февраля 2022 года, когда Россия начала военную операцию на Украине, а западные страны ответили санкциями.

Российский бизнес закладывает в свои модели инфляцию на уровне 10,7% в 2025 год, подсчитал ЦБ, который в действующем среднесрочном прогнозе на конец года дает диапазон 4,5–5%.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Центробанк Инфляция ключевая ставка


 

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