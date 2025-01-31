В ЦБ объяснили сокращение экспорта России к концу 2024 года

Экспорт товаров из России в четвертом квартале 2024 года сократился на 7% год к году, оценили аналитики ЦБ. Среди причин они называют снижение цен на нефть и другие сырьевые товары, а также санкции и трудности с логистикой

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российский стоимостный экспорт товаров в четвертом квартале 2024 года, по оценке ЦБ, снизился на 7% в годовом выражении (до $99,6 млрд) при нулевой динамике в предыдущем квартале. Как следует из аналитического комментария Банка России, посвященного платежному балансу, за счет снижения экспорта и увеличения импорта по стоимости на 5% год к году положительное сальдо счета текущих операций сократилось в четвертом квартале 2024 года до $5 млрд.

Для сравнения: в третьем квартале 2024 года профицит счета текущих операций составлял $8 млрд, а в четвертом квартале 2023-го — $11 млрд. Соответственно, показатель в четвертом квартале 2024 года сократился более чем вдвое в годовом выражении.

В целом за 2024 год профицит счета текущих операций, по оценке Банка России, увеличился до $54 млрд (после $50 млрд в 2023 году). Экспорт товаров из России составил $417,2 млрд — на 2% меньше, чем в 2023-м, оценивает Центробанк.

Причины сокращения экспорта

Аналитики ЦБ выделяют несколько причин снижения экспорта в конце прошлого года.

Снижение мировых цен на нефть из‑за опасений относительно спроса.

ЦБ ссылается на данные Всемирного банка, согласно которым цена нефти марки Brent в четвертом квартале 2024 года понизилась на 11% в годовом выражении и на 7% по сравнению с третьим кварталом, составив в среднем $75 за баррель. А, например, Индия в октябре—ноябре 2024 года импортировала российскую нефть по средней стоимости $75,6 за баррель против $86,5 в октябре—ноябре 2023 года, следует из торговой статистики индийского правительства (данных за декабрь еще нет).

Ограничения по сделке ОПЕК+.

Договоренности ОПЕК+ сдерживали объем добычи нефти в России, что, в свою очередь, ограничивало физический объем нефтяного экспорта. В декабре страны ОПЕК+ продлили добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн барр. в сутки до конца марта 2025 года. В то же время решение ОПЕК+ поддержало цену нефти, отмечает Банк России. В среднем за прошлый год цена нефти Brent составила $81 за баррель, снизившись лишь на 2% в годовом выражении, приводит регулятор данные Всемирного банка. При этом среднегодовая цена российской нефти марки Urals в 2024 году выросла до $68 за баррель, а ее дисконт к цене нефти марки Brent сузился по сравнению с 2023 годом, оценивает ЦБ на основе данных Всемирного банка и российского Минэкономразвития.

Кроме того, понижательное давление на морские поставки нефти из России оказывали неблагоприятные погодные условия и рост внутреннего спроса со стороны отечественных нефтеперерабатывающих заводов, а также «увеличение логистических издержек», указывает ЦБ.

Снижение цен на другие сырьевые товары.

Мировые цены на многие товары российского ненефтегазового экспорта в четвертом квартале сложились ниже уровня соответствующего периода 2023 года в условиях замедления роста мировой экономики, отмечается в материалах ЦБ. Так, индексы Всемирного банка по ценам на зерновые и удобрения снизились на 11 и 17% год к году соответственно, цены на железную руду и никель — на 21 и 7%.

Санкции и другие ограничения.

В ноябре США ввели санкции против ряда российских финансовых организаций, участвующих во внешнеторговых расчетах, а в середине декабря ЕС принял 15‑й пакет санкций против России, напоминает Центробанк. В частности, в санкционный список США попал Газпромбанк, играющий ключевую роль в расчетах с зарубежными покупателями российского газа. А ЕС в рамках ограничений против «теневого флота» добавил в санкционный список более 50 судов, в том числе перевозящих зерно.

Кроме того, санкции США и Великобритании, введенные весной 2024 года, продолжали сдерживать российский экспорт цветных металлов, а мораторий Турции на ввоз пшеницы и высокие импортные пошлины ЕС негативно сказывались на динамике экспорта зерновых, констатирует ЦБ. В июне 2024 года Турция приостановила импорт пшеницы, хотя в дальнейшем постепенно приоткрывала рынок: так, сейчас квота на импорт составляет 25%.

Динамика импорта

Импорт товаров в стоимостном выражении вырос в четвертом квартале 2024 года на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Банк России поясняет, что росту импорта способствовало расширение внутреннего спроса. При этом наблюдалась неравномерность импорта по месяцам, «в том числе из‑за влияния санкций на движение товарных потоков». Так, тенденция изменилась от увеличения импорта (на 18% год к году в октябре) к сокращению (на 7% в годовом выражении в декабре). В целом за 2024 год стоимостный объем импорта товаров сократился на 3%, до $294,5 млрд.

По данным ЦБ, поддержку со стороны роста внутреннего спроса нивелировали сложности с логистикой и ослабление рубля по сравнению со средним курсом за 2023 год. В 2024 году средний курс доллара к рублю составил 92,4 руб., а в четвертом квартале — 99,6 руб., следует из данных ЦБ.

Кроме того, ввоз товаров из‑за рубежа отчасти сдерживало увеличение внутреннего производства. Банк России со ссылкой на данные Росстата отмечает, что в январе—ноябре прошлого года в России вырос объем производства многих видов импортозамещающих пищевых продуктов: свинины, овощей и фруктов, ряда молочных продуктов. Процессам импортозамещения в минувшем году способствовали меры внешнеторговой политики правительства в части ввозных пошлин, подчеркивает ЦБ. В частности, до 20% были увеличены ввозные пошлины на крепкий алкоголь и до 25% — на вино из недружественных стран.

Товарная структура импорта существенно не изменилась, так как снижение импорта наблюдалось по большинству товарных групп, пишут аналитики ЦБ. По данным ФТС России, в январе—октябре 2024 года около половины импорта товаров пришлось на машины, оборудование и транспортные средства.

Какие тенденции сохранятся

Оценка платежного баланса, которую приводит ЦБ, — предварительная, данные могут существенно уточниться, особенно в части экспорта товаров, говорит ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Андрей Гнидченко. «Окончательные данные таможенной статистики за декабрь в январе еще не могли быть доступны, поэтому оценки экспорта за декабрь, а возможно, и ноябрь еще будут пересмотрены. Ожидаю, что оценка будет несколько повышена, так как косвенные данные — таможенная статистика Китая, Индии и Турции, куда идет более половины российского экспорта, — не указывают на такой резкий спад», — прогнозирует он. Эксперт, впрочем, согласен, что «некоторое снижение все-таки будет фиксироваться вследствие действия ряда факторов, прежде всего относительно низких цен на нефть в четвертом квартале».

Физические объемы торговли и денежные потоки в данный момент могут сильно отличаться, обращает внимание управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. «Лаги могут быть до 2–3 месяцев, поэтому колебания курса и данные по торговле могут в моменте не быть взаимосвязаны. К тому же поступления валюты от экспорта и продажи валюты экспортерами тоже могут характеризоваться временными лагами», — говорит он.

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук называет список причин сокращения экспорта, озвученный ЦБ, исчерпывающим. «Дальнейшая динамика экспорта, вероятно, останется слабой», — полагает он. Фиранчук поясняет, что доля углеводородов в российском экспорте товаров сохраняется на уровне 60%, следовательно, «стоимостные объемы определяются в первую очередь ценовой динамикой на мировых рынках», а прогнозирование нефтяных котировок — «дело малоперспективное».

Если цены на нефть останутся на уровнях прошлого года, то в первом и втором кварталах 2025 года экспорт, вероятно, окажется ниже аналогичного периода 2024 года из-за санкций против российского танкерного флота, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», ожидает Фиранчук. «Подобные ограничения будут иметь заметный, но убывающий эффект на экспорт. Текущие санкции могут привести к задержкам с отгрузкой нефти и усилению дисконтов на российскую нефть, которые к концу 2024 года практически сошли на нет. Опыт предыдущих санкционных волн показывает, что перестройка логистики и выход на альтернативные рынки сбыта занимают один-два квартала, тогда как дисконты сокращаются медленнее и могут сохраняться более года», — рассуждает он.

Кроме того, дополнительное негативное влияние на совокупные объемы российского экспорта окажет прекращение прокачки газа через Украину, поскольку полностью перенаправить эти объемы на другие маршруты невозможно, указывает Фиранчук.

Что касается импорта, то он связывает некоторое сокращение объемов поставок в декабре с санкциями против российских банков. «Это может привести к отложенному спросу и увеличению объемов поставок в первом квартале 2025 года, когда новые каналы платежей будут налажены», — не исключает эксперт.

По мнению директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, на динамику может косвенно повлиять степень активности торговых войн, ожидания, касающиеся будущего торговых блоков и барьеров между ними. «На Россию это окажет влияние скорее через цены, чем повлияет на направления торговли, тем не менее на стоимость экспорта и импорта потенциально повлияет», — считает он.