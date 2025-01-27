Эксперты увидели превращение госзаказчиков в «кредиторов»

Количество госконтрактов с повышенными авансами выросло в 2024 году на 22%. Эксперты констатируют, что из-за недоступности заемных средств госзаказчики все чаще выступают кредиторами для подрядчиков

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Количество государственных контрактов с авансами выше 30% от суммы увеличилось в 2024 году на 22% по сравнению с 2023 годом. Такие данные приводит проект «Контур.Закупки» (материалы есть в распоряжении РБК). Эксперты объясняют такую динамику труднодоступностью кредитных средств на фоне рекордной ключевой ставки и ростом издержек бизнеса.

В прошлом году количество контрактов с высокой предоплатой (более 30%) составило 2917, а годом ранее таких закупок было 2393. Доля высокоавансированных закупок в общем числе конкурсных процедур увеличилась с 61,5 до 64%, а сумма таких контрактов выросла с 2,32 трлн до 2,77 трлн руб.

Аналитики проекта проанализировали почти 20 тыс. закупочных процедур за 2023 и 2024 годы, проведенных по закону 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», со стартовой ценой 100 млн руб. и выше. В поле изучения вошли 96 отраслей с высокой долей капитальных вложений — машиностроение, медицина и фармакология, строительство, недвижимость и архитектура, транспорт, услуги в сфере ЖКХ, экология, ликвидация чрезвычайных ситуаций. Закупки силовых ведомств, а также подсанкционных российских компаний переведены в закрытый контур — соответствующие изменения внесены в законодательство, уточнили в «Контур.Закупки». Данные по закупкам в этих секторах недоступны.

Как регулируется авансирование госзакупок

До 2022 года действовала норма, по которой максимальный размер аванса устанавливался на уровне 30% от цены, зафиксированной в договоре. Однако в марте 2022 года планку повысили до 50% для контрактов без казначейского сопровождения и до 90% — с ним. Как пояснялось на сайте правительства, эта мера «даст предпринимателям доступ к дополнительным ресурсам, поможет им быстрее преодолеть экономические сложности». В 2023 и 2024 годах планку авансирования устанавливали на уровне 50% при условии казначейского сопровождения.

Сейчас действуют следующие нормы авансирования госзаказа, напоминает «Контур.Закупки»:

выплата аванса в пределах 30% допускается при поставке товара, оказании услуг или выполнении работ, в том числе при строительных работах;

аванс с возможностью увеличения платежа до 70% разрешен при оплате строительных работ, реконструкции и капремонта госсобственности с ценой более 600 млн руб.;

аванс до 100% разрешен при оплате услуг связи, подписки на печатные издания, услуг по повышению квалификации, госэкспертизы проектно-сметной документации, инженерных изысканий, проезда, грузоперевозок и гостиниц, лечения за рубежом (для Минздрава), страхования, аренды банковской ячейки, тушения пожаров.

Кроме того, до конца 2026 года действует список товаров (включающий дорожную и строительную технику), по которым авансирование госзакупок может доходить до 80%.

Почему растет госзаказ «в кредит»

Рост авансирования госзаказа объясняется снижением доступности заемных средств, полагают специалисты «Контур.Закупки». «В этих условиях госзаказчики стали активнее принимать на себя роль «кредитора» подрядчика, предоставляя аванс и повышая предоплату», — говорится в материалах проекта.

С четвертого квартала 2022-го до 24 июля 2023 года ключевая ставка ЦБ была на уровне 7,5%, а к концу 2023 года выросла до 16%. В 2024 году Банк России продолжил поднимать ставку в рамках борьбы с инфляцией и перегревом экономики. Сейчас ключевая ставка составляет рекордный 21%.

Учитывая сохранение возможности повышенного авансирования по ряду категорий товаров, тенденция к росту количества высокоавансированных контрактов сохранится в ближайшие годы, полагают аналитики «Контур.Закупки». Среди других причин роста авансирования госзаказа они выделяют удорожание строительных материалов. Авторы приводят статистику Национального объединения строителей, согласно которой стоимость стройматериалов во втором полугодии 2024 года в среднем увеличилась на 13–20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В частности, цементный раствор подорожал на 20%, песок — на 17%, керамический кирпич — на 15%.

«Авансирование зачастую связано с необходимостью закупки стройматериалов и импортных комплектующих, при этом логистические схемы их доставки постоянно усложняются», — солидарен эксперт по госзакупкам Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Николай Баранов.

Экономические условия вынуждают многие компании уходить с рынка госзаказа или вообще прекращать деятельность, констатирует гендиректор сервиса «РосТендер» Андрей Сегренев. По его данным, количество закупок с двумя и более заявками на участие уменьшилось с 50% в 2023 году до 45% в 2024-м, а доля закупок по 44-ФЗ с отсутствием заявок выросла с 11,3 до 11,8%.

Среди причин Сегренев выделяет размер ключевой ставки и меньшую доступность заемных средств, существенный рост расходов из-за инфляции, усложнение и удорожание импорта, а также рост заработных плат, влекущий за собой рост издержек бизнеса и снижение маржинальности. Кроме того, роль может играть и повышение налогов с 2025 года, считает он. «Бизнес начал заранее повышать цены, готовясь к новым налоговым выплатам, многие контракты в 2024 году заключались на 2025 год, и платежи по ним будут уже облагаться дополнительными налогами: НДС 5 или 7% для упрощенной системы налогообложения, 25%, а не 20% — для налога на прибыль на общей системе налогообложения», — поясняет эксперт. Если исполнитель контракта — новый плательщик НДС, то сумма договора может быть увеличена в пределах суммы НДС.

Заказчики действуют в соответствии с целенаправленной политикой правительства, которое на протяжении последних лет повышает допустимые размеры авансирования в порядке реагирования на экономическую ситуацию, вызванную сначала ковидом, затем — санкциями против России, говорит ведущий научный сотрудник направления «политическая экономия и институциональное развитие» Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Анна Золотарева.

Изменение тенденции, когда ключевая ставка наконец начнет снижаться, будет возможно только после соответствующих постановлений правительства, заказчики вряд ли будут что-то менять по своей инициативе, полагает Золотарева. По словам Баранова, Минфин планирует увеличивать авансирование в бюджетном процессе, пока ситуация в экономике не стабилизируется. Поэтому количество торгов с повышенным авансированием «должно и будет расти», уверен он.

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.