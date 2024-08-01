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Эксклюзив

Власти повысят пошлины на алкоголь и цветы из недружественных стран

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Эксклюзивы РБК
В России до конца года вырастут пошлины на крепкий алкоголь, вино и цветы из недружественных стран. Это ответная мера для защиты рынка, говорят в Минфине, отмечая, что доля импорта крепкого алкоголя составляет около 12%
Фото: Neil Hall / EPA / TACC
Фото: Neil Hall / EPA / TACC

Правительство решило поднять таможенные пошлины на алкогольную и цветочную продукцию из недружественных стран. Это следует из проекта соответствующего постановления правительства, с которым ознакомился РБК.

Согласно документу:

  • ставка ввозной пошлины на крепкий алкоголь увеличивается до 20% от таможенной стоимости, но не менее €3 за 1 л 100-процентного спирта. Речь идет о спиртовых настойках, виски, роме, джине, ликерах и прочих спиртовых напитках. Сейчас таможенная ставка на эту продукцию составляет €1,4-1,5 за 1 л безводного спирта;
  • ставка на вино из недружественных стран увеличивается с нынешних 20% от таможенной стоимости до 25%, но не менее $2 за 1 л;
  • увеличивается ставка ввозной пошлины и на срезанные цветы из недружественных стран — до 20% от таможенной стоимости товара (сейчас 5%, но не менее €0,3 за 1 кг).

Вводимая мера — временная: согласно постановлению (оно вступит в силу в течение семи дней с момента опубликования), соответствующие изменения будут действовать до 31 декабря 2024 года.

Почему решили поднять ставки

В Минфине информацию о повышении ставок подтвердили. Постановлением правительства корректируются ставки ввозных пошлин на крепкий алкоголь крепостью свыше 9% — в том числе ликер, водка, ром, джин, бренди, виски из недружественных стран, сообщили в министерстве. Соответствующее решение принято в качестве ответной меры на недружественные действия некоторых стран, в том числе установления ими повышенных ставок ввозных таможенных пошлин на ряд российских товаров, добавили в министерстве.

Там также подчеркнули, что данная мера не означает запрета импорта соответствующей продукции, но позволяет «защитить отечественный рынок в условиях внешнего давления». По оценке Минфина, доля импортной продукции на рынке крепкого алкоголя составляет 12%, оставшаяся часть приходится на внутреннее производство.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

«Поэтому изменение импортных пошлин в целом не окажет существенного влияния на доступность продукции для потребителей в этом сегменте, в том числе учитывая наращивание качества и ассортимента продукции отечественных производителей», — заключили в Минфине.

Речь идет об очередном блоке контрсанкционных мер, выработанных профильными ведомствами на площадке подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, пояснили, в свою очередь, в Минэкономразвития.

В Минсельхозе отметили, что принятое решение позволит увеличить долю цветов, произведенных в России, а также дружественных странах, на внутреннем рынке. Там также отметили, что отечественное цветоводство «обладает большим потенциалом развития». В прошлом году в стране было выращено 393,5 млн шт цветов и бутонов. В целом за последние пять лет производство цветов в России выросло в 1,5 раза, добавили в Минсельхозе.

Для алкогольного рынка это уже не первое повышение таможенных пошлин. Так, с августа 2023 года ставки ввозных пошлин на вино из недружественных стран уже были увеличены — с действовавших ранее 12,5 до 20%.

В марте этого года Ассоциация виноградарей и виноделов России предлагала повысить пошлины для вин из недружественных стран до 200% от их стоимости, а также ввести квоту для кафе и ресторанов — не менее 50% отечественных вин в винной карте. Как пояснял тогда РБК исполнительный секретарь АВВР Алексей Плотников, во всех винодельческих странах доля местной продукции составляет от 80 до 90% (сейчас в России, по оценкам участников рынка, — около 60%). «Мы последовательно идем к этой цифре», — говорил он.

В группе Ladoga (выпускает водку «Царская», джин Barrister и другие напитки) поддерживают повышение пошлин на алкоголь в качестве ответа на полный запрет поставок российское спиртное на западные рынки, рассказал РБК ее президент Вениамин Грабар.

«Это вполне нормальная протекционистская мера, направленная на защиту рынка для отечественных производителей», — заявил он, добавив, что она не критична по сравнению с действиями недружественных стран.

«Мы на протяжении многих лет инвестировали в развитие этих рынков, налаживали дистрибуцию, проводили рекламные кампании, и в один день нам просто запретили поставки», — посетовал Грабар. По его мнению, повышением пошлин можно было бы не ограничиваться. Ввоз брендов тех компаний, которые публично заявили о прекращении поставок на российский рынок, можно было бы полностью запретить, считает он.

Грабар полагает, что рост пошлин может привести к подорожанию самой дешевой импортной продукции, но такое спиртное, по его словам, «кроме раскрученности торговых марок» ничем от российских ликеро-водочных изделий не отличается.

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Как отмечает Павел Смелов, гендиректор Центра стратегических разработок, «пошлины повышаются постепенно, чтобы рынок и производители адаптировались»: «Речь идет о тех сегментах, где российские производители уже активно присутствуют. Несмотря на принятое год назад решение о повышении импортных пошлин, иностранцы вновь нарастили поставки своей продукции в Россию, успешно зарабатывая на этом в условиях, когда западный рынок для наших виноделов закрыт».

Он также напоминает, что это дополнительные деньги для развития туристической отрасли: «Ранее президент поручил правительству направлять часть доходов от повышения пошлин на импортное вино на финансирование нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Это хорошее подспорье для развития инфраструктуры круглогодичных российских курортов».

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