США и союзники согласились ввести два потолка цен на нефтепродукты

Один потолок цен будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти, а второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти, уточнили в Минфине США

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Страны, участвующие в политике потолка цен на российские сырую нефть и нефтепродукты, согласились с необходимостью ввести два потолка цен на российские нефтепродукты в зависимости от их категории. Об этом сообщается в заявлении Минфина США.

«Один потолок — для продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таким как дизельное топливо или бензин, а другой — для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут», — говорится в документе.

Заместители министров финансов признали, что ограничение цен на российскую сырую нефть влияет на достижение двойных целей коалиции по ограничению цен — ограничение доходов России от экспорта нефти и стабилизация мировых поставок энергоносителей.

В Минфине добавили, что США и союзники проведут в марте оценку соответствия ценового потолка на нефть из России текущим рыночным условиям.

«Это позволит коалиции учитывать изменения на мировых рынках после введения ограничений на нефтепродукты, а также позволит коалиции узнать о результатах технического обзора ЕС предельных цен на сырую нефть», — подчеркнули в документе.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя G7 писало, что страны планируют установить два потолка цен на российские нефтепродукты. По данным агентства, с февраля может быть введен вариант потолка цен для продуктов, торгуемых с премией к сырой нефти, а другой - для тех продуктов, которые продаются со скидкой.

Материал дополняется