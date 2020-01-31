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В Великобритании выявили первых заразившихся коронавирусом

В Великобритании зафиксировали два случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV, говорится в сообщении, распространенном главным санитарным врачом Англии Крисом Уитти.

Анализы показали положительный результат у двух членов одной семьи. В сообщении говорится, что пациенты получают необходимую помощь. Личности заразившихся не уточняются.

Ранее глава Минтранса Великобритании заявил, что в лондонском аэропорту Хитроу выделят отдельную зону для пассажиров, прибывающих из регионов, которые затронул новый коронавирус.

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Вспышка нового типа коронавируса впервые была зафиксирована в Китае в конце декабря 2019 года. По данным ВОЗ, заражены 7818 человек, а Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 9692 подтвержденных случаях заболевания (9816 с учетом заболевших за пределами КНР). От пневмонии, вызванной вирусом, погибли 213 человек. Удалось вылечиться от инфекции 171 пациенту.

Случаи заражения зафиксированы в США, Канаде, Франции, Германии, Финляндии, ЮАР, Австралии, ОАЭ, Японии, Таиланде и в других странах. В России подтвержденных случаев заболевания нет.

Теги: коронавирус, Великобритания
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