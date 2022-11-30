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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Эксперты РСПП оценили реверсное «копирование» зарубежного оборудования

Реверс-инжиниринг, или разработка копии зарубежного товара, обладает рядом преимуществ по сравнению с параллельным импортом, считают эксперты совета РСПП. Это снижение зависимости от санкций, надежность поставок и большой объем
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

В условиях санкционного давления перед российскими компаниями встает дилемма: закупать запчасти и оборудование у иностранных поставщиков, в том числе в рамках параллельного импорта, или переходить к импортозамещению на основе реверс-инжиниринга (обратная разработка). У последнего есть несколько преимуществ, которые делают его более предпочтительным и эффективным, заявили представители бизнеса и эксперты на заседании координационного совета РСПП по импортозамещению, технологической независимости и инвестиционной активности на форуме «Российский промышленник» (РБК следил за трансляцией).

Реверс-инжиниринг (от англ. reverse engineering) — это процесс создания точной копии объекта по уже существующему образцу, обладающей такими же физическими характеристиками. Он полезен в случаях, когда производитель хочет импортозаместить компонент или восстановить конструкторскую документацию и процесс производства.

С помощью реверс-инжиниринга в России разрабатываются рукава для заправки воздушных судов, а также модули масляных фильтров с теплообменником для двигателя, высоковольтные кабели к радиоэлектронному излучению, рассказал гендиректор АНО «Агентство по технологическому развитию» Владимир Пастухов. 

По его данным, модель пользуется наибольшей популярностью в отраслях энергетической и радиоэлектронной промышленности, а также сельскохозяйственном и строительно-дорожном машиностроении. Средний срок разработки готового решения составляет 14 месяцев.

К основным плюсам реверс-инжиниринга участники дискуссии отнесли следующие.

  • Надежность поставок

Обратная разработка снижает зависимость российских компаний от санкционных ограничений и зарубежных поставщиков, взаимодействие с которыми сильно усложнилось в нынешних условиях, отметил глава РСПП Александр Шохин. В то же время предприниматели, выбирающие параллельный импорт, сталкиваются с проблемами в логистике и зависимостью от сроков доставки, так как поставки не всегда возможны напрямую. Кроме того, бывает трудно даже заказать готовое изделие из-за вторичных санкций. «В частности, недавнее решение Евросоюза о том, что помощь в обходе санкций является уголовным преступлением, <...> часть посредников может отпугнуть от работы по параллельному импорту», — сказал Шохин.

С ним согласился гендиректор АНО «Инновационный инжиниринговый центр» Николай Колпаков. «У наших коллег и заказчиков начинает формироваться представление, что параллельный импорт — это, безусловно, в какой-то мере решение вопроса, но оно кратковременное и находится под достаточно серьезным риском. <...> Можно не получить соответствующие материалы, когда они действительно нужны», — отметил Колпаков. В результате запасы пополняются с помощью доступных решений, в том числе реверс-инжиниринга.

  • Возможность многократного воспроизведения продукции
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Основная задача реверс-инжиниринга — получение комплекта технической документации в максимально сжатые сроки по сравнению с новой разработкой и возможность изготавливать изделия на широком количестве производств на основе этой документации, отметил Шохин. При этом сокращается стоимость такого решения, и, как правило, удовлетворяются требования целого ряда компаний, а не одного заказчика, как это бывает при параллельном импорте.

  • «Заточенность» под требования клиентов

Обратная разработка позволяет «приземлить» иностранное оборудование в России с доработкой в соответствии с конкретными запросами отечественных компаний, сказал Шохин. «Реверс-инжиниринг не должен быть воспроизведением старых решений, непозволительно, наверное, нам, реализуя эту модель, загонять себя в технологическое отставание», — отметил он. Действительно, важно, чтобы обратная разработка была построена не на сквозном копировании, а именно на усовершенствовании зарубежных разработок, полагает Колпаков.

Тупиковый путь

В целом, если российские компании будут ориентироваться только на параллельный импорт, произойдет замена одной зависимости на другую, сказал Колпаков. «Импортозамещение через смену поставщиков несколько быстрее [обратной разработки], но, на мой взгляд, это тупиковый путь», — согласился первый замруководителя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Объем ввезенных товаров в Россию по параллельному импорту к концу 2022 года достигнет как минимум $20 млрд, сообщал в сентябре вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Несмотря на то что запросов от компаний на реверс-инжиниринг становится все больше, пока механизм развит недостаточно, отметил Колпаков. «Унификация решений крайне низка, и только объединенный заказ дает итоговый ответ, возможно это сделать (импортозаместить. — РБК) или невозможно», — отметил он. Эксперт пояснил, что затраты на обратную разработку экономически целесообразны только в случае выпуска большой партии товара. Пока консолидации производителей не хватает, резюмировал эксперт.

Единого рецепта импортозамещения не существует: есть случаи, в которых будет эффективно обеспечение потребности экономики в определенных товарах через параллельный импорт, и, наоборот, ситуации, когда необходим реверс-инжиниринг, отметил директор ИНП РАН Александр Широв.

«Некоторые направления действительно заслуживают восстановления производства на российской территории — например, сфера автопрома, компьютерной техники. С учетом емкости рынка развивать их имеет смысл», — констатирует он. В то же время некоторой продукции потребляется немного, поэтому организовывать полноценное ее производство в России невыгодно. Для таких случаев вполне подойдет параллельный импорт, резюмирует Широв.

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промышленность Импортозамещение РСПП Бизнес
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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