Выгоду России от глобального потепления оценили более чем в ₽1 трлн

Повышение среднегодовой температуры на 1˚С может увеличить годовой объем ВВП России более чем на ₽1 трлн, оценили в ИНП РАН. Главными драйверами роста станут сельское хозяйство и развитие Северного морского пути

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Положительный экономический эффект от последствий глобального изменения климата для России может составить 1,2 трлн руб. прибавки к годовому ВВП, если среднегодовая температура вырастет на 1˚С. Такие оценки приводятся в докладе центра «Климатическая политика и экономика России» Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомился РБК. Это эквивалентно 0,7% ВВП, зафиксированного Росстатом по итогам 2023 года (172,148 трлн руб. в текущих ценах без учета данных по четырем новым регионам).

Расчет основан на сопоставлении количественных оценок возможных выгод и ущербов от потепления по разным областям экономики (сельское хозяйство, энергетика и т.д.), которые делали различные ведомства и международные структуры, пояснил один из авторов доклада, директор ИНП РАН Александр Широв.

Полученная оценка — 1,2 трлн — это чистый эффект (совокупные выгоды за вычетом совокупных потерь). Учитывая, что за десять лет температура в России прирастает примерно на 0,5˚С, выходит, что изменение на один градус может произойти примерно через 20 лет, а годовой ВВП к тому времени будет на 1,2 трлн руб. больше, чем был бы к тому же времени при неизменности температуры.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.

При каких условиях возможна выгода от потепления

Климат в России меняется, это оказывает разнонаправленное влияние на разные отрасли, однако совокупный эффект для страны от процессов потепления будет положительным — выгоды перевесят стоимость ущерба, утверждают эксперты ИНП РАН.

«Это возможно теоретически при условии, что мы получаем ряд позитивных эффектов от влияния потепления климата на экономику, осуществляем адаптационные мероприятия, которые уменьшают ущерб от потепления, и имеем экономический эффект от этих мероприятий», — подчеркнул Широв.

Среди отраслей одним из основных бенефициаров потепления станет строительство — именно за счет адаптационных мероприятий, полагают в ИНП РАН. «Потери от изменения климата для одних отраслей часто означают выгоды для других. В особенности это применимо к строительному сектору, который может стать ключевым выгодоприобретателем, так как в экономике будут реализовываться адаптационные проекты. Такие проекты во многом сводятся к применению технологически несложных инженерных решений и могут быть выполнены отечественным строительным и сопряженным бизнесом», — отмечается в докладе.

К примеру, здания и сооружения повреждаются и разрушаются из-за наводнений, таяния многолетней мерзлоты, оползней, селей, сильного ветра. Это негативные последствия изменения климата, следствием которых, однако, служит рост строительной отрасли и, соответственно, положительный эффект для ВВП, следует из материалов. Так, например, рост выпуска строительства из-за ввода новых зданий взамен выбывших оценивается в 466 млрд руб. в год (валовый эффект), а за счет выполнения проектов адаптации производственной и логистической инфраструктуры для нужд бизнеса — в 408 млрд руб. На деятельность строительного сектора приходится 5% российского ВВП, по данным за 2023 год.

Потепление в России и в мире Прирост среднегодовой температуры в России за последние десять лет составил 0,5˚С, в Арктической зоне — 0,7˚С. По словам Широва, увеличение среднегодовой температуры на 1˚С в стране возможно к 2040 году. Ученые отмечают, что Россия «теплеет» по крайней мере в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир. Мир в целом потеплел на 0,26˚С за десятилетие в течение 2014–2023 годов, сообщила в июне Межправительственная группа экспертов по изменению климата. По их мнению, на планете настало «критическое десятилетие» из-за высоких темпов роста температуры.

Какие выгоды несет потепление

Совокупная выгода от изменения климата на 1˚С в год для российской экономики оценивается в докладе в 3,64 трлн руб., ущерб — в 2,45 трлн руб.

Масштабные выгоды прогнозируются в сельском и лесном хозяйстве (плюс 567 млрд руб. к производственному потенциалу). Главным образом, положительный экономический эффект может быть обусловлен дополнительным сбором зерна из-за более благоприятного климата (плюс 414 млрд) и дополнительной выручкой за экспорт зерна вследствие роста мировых цен из-за климатических изменений (плюс 122 млрд руб.).

Другой сектор с большим потенциалом — Северный морской путь (СМП). Таяние льдов, вызванное потеплением, способствует увеличению продолжительности навигации по нему. Общий положительный эффект от развития Северного морского пути оценивается в 492 млрд руб. Сюда входят последствия от строительства флота и портов, развития железнодорожной инфраструктуры для СМП, вложений в управление, проектирование и обслуживание для нужд СМП.

«Вклад остальных сегментов менее выражен, при этом негативные экономические факторы в них с запасом компенсируются положительными», — говорится в докладе. Так, в электро- и теплоснабжении положительный эффект (плюс 83 млрд руб.) достигается за счет перенаправления товарных и финансовых потоков. В результате повышения температуры снижается выпуск сектора теплоснабжения из-за сокращения спроса на тепло, но при этом растет выпуск электроснабжения за счет потребности в кондиционировании, может быть увеличен экспорт угля, сэкономленного за счет теплоснабжения и ГЭС. Кроме того, здесь учитывается рост потребления домохозяйств на фоне экономии на услугах ЖКХ.

Экономический ущерб от наводнений и таяния многолетней мерзлоты компенсируется, согласно расчетам авторов, за счет доходов, формирующихся в строительстве и смежных отраслях при реализации адаптационных мероприятий (плюс 45 млрд руб. в общей сложности).

Максимальные по масштабу негативные эффекты (минус 1,1 трлн руб.) возникают в связи со смертностью населения от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, вызванных жарой, говорится в докладе. Однако позитивные факторы все-таки компенсируют негативные с небольшим запасом (чистый эффект — плюс 7 млрд руб.), поскольку снижение смертности от холодов в зимний сезон немного превысит рост смертности из-за жары в летний сезон.

На фоне глобального потепления и вызванных им последствий для мировой экономики (засухи, пожары, неурожай) Россия может извлечь выгоду за счет роста ценности своих природных и экологических активов — водных, почвенных, лесных ресурсов, писали в докладе научный руководитель ИНП РАН Борис Порфирьев и директор Главной геофизической обсерватории им. А.И.Воейкова Владимир Катцов. Они не исключали улучшения перспектив развития производств ресурсной экономики и их продукции, в частности водоемкой, включая зерновые и металлы, и экспорта «виртуальной воды» (то есть товаров, для производства которых требуется много воды). Среди других позитивных аспектов они называли рост продуктивности сельского хозяйства и увеличение продолжительности сроков навигации по крупным рекам России.