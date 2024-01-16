Эксперты назвали выгоды России от глобального потепления

Россия может получить преимущества от глобального изменения климата, в частности, развивая водоемкие производства и экопродукты, считают авторы доклада из сборника АСИ. Но это возможно только при масштабных инвестициях

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Основными рисками для России от глобального изменения климата являются усиление паводков и лесных пожаров, рост численности насекомых, разносящих инфекции, ускоренное старение зданий и автомобильных дорог, а также наплыв климатических беженцев из стран Центральной Азии. Такие прогнозы приводят научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Борис Порфирьев и директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Владимир Катцов в докладе «Климат и экология», опубликованном в сборнике Агентства стратегических инициатив «Горизонт-2040». РБК ознакомился с докладом.

Однако меняющийся климат может иметь и ряд потенциальных косвенных положительных эффектов для страны, в том числе за счет роста в цене российских природных активов, например воды, считают авторы.

Современная климатическая наука, подчеркивают Порфирьев и Катцов, позволяет уверенно констатировать, что масштабные и резкие изменения климата, прежде всего ускоренный разогрев атмосферы, океана и суши, произошли под влиянием хозяйственной и других форм жизнедеятельности человека. Гипотезы о доминирующем вкладе в повышение температуры естественных климатических факторов не находят надежных научных подтверждений, указывают они. При всех сценариях глобальная приземная температура будет продолжать повышаться по крайней мере до середины века, когда ее превышение в сравнении с доиндустриальной эпохой может достигнуть +1,5°С. При этом на территории России ожидаемое в ХХI веке потепление климата существенно превышает средний глобальный рост температуры для любого из рассматриваемых сценариев, отмечается в докладе. По данным ученых, Россия «теплеет» по крайней мере в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир.

Положительные эффекты

На фоне глобального потепления и вызванных им последствий для мировой экономики (засухи, пожары, неурожай) Россия может извлечь выгоду за счет роста ценности своих природных и экологических активов — водных, почвенных, лесных ресурсов. Авторы не исключают улучшения перспектив развития производств ресурсной экономики и их продукции, в частности водоемкой, включая зерновые и металлы.

«На них может возникнуть дополнительный спрос, что позволит России создать новые рабочие места, получить дополнительные доходы и тем самым ускорить темпы роста ВВП, не создавая рисков для устойчивости национальных водных ресурсов, в отличие от нередко выдвигаемых инициатив по [прямому] экспорту из России воды», — пишут ученые. В данном случае, отмечают они, экспортируется «виртуальная» вода — то есть товары, для производства которых требуется много воды (прежде всего это продовольствие).

Кроме того, учитывая ухудшение не только климатической, но и экологической ситуации во многих странах мира, для России открываются благоприятные перспективы для производства экологически чистых продуктов и экотуризма, считают авторы. Это также будет способствовать занятости и экономическому росту.

Для реализации этих позитивных сценариев потребуются «своевременные и масштабные инвестиции», подчеркивается в докладе.

Меняющийся климат может иметь и другие позитивные последствия, с оговорками отмечают авторы. К примеру, возможно увеличение продуктивности сельского хозяйства в нечерноземных регионах за счет роста теплообеспеченности культур, биоклиматического потенциала и запасов органического углерода в пахотных почвах (в таких почвах накапливается больше углерода, что повышает их урожайность).

Кроме того, увеличение продолжительности сроков навигации практически по всем крупным рекам России потенциально может благоприятствовать развитию речного судоходства и увеличению объема грузоперевозок речным транспортом. Однако на многих судоходных реках России из-за влияния климата на сток рек есть осложняющие судоходство изменения в русловых процессах, предупреждают ученые. «В перспективе тенденции изменения русловых процессов будут нарастать, что негативно отразится на судоходстве и потребует увеличения работ по дноуглублению и выправлению русел рек», — пишут они.

Также сокращение площади льдов, вызванное потеплением, увеличивает продолжительность навигации по Северному морскому пути, говорится в докладе. Но условия навигации все равно останутся сложными, необходимость в сохранении и поддержании ледокольного флота будет сохраняться. В 2022 году по Северному морскому пути было перевезено 34 млн т грузов, предварительная оценка за 2023 год была 36,6 млн т (рекорд). Согласно президентскому указу 2018 года, грузопоток по Севморпути к 2024 году должен быть увеличен до 80 млн т.

Как изменятся природа и погода в России в XXI веке На период до 2040 года авторы доклада прогнозируют рост количества осадков зимой на всей территории страны, а летом — на большей ее части. В южных регионах, напротив, в летний период будет увеличиваться максимальная продолжительность сухого периода. Площадь снежного покрова суши будет сокращаться. Повышение зимней температуры и увеличение количества зимних осадков приведут к тому, что зимой в более холодных регионах будет увеличиваться накопление снега, а в менее холодных регионах оно уменьшится, поскольку часть осадков выпадет в виде дождя. Площадь, занятая приповерхностной многолетней мерзлотой, по прогнозу ученых, сократится к середине века на 20–33% от ее современного значения. На протяжении всего века в сибирских арктических морях лед на годовом минимуме, который приходится на сентябрь, будет сокращаться до полного исчезновения, хотя зимой сокращение площади морского льда в Арктике будет существенно меньше.

Минусов больше, чем плюсов

Негативные последствия изменения климата по количеству и объему серьезнее и перевешивают потенциальные выгоды, уверена директор Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Анна Романовская. В частности, одним из самых серьезных рисков она считает проблемы, связанные с обеспечением продовольственной и водной безопасности в центральных и южных регионах европейской части страны.

По мнению Романовской, прежде чем рассуждать о развитии ресурсной экономики, надо обратить внимание на повышение эффективности использования уже добываемых и эксплуатируемых природных ресурсов. «Иначе экстенсивная модель землепользования, которая в настоящее время применяется, даже при российских богатствах, может привести в будущем не к наращиванию природных активов, а наоборот, к их истощению. И изменение климата будет далеко не основной причиной этого», — поясняет она.

В расширении навигации по Северному морскому пути помимо плюсов есть и минусы, предупреждает эксперт. Более интенсивная нагрузка на полярные экосистемы может негативно сказаться на их состоянии, учитывая их крайнюю уязвимость.

Согласно оценкам экспертов, негативных эффектов от изменения климата больше, чем положительных, но плюсы все-таки есть, согласна первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Татьяна Радченко. В основном они связаны с формированием благоприятных условий для сельского хозяйства (выращивание новых культур, увеличение продолжительности вегетационного периода), повышением транспортной доступности за счет использования водных видов транспорта, развитием туризма, смещением к северу границы зоны комфортного проживания, что может сопровождаться в том числе сокращением отопительного сезона и снижением электроэнергии. Среди регионов, которые могут получить выгоды от изменения климата, как правило, называют страны Европы, включая Россию, Северной Америки, Арктической зоны, а также часть территорий, находящихся в горной местности, указывает Радченко.

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), к 2050 году Канада и Россия за счет изменения климата увеличат объемы производства и экспорта сельхозпродукции на 2,5 и 0,9% соответственно, говорит эксперт. В Финляндии будет возможно выращивать зерновые культуры, а в Северной, Центральной и Южной Америке и Австралии — рис. Некоторые регионы, например Северная Европа, Скандинавия и Аляска, могут стать более привлекательными для туризма, а сокращение морского льда приведет к стремительному росту числа арктических круизов.

Последствия для России

Одним из глобальных рисков, который может реализоваться в России, является увеличение числа климатических беженцев в связи с ростом числа и тяжести засух и «водного стресса» — острого дефицита воды — в ряде государств Азии и Африки. По оценкам ООН, всего к 2040 году число климатических беженцев может составить несколько десятков миллионов человек, указывают авторы доклада. Эта проблема, «скорее всего, не обойдет стороной Россию, в первую очередь ее регионы, граничащие со странами Центральной Азии, включая дружественные и нейтральные государства», прогнозируют они.

«В таком случае Россия может столкнуться с экономическим и политическим вызовом, перед которым уже стоят страны Европы, экономически более привлекательные для мигрантов, куда их основная масса направляется в последние годы и, как представляется, будет стремиться в обозримом будущем», — подчеркивается в докладе.

Как указывают авторы другого климатического доклада из сборника «Горизонт-2040» Борис Порфирьев и научный руководитель ИНП РАН Виктор Данилов-Данильян, к 2040 году около четверти населения Земли будет жить в условиях острого дефицита воды. По данным ООН, к 2050 году количество жителей городов, испытывающих нехватку воды, достигнет 1,7–2,4 млрд человек.

Среди других рисков для России Порфирьев и Катцов называют:

рост частоты экстремальных погодных явлений и масштабных бедствий (наводнений, лесных пожаров, волн тепла) и связанные с ними рост смертности, обострение хронических заболеваний, травматизм;

распространение инфекционных заболеваний через комаров и клещей, увеличение числа болезней, передаваемых через воду из-за роста количества осадков;

негативное влияние на сельское хозяйство засух, а также распространения вредителей, в частности саранчовых;

учащение паводков;

ускоренное старение зданий и сооружений — в частности, из-за роста числа циклов замораживания и оттаивания, увеличения снеговой нагрузки;

ускоренное разрушение автодорожного полотна, повышение аварийности;

сокращение времени работы зимников и ледовых переправ, что негативно может сказаться на развитии городов в Арктическом регионе.

Минэкономразвития при участии других органов власти и большого количества научных институтов с 2022 года реализует проект по созданию российской системы климатического мониторинга, сообщил РБК первый замглавы ведомства Илья Торосов. «В рамках проекта в числе прочего будут разработаны и усовершенствованы климатические модели глобального и регионального уровня, что позволит прогнозировать влияние климатических изменений на различные регионы страны и эффективно адаптировать к ним хозяйственную деятельность, а также выявить потенциальные точки роста», — сказал он.

Кроме того, в прогнозы социально-экономического развития планируется заложить климатический фактор, что позволит «принимать эффективные решения по декарбонизации отраслей и адаптации экономики к климатическим изменениям», отметил чиновник.

По подсчетам «Сбера», ежегодные потери России от климатических изменений могут составлять порядка 580 млрд руб. в период с 2023 по 2027 год. Как отмечает Татьяна Радченко, ссылаясь на последние оценки некоторых исследователей, климатические изменения обходятся миру в $16 млн в час.