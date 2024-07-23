США обновили стратегию по Арктике с учетом потепления и расширения НАТО

США намерены проводить военные учения в Арктике самостоятельно и с союзниками для демонстрации боеспособности в регионе. Об этом говорится в обновленной стратегии по Арктике, опубликованной Пентагоном.

Как отмечается в документе, на регион влияют серьезные изменения. В их числе присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, укрепление сотрудничества между Китаем и Россией, а также глобальное потепление.

Согласно обновленной стратегии, Пентагон намерен расширять возможности в областях разведки и обмена информацией, взаимодействовать с союзниками и партнерами для сдерживания в Арктике, а также регулярно проводить учения и плановые операции, «имеющие решающее значение для обороны и сдерживания».

В Пентагоне подчеркнули, что эта стратегия «направлена на действия» и отражает подход «мониторинг и реагирование», что отличает его от предыдущих.

Помощник министра обороны США по вопросам Арктики Айрис Фергюсон ранее говорила, что документ был разработан «в тесном сотрудничестве» с союзниками, в том числе со странами Северной Европы.

Президент России Владимир Путин называл освоение и обустройство Арктики приоритетом, поскольку регион имеет важное значение для обороны, логистики и энергетики.