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Ученые заявили о беспрецедентной скорости глобального потепления

Эксперты связали ускорение глобального потепления с сочетанием высокого уровня выброса парниковых газов и снижением силы аэрозольного охлаждения. По их мнению, человечество на пороге «критического» десятилетия в плане климата
Фото: Jon Nazca / Reuters
Фото: Jon Nazca / Reuters

Глобальное потепление на Земле, вызванное деятельностью человека, ускорилось, говорится в исследовании Межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованном в журнале Earth System Science Data.

«Потепление, вызванное деятельностью человека, увеличивается с беспрецедентной скоростью, <...> достигнув 0,26 градусов Цельсия за десятилетие в течение 2014–2023 гг.», — сказано в статье.

Исследователи связывают такой уровень потепления с сочетанием высокого уровня выброса парниковых газов и снижением силы аэрозольного охлаждения. Однако, отметили ученые, темпы роста выбросов CO2 за последнее десятилетие замедлились по сравнению с 2000-ми годами.

По их мнению, на планете настало «критическое десятилетие» из-за высоких темпов роста температуры. «Можно ожидать, что глобальное потепление на 1,5 градуса Цельсия будет достигнуто или превышено в течение следующих 10 лет», предупредили они, одновременно не исключая, что в этот же период «глобальные выбросы парниковых газов достигнут пика и начнут существенно сокращаться».

Группа экспертов собирает такие данные о выбросах парниковых газов и их концентрации, радиационном воздействии, энергетическом дисбалансе Земли, изменениях температуры поверхности, потеплении, связанном с деятельностью человека, остаточном углеродном балансе и др. Собранная ими информация используется при переговорах по климату, проводимых в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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Фото:АГН «Москва»

The Washington Post (WP) сообщала, что уровень углекислого газа на планете в марте этого года был на 4,7 ppmv (объемной доли CO2 в атмосфере) выше, чем годом ранее, это самый большой годовой скачок, который был зафиксирован погодной обсерваторией на Мауна-Лоа на Гавайях. В период с января по апрель концентрация этого газа росла быстрее, чем за первые четыре месяца любого другого года.

WP отмечала, что данное увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере превысило рекордный показатель 2016 года и, вероятно, служит «зловещим» сигналом о провале усилий по сокращению глобальных выбросов парниковых газов и ущерба, который они наносят климату Земли.

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