Ученые спрогнозировали переломный момент в ситуации с изменением климата

Nature: сокращение выбросов до 2030 года станет переломным моментом для климата

Сокращение выбросов до 2030 года имеет решающее значение в ситуации с изменением климата, нынешние тенденции допускают превышение порога температуры в 1,5°C, пишет Nature. Генсек ООН называл проблему «климатическим коллапсом»

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Ледники Арктики и Антарктики, Атлантические течения и тропические леса Амазонки — ключевые природные системы для климата Земли, разрушение хотя бы одной из них в результате глобального потепления станет переломным моментом и приведет к «эффекту домино», считает международная команда ученых. Их исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

«При нынешних показателях выбросов вполне возможно временное превышение установленного в Париже (парижское соглашение по климату. — РБК) порога изменения температуры в 1,5°C, — говорится в исследовании. — Установлено, что при сохранении текущего подхода в этом столетии риск изменения климата составит 45% к 2300 году, даже если температура вновь опустится ниже предела в 1,5°C».

Ученые уточнили, что вероятность такого сценария увеличивается при росте температуры на каждые 0,1°C после преодоления порога в 1,5°C и значительно ускоряется после прохождения отметки 2,0°C.

«Достижение и поддержание по крайней мере чистого нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2100 году имеет первостепенное значение для минимизации риска изменения климата в долгосрочной перспективе. Результаты исследования подчеркивают, что строгие сокращения выбросов в текущем десятилетии имеют решающее значение для стабильности планеты», — заключили эксперты.

В 2015 году было принято Парижское соглашение как часть Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которое заменило Киотский протокол. Целью документа стало удержание роста глобальной средней температуры ниже 2°C. Документ поддержали 197 стран. Россия подписала Парижское соглашение, но не ратифицировала.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш называл 2023 год самым жарким за всю историю и указал на климатический коллапс. С января по октябрь температуры превышали примерно на 1,4°C средние показатели доиндустриального периода, говорилось в отчете Всемирной метеорологической организации. Эксперты признавали невозможность ограничить потепление 1,5°C, так как обязательства частного сектора стран G7 предполагают, что к 2050 году глобальная температура вырастет на 2,7°C, что значительно выше целей Парижского соглашения по климату.