Инвестиции во втором квартале подскочили благодаря бюджету

Во втором квартале 2023 года инвестиции в основной капитал в России выросли на 12,6% в годовом выражении. Второй год драйвером инвестиционного роста выступает государство

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Инвестиции в основной капитал в России (в том числе здания и сооружения, машины и оборудование) за второй квартал 2023 года увеличились на 12,6% к тому же кварталу 2022 года в реальном выражении (в среднегодовых ценах прошлого года) — после роста лишь на 0,7% в первом квартале, сообщил Росстат в свежем докладе о социально-экономической положении в стране. За полугодие рост к аналогичному периоду 2022-го составил 7,6%.

Зафиксированный результат выше прогноза Минэкономразвития, которое весной анонсировало рост инвестиций на 0,5% по итогам 2023 года. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) прогнозирует, что в 2023 году инвестиции в основной капитал в России вырастут на 2,8–3,2% (августовская версия).

Согласно данным Росстата, во втором квартале 2023 года было использовано почти 7 трлн руб. инвестиций в основной капитал (против 4,6 трлн в первом квартале). Эти показатели включают в себя вложения малого бизнеса и досчет на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами (на малый бизнес и досчеты приходится более 20% совокупных инвестиций).

Государство как инвестор

Официальные данные показывают, что государство продолжает выступать драйвером роста капиталовложений. За первое полугодие 2023 года в структуре инвестиций средних и крупных предприятий 16,7% вложений, или 1,54 трлн руб., пришлось на средства из госбюджетов (в том числе 761 млрд руб. из федерального бюджета и примерно столько же — из региональных и муниципальных). В первом полугодии 2022-го доля госсредств составляла 15,6%. В то же время банковские кредиты в январе–июне 2023 года обеспечили 9,9% всех инвестиций, тогда как за тот же период годом ранее их доля достигала 12,7%.

По итогам 2022 года госбюджет (федеральный, региональные, местные) позволил осуществить 20,4% инвестиций в России, что стало рекордным показателем с 2009 года, следовало из статистики Росстата.

«Мы должны найти правильный баланс, помогать именно частному бизнесу, потому что все прорывы, которые мы создали в экономике за последние 15–20 лет, были созданы именно частными компаниями. Наша задача, предоставляя им государственные субсидии, гарантии, сделать так, чтобы они были готовы взять государственные деньги», — говорил министр экономического развития Максим Решетников. Он признал, что отношение у конкурентного частного бизнеса к государственным деньгам «очень осторожное».

Банк России сообщал, что в первом полугодии 2023 года объем чистых инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в российские активы составил 288 млрд руб. В частности, накопления ФНБ размещались в облигации различных госкомпаний в целях финансирования объектов инфраструктуры, автодорог, приобретения пассажирского транспорта, вертолетов и других воздушных судов для последующей передачи в лизинг и т.д.

В отраслевом разрезе самый значительный рост инвестиций в первом полугодии 2023 года к тому же периоду 2022-го зафиксирован в производстве готовых металлических изделий (сюда входит, в частности, производство строительных металлоконструкций) — на 42%, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — на 54%, производстве автотранспорта — на 38%, госуправлении, обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении — на 75%. Однако в добыче угля инвестиции сократились на 20%, производстве химических веществ — почти на 4%, строительстве — почти на 11%.