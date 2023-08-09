branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 105,44 (-0,62) Инвестиции, 08 авг, 18:46 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 96,08 (-0,49) Инвестиции, 08 авг, 18:46
В Анапе женщина зарезала своего трехмесячного сына Общество, 00:46
Бастрыкин поручил доложить о ходе дела по выселению детей в лагере Турции Политика, 00:16
Зеленский назвал вступление Украины в НАТО благом для России Политика, 00:02
Аналитики оценили рост инвестиций российского бизнеса в активы за рубежом Финансы, 00:00
ФНС назвала три самых частых налоговых нарушения блогеров Экономика, 00:00
Мексика отказалась вступать в БРИКС из-за связей с США Политика, 08 авг, 23:53
Латвия привлечет армию к контролю границы с Белоруссией Политика, 08 авг, 23:32
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как почетный караул на Мамаевом кургане спасается в сильную жару. Видео Общество, 08 авг, 23:01
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 08 авг, 23:00
Handelsblatt узнала о покупке списанных танков Leopard для Украины Политика, 08 авг, 22:56
Богомаз сообщил об обстреле поселка Белая Березка в Брянской области Политика, 08 авг, 22:48
«Спартак» вырвал победу в матче Кубка России с девятью голами Спорт, 08 авг, 22:40
При обстрелах Донецка погибли три человека Политика, 08 авг, 22:25
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 08 авг, 22:22
Финансы ,  
0 

Аналитики оценили рост инвестиций российского бизнеса в активы за рубежом

AK&M: российский бизнес в январе—июне приобрел активы за рубежом на $3,3 млрд
Объем сделок по покупке российским бизнесом зарубежных активов достиг максимума за пять лет, оценили в компании AK&M. Но его сформировали всего несколько сделок, и говорить о полноценном тренде нельзя, предупреждают эксперты
Буденовское месторождение урана
Буденовское месторождение урана (Фото: kazatomprom.kz)

В первом полугодии 2023 года компании с российскими корнями совершили восемь сделок по покупке активов за рубежом общей стоимостью почти $3,3 млрд, следует из отчета по рынку M&A (слияний и поглощений), подготовленного агентством AK&M.

Суммарный денежный объем сделок in-out (когда российская компания покупает актив за рубежом) в январе—июне 2023 года был в 12,6 раза выше показателя того же отчетного периода прошлого года. Тогда российские инвесторы приобрели только три зарубежных актива общей стоимостью около $256,2 млн. Стоимость сделок за первую половину этого года также уже превысила годовые показатели за период с 2018 по 2022 год.

Аналитики оценили рост инвестиций российского бизнеса в активы за рубежом

Практически весь денежный объем сделок пришелся на две крупнейшие: покупку «Росатомом» части рудника «Буденовское» в Казахстане за $1,6 млрд (данные издания Middle East Eye на основе соответствующих документов) и покупку бразильских никелевого и медного месторождений компанией АCG Acquisition (во главе с Артемом Волынцом, ранее работавшим в UC Rusal) при участии консорциума иностранных инвесторов за $1 млрд. Третья по объему сделка — приобретение «Татнефтью» турецкой топливной компании и сети АЗС Aytemiz Akaryakıt ($336 млн).

Аналитики оценили рост инвестиций российского бизнеса в активы за рубежом

Еще часть сделок in-out не состоялась, отмечается в отчете. Например, власти немецкой земли Гессен попросили федеральное правительство запретить сделку по продаже аэропорта Франкфурт-Хан в Рейнланд-Пфальце компании NR Holding, которая принадлежит российскому бизнесмену Виктору Харитонину. По данным информационного агентства DPA, стоимость этой сделки составляла €20 млн. Но в итоге продажу аэропорта компании Харитонина не согласовало правительство Германии, и актив был продан немецкой компании Triwo AG.

Одновременно продолжается продажа ранее купленных зарубежных активов российского бизнеса (сделки out-in). «В январе—июне 2023 года было 19 таких сделок на общую сумму $3,39 млрд», — указано в отчете. Крупнейшей в этом сегменте стала сделка по продаже ЛУКОЙЛом нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии израильской компании G.O.I. Energy за $1,5 млрд.

Читайте на РБК Pro
«Мы на пути к конфронтации держав». Киссинджер — о риске третьей мировой
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
«Лента» планирует рост выручки до 1 трлн руб. Чего ждать инвесторам
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды

Ждать ли роста покупок за рубежом

По мнению аналитиков AK&M, ожидать дальнейших покупок российским бизнесом активов можно в ряде стран, которые отказались от введения санкций. Они также ждут таких сделок от крупных российских корпораций, разделивших бизнесы на российскую и иностранную части. «При этом сделки с зарубежными активами проводятся от лица последних», — отмечается в отчете.

Большая часть сделок in-out, проведенных в первом квартале, готовилась заранее, обращает внимание партнер департамента инвестиций и рынков капитала Kept Марина Мизгирева: «Как во втором полугодии 2022-го, так и в первом полугодии 2023-го количество международных сделок российского бизнеса составляет менее 10. Такой объем представляет собой достаточную небольшую базу, чтобы делать предварительные выводы».

Интерес к зарубежным инвестициям со стороны российского бизнеса достаточно высокий, но «российские инвесторы ограничены в возможностях работы с международными компаниями, так как возникают проблемы с платежами, поиском консультантов и юридическим структурированием», отмечает эксперт. Даже в случае успешной сделки по покупке актива за рубежом сохраняется риск отказа от сотрудничества контрагентов из недружественных стран. По мнению Мизгиревой, в будущем инвестиции российского бизнеса в дружественные страны будут расти, но осторожными темпами.

О существенных сложностях в работе за рубежом говорит и партнер «Б1» Юрий Нечуятов, напоминая, что сейчас «в России есть много интересных активов для покупки, в том числе в связи с решением некоторых инвесторов и операторов покинуть российский рынок — это создает редкую возможность занять или существенно расширить определенную рыночную нишу, а также получить дисконт к цене актива, о котором в обычных условиях не было бы и речи».

Покупки российским бизнесом зарубежных активов — это все же скорее единичные случаи, и главным драйвером российского рынка M&A сейчас остаются сделки по выкупу активов зарубежных инвесторов, соглашается старший вице-президент Aspring Capital Олег Зырянов. «На наш взгляд, сейчас российские игроки в меньшей степени заинтересованы в приобретении активов за рубежом и сосредоточены на инвестициях внутри страны, где доходность в моменте выше», — отмечает он.

Что еще происходило на российском рынке слияний и поглощений

  • По данным AK&M, объем рынка слияний и поглощений в первом полугодии 2023 года увеличился по сравнению с тем же отчетным периодом прошлого года — с $18,01 млрд до $19,79 млрд. Число сделок увеличилось с 217 до 278.
  • Приобретаемые активы в первом полугодии подешевели. Средняя стоимость сделок (за вычетом сделок стоимостью более $1 млрд) сократилась на 11,4%, до $56,6 млн по сравнению с $63,9 млн в январе—июне 2022 года.
  • Сокращается и объем сделок по покупке активов у уходящих иностранцев. В январе—июне 2023 года было 45 таких сделок (16,1% от общего количества сделок на российском рынке слияний и поглощений) на общую сумму $5,1 млрд (20,5% от общей стоимости сделок). В 2022 году доля сделок с уходящими иностранцами составляла 38%.
Авторы
Теги
Маргарита Мордовина Маргарита Мордовина
M&A сделки M&A
Материалы по теме
FT оценила убытки компаний Европы в России в €100 млрд с февраля 2022-го
Бизнес
Путин упростил переход экономически значимых компаний в юрисдикцию России
Экономика