Аналитики оценили рост инвестиций российского бизнеса в активы за рубежом

Объем сделок по покупке российским бизнесом зарубежных активов достиг максимума за пять лет, оценили в компании AK&M. Но его сформировали всего несколько сделок, и говорить о полноценном тренде нельзя, предупреждают эксперты

Буденовское месторождение урана (Фото: kazatomprom.kz)

В первом полугодии 2023 года компании с российскими корнями совершили восемь сделок по покупке активов за рубежом общей стоимостью почти $3,3 млрд, следует из отчета по рынку M&A (слияний и поглощений), подготовленного агентством AK&M.

Суммарный денежный объем сделок in-out (когда российская компания покупает актив за рубежом) в январе—июне 2023 года был в 12,6 раза выше показателя того же отчетного периода прошлого года. Тогда российские инвесторы приобрели только три зарубежных актива общей стоимостью около $256,2 млн. Стоимость сделок за первую половину этого года также уже превысила годовые показатели за период с 2018 по 2022 год.

Практически весь денежный объем сделок пришелся на две крупнейшие: покупку «Росатомом» части рудника «Буденовское» в Казахстане за $1,6 млрд (данные издания Middle East Eye на основе соответствующих документов) и покупку бразильских никелевого и медного месторождений компанией АCG Acquisition (во главе с Артемом Волынцом, ранее работавшим в UC Rusal) при участии консорциума иностранных инвесторов за $1 млрд. Третья по объему сделка — приобретение «Татнефтью» турецкой топливной компании и сети АЗС Aytemiz Akaryakıt ($336 млн).

Еще часть сделок in-out не состоялась, отмечается в отчете. Например, власти немецкой земли Гессен попросили федеральное правительство запретить сделку по продаже аэропорта Франкфурт-Хан в Рейнланд-Пфальце компании NR Holding, которая принадлежит российскому бизнесмену Виктору Харитонину. По данным информационного агентства DPA, стоимость этой сделки составляла €20 млн. Но в итоге продажу аэропорта компании Харитонина не согласовало правительство Германии, и актив был продан немецкой компании Triwo AG.

Одновременно продолжается продажа ранее купленных зарубежных активов российского бизнеса (сделки out-in). «В январе—июне 2023 года было 19 таких сделок на общую сумму $3,39 млрд», — указано в отчете. Крупнейшей в этом сегменте стала сделка по продаже ЛУКОЙЛом нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии израильской компании G.O.I. Energy за $1,5 млрд.

Ждать ли роста покупок за рубежом

По мнению аналитиков AK&M, ожидать дальнейших покупок российским бизнесом активов можно в ряде стран, которые отказались от введения санкций. Они также ждут таких сделок от крупных российских корпораций, разделивших бизнесы на российскую и иностранную части. «При этом сделки с зарубежными активами проводятся от лица последних», — отмечается в отчете.

Большая часть сделок in-out, проведенных в первом квартале, готовилась заранее, обращает внимание партнер департамента инвестиций и рынков капитала Kept Марина Мизгирева: «Как во втором полугодии 2022-го, так и в первом полугодии 2023-го количество международных сделок российского бизнеса составляет менее 10. Такой объем представляет собой достаточную небольшую базу, чтобы делать предварительные выводы».

Интерес к зарубежным инвестициям со стороны российского бизнеса достаточно высокий, но «российские инвесторы ограничены в возможностях работы с международными компаниями, так как возникают проблемы с платежами, поиском консультантов и юридическим структурированием», отмечает эксперт. Даже в случае успешной сделки по покупке актива за рубежом сохраняется риск отказа от сотрудничества контрагентов из недружественных стран. По мнению Мизгиревой, в будущем инвестиции российского бизнеса в дружественные страны будут расти, но осторожными темпами.

О существенных сложностях в работе за рубежом говорит и партнер «Б1» Юрий Нечуятов, напоминая, что сейчас «в России есть много интересных активов для покупки, в том числе в связи с решением некоторых инвесторов и операторов покинуть российский рынок — это создает редкую возможность занять или существенно расширить определенную рыночную нишу, а также получить дисконт к цене актива, о котором в обычных условиях не было бы и речи».

Покупки российским бизнесом зарубежных активов — это все же скорее единичные случаи, и главным драйвером российского рынка M&A сейчас остаются сделки по выкупу активов зарубежных инвесторов, соглашается старший вице-президент Aspring Capital Олег Зырянов. «На наш взгляд, сейчас российские игроки в меньшей степени заинтересованы в приобретении активов за рубежом и сосредоточены на инвестициях внутри страны, где доходность в моменте выше», — отмечает он.