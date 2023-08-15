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Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

ЦБ внепланово повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%. Это произошло на фоне ослабления рубля. Как менялась ставка — в инфографике РБК
Доллар/Рубль USD/RUB ₽98,228 +0,58% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽107,385 +0,31% Купить

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

Авторы
Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Дарья Островская, Мария Вишнякова
ключевая ставка ЦБ
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