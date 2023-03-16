Как изменилась инвестиционная активность в регионах России за год санкций

За 2022 год объем инвестиций в России вырос на 4,6%, однако по регионам их динамика оказалась очень неравномерной. Одни субъекты нарастили инвестиции более чем в 1,5 раза, другие — снизили на треть. РБК разбирался в причинах этого

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Инвестиции в основной капитал предприятий в России по итогам 2022 года увеличились на 4,6% в реальном выражении. Прирост примерно в два раза хуже, чем в 2021 году, но в два раза лучше, чем в допандемийном 2019-м. Среднее по стране значение сформировалось из крайне неоднородной динамики в регионах: 49 субъектов из 85 получили приток инвестиций, а остальные закончили год спадом. Это следует из данных Росстата, которые изучил РБК. В номинальном выражении совокупные инвестиции в 2022 году составили 27,865 трлн руб.

Итоговая оценка роста инвестиций на 4,6% включает вложения малого бизнеса и инвестиции, не наблюдаемые статистическими методами (к ним относятся в том числе вложения в индивидуальное жилищное строительство). Без учета этих сведений, то есть если оценивать только инвестиции крупного и среднего бизнеса по данным их прямой отчетности, рост за год составил 6%. Досчет — около 6,5 трлн руб.

В последние годы показатель объема инвестиций за счет всех источников финансирования был больше, чем без досчета, но в этом году получилось наоборот, поясняет ведущий аналитик группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский. «Менее позитивная динамика с учетом дооценки свидетельствует о сравнительно более низкой инвестиционной активности в 2022 году малого предпринимательства», — говорит он.

Рост инвестиций в сопоставимых ценах в санкционном 2022 году в целом стал позитивным сюрпризом, уже отмечали аналитики. Интересно, что при общем росте капиталовложений импорт машин и оборудования в страну сократился на 19%, комментировал главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков данные, недавно опубликованные ФТС. Феномен, по его мнению, связан с всплеском инвестиций «с низкой плотностью импорта» — строительство, вложения в военную технику. Такая разнонаправленная динамика инвестиционного импорта и вложений в основной капитал «могла быть связана с капиталовложениями в строительство, которое в меньшей степени требует моментальных закупок дорогих технологических компонент», соглашаются в Райффайзенбанке. По данным Росстата, удельный вес инвестиций в нежилые здания и сооружения, осуществленных средними и крупными компаниями, в 2022 году увеличился до 47% (годом ранее — 43,5%), а в машины, оборудование, транспортные средства — снизился до 34,2% (с 37,6%).

Рост и снижение инвестиций в регионах

Абсолютным лидером по притоку инвестиций из всех источников финансирования в 2022 году стала Республика Алтай: сюда пришло на 81,4% вложений в реальном выражении больше, чем годом ранее. В номинальном выражении среди десяти субъектов Сибирского федерального округа денежные вливания в республику оказались сравнительно небольшими (меньше только у Тувы) — 31,14 млрд руб.

На втором месте по приросту инвестиций город федерального значения Севастополь. Он закрепил успех предыдущего года, когда удалось нарастить инвестиции почти в полтора раза. В прошлом году показатель вырос на 60,4%, до 72,227 млрд руб. Республика Крым за прошлый год привлекла всего на 10,9% больше, чем годом ранее.

Также среди лидеров по приросту инвестиций — Владимирская область и Чукотский автономный округ.

Среди регионов-аутсайдеров с отрицательной динамикой инвестиций с несущественным отрывом друга от друга идут Астраханская область, Калмыкия, Костромская, Вологодская и Псковская области: они привлекли примерно на треть меньше инвестиций, чем годом ранее.

Приток инвестиций в предприятия Москвы за прошедший год оценивается в 2,2%, в денежном эквиваленте объем вложений составил 5,918 трлн руб. — это максимум среди всех регионов. В Санкт-Петербурге зафиксирован спад на 5,1%, до 997,478 млрд руб.

Наибольший прирост инвестиций произошел в регионах, где сравнительно невелик их денежный объем: здесь реализация даже относительно небольших по стоимости проектов могла привести к заметному росту показателя, объясняет эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин. «Что касается конкретных регионов, то в Республике Алтай реализуется ряд туристско-рекреационных объектов, что, по нашему мнению, привело к существенному росту объема инвестиций в основной капитал в этом регионе», — отмечает он.

Крупные проекты на территории Алтая — курорт «Сбера» «Манжерок», строительство гостиничного комплекса Altay Wellness Village и другие, уточняет Бухарский. «Рост во Владимирской области преимущественно связан с реализацией проектов в сфере транспортировки и хранения. Только в этой сфере прирост инвестиций в регионе увеличился в три раза», — поясняет он.

Позитивная динамика Севастополя, по всей видимости, обусловлена продолжением реализации государственной программы его развития, продолжает эксперт. Чукотка же оказалась в плюсе благодаря приходу новых резидентов с крупными проектами, включая строительство Баимского горно-обогатительного комбината на базе золото-медного месторождения Песчанка, освоение месторождения олова Пыркакайские штокверки, добавил Бухарский.

По его словам, в Вологодской области спад обусловлен закрытием отдельных экспортных рынков (в регионе располагается крупный экспортер металлопродукции — «Северсталь», одним из первых попавший под западные санкции), а также завершением инвестиционных циклов рядом компаний. В Костромской области снижение объясняется завершением крупнейших проектов в лесопромышленном и агропромышленном комплексах, а также графиком ввода объектов в рамках национальных проектов.

РБК направил запросы в правительства регионов с наибольшим ростом и спадом инвестиций — Республику Алтай, Севастополь, Калмыкию и Астраханскую область.

Источники финансирования

Инвестиции в основной капитал финансируются за счет собственных средств компаний или привлеченных средств. К последним относятся кредиты, займы у других организаций, инвестиции из-за рубежа, средства из бюджетов разных уровней и внебюджетных фондов.

В 2022 году сократилась доля инвестиций из собственных средств предприятий — с 56 до 54,2% от общего объема вложений. В ковидном 2020 году доля собственных средств инвесторов была больше — 55,2%. «Это указывает на замедление инвестиционной активности предприятий в условиях неопределенности», — считает Цыпкин.

Экономист также обращает внимание на усиление доли государственных инвестиций среди источников финансирования. Среди привлеченных средств на инвестиции из бюджета в 2022 году пришлось 20,2% всего объема вложений против 18,3% годом ранее. Доля банковских кредитов сократилась до 9,7% против 11% в 2021 году.

О тотальном смещении в сторону госинвестиций говорить сейчас не приходится, но для кризисных периодов вполне типично, что государство поддерживает инвестиционную активность, рассуждает Бухарский. «В действующих ценах объем инвестиций за счет бюджетных средств в целом вырос в 1,3 раза, из них рост инвестиций из федерального бюджета — в 1,4 раза, из региональных бюджетов — почти в 1,3 раза к уровню 2021 года», — подсчитал он.

Последний раз серьезное усиление роли государства в инвестициях было в 2008–2010 годах, когда доля привлеченных (несобственных) средств была примерно на 10% больше сегодняшней, добавляет исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.

Распределение долей собственных и привлеченных средств тоже сильно различается по регионам. Больше вложений частных инвесторов привлекают регионы с явно выраженной добывающей составляющей в экономике, замечает Цыпкин. В частности, в Ханты-Мансийском автономном округе (территориально относится к Тюменской области, но является отдельным субъектом РФ) доля собственных средств составила 87,9%, в Красноярском крае — 84,8%, в Омской области — 83,6%, в Коми — 78,4%.

В свою очередь, в основном за счет бюджетных средств финансируются проекты в «дотационных» регионах Северного Кавказа, а также Крыма. В Ингушетии доля бюджетных средств в инвестициях в 2022 году составила 93,2%, Севастополе — 82,6%, Дагестане — 70,1%, Кабардино-Балкарии — 69,8%.

Капиталовложения по отраслям

Изменение структуры инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности Росстат отслеживает без учета малых предприятий и ненаблюдаемых инвестиций. В номинальном выражении вложения только крупных и средних инвесторов в 2022 году составили 21,347 трлн руб.

В отраслевом разрезе больше всего инвестиций, как и в предыдущем году, направлялось в сферу транспортировки и хранения (21,1%). За год в отрасль пришло на 19,2% больше средств, а именно 4,504 трлн руб. (больше всего в денежном выражении финансировалась деятельность трубопроводного транспорта и складского хозяйства).

Лидером по приросту вложений в 2022 году стало строительство (плюс 24,6%), их сумма составила 662,5 млрд руб., или 3,1% от всего объема инвестиций.

Сопоставимы с отраслью транспортировки и хранения по доле инвестиций как в процентном, так и денежном выражении еще две сферы: добыча полезных ископаемых и обрабатывающие производства. Совокупно эти отрасли привлекли треть всех инвестиций в 2022 году — 7,128 трлн руб.

И если в добыче полезных ископаемых инвестиции выросли на 9%, то сектор обработки за год просел на 6,2%, в том числе в два раза снизился приток инвестиций в производство автотранспортных средств. Свириденко считает это негативным сигналом: развитие обрабатывающей отрасли важно для структурной перестройки экономики в условиях санкционного давления. «Что удивительно: в автоотрасль как раз вкладывались средства для замещения ушедших импортных брендов. Возможно, вместо одних машин и оборудования закупались другие, более дешевые, в том числе и отечественные, что тоже могло статистически повлиять на объем инвестиций. Могла иметь влияние также отмена таможенных пошлин на технологические позиции и укрепление рубля — машины и оборудование в рублях стали дешевле для ряда отраслей», — рассуждает он.

По мнению эксперта, задача государства — обеспечить реальный приток инвестиций в высокопередельную обрабатывающую отрасль. «Для этого нужно предусмотреть разнообразные недорогие источники инвестиций — от гарантированных государством облигаций с субсидированной ставкой до доступных кредитов в рамках проектного финансирования, прямых субсидий на организацию совместных предприятий», — предлагает Антон Свириденко.