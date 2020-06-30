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«Роскосмос» проработает создание тяжелой ракеты с многоразовыми ступенями

Разработка проекта ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» в варианте с многоразовыми возвращаемыми ступенями включена в государственный контракт
Ракета-носитель класса «Ангара-А5»
Ракета-носитель класса «Ангара-А5» (Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС)

В государственный контракт на опытно-конструкторскую работу «Амур» включена разработка эскизного проекта ракеты-носителя повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В», которая будет оснащаться кислородно-водородной третьей ступенью, сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«При этом будет рассмотрен вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми возвращаемыми ступенями», — говорится в сообщении компании.

В начале мая стало известно, что совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил предложения по разработке ракет-носителей нового поколения различных классов (сверхлегкие, легкие, средние, тяжелые повышенной грузоподъемности, сверхтяжелые), в том числе с использованием многоразовых ступеней.

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Технологии и медиа
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В 2018 году генеральный конструктор средств выведения Александр Медведев предлагал оснащать рекету-носитель «Ангара-А5В» многоразовыми ступенями. При этом указывалось, что связка из первой и второй ступеней ракеты-носителя может садиться с помощью выдвижных опор на плавучую платформу, так, как это делают ступени ракеты-носителя Falcon 9, используемой компанией Илона Маска SpaceX.

В мае 2019 года, выступая с лекцией в Московском государственном университете, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах как можно быстрее начать работу над созданием ракеты многоразового использования с возвращением ступеней.

«Нам крайне важно в период до 2023 года перейти на новую ракетно-космическую технику — новую среднюю ракету, новую легкую, «Ангара А1.2», и тяжелую, «Ангара А5М», а также на новый пилотируемый корабль. Тогда Россия снова сможет претендовать на лидерские позиции в гражданском космосе», — заявил Рогозин в интервью РБК.

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Макет ракеты-носителя &laquo;Ангара&raquo;

В апреле 2020 года в интервью «Комсомольской правде» Рогозин говорил, что российские многоразовые ступени, правда, для ракет не тяжелого, а среднего класса, возможно, будут садиться не «свечкой», как у Маска, а «по-самолетному».

«Если мы это отработаем и увидим, что самолетный вариант возвращения более прост и эффективен, чем возвращение в стиле Falcon, то мы сможем это применить на ракете среднего класса. <...> И, если это все оправдает себя и с инженерной, и с экономической точек зрения, то тогда, действительно, ракета среднего класса, которая придет на замену «Союзу-2», будет многоразовой», — сказал тогда Рогозин.

Ранее заявлялось, что испытания первой российской многоразовой возвращаемой ракеты сверхлегкого класса могут пройти в 2022 году.

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Первый и пока единственный пуск испытательной ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» состоялся 23 декабря 2014 года. Трехступенчатая ракета успешно вывела на орбиту макет спутника массой более 2 т. В сообщении «Роскосмоса» отмечается, что к моменту начала в 2024 году летных испытаний ракеты-носителя «Ангара-А5М» будет реализован ряд конструкторских улучшений, среди которых снижение массы конструкции ракеты-носителя, модернизация ракетных двигателей, системы управления и т.д.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Роскосмос, ракета «Ангара»
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