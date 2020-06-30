«Роскосмос» проработает создание тяжелой ракеты с многоразовыми ступенями

В мае 2019 года, выступая с лекцией в Московском государственном университете, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах как можно быстрее начать работу над созданием ракеты многоразового использования с возвращением ступеней.

«Нам крайне важно в период до 2023 года перейти на новую ракетно-космическую технику — новую среднюю ракету, новую легкую, «Ангара А1.2», и тяжелую, «Ангара А5М», а также на новый пилотируемый корабль. Тогда Россия снова сможет претендовать на лидерские позиции в гражданском космосе», — заявил Рогозин в интервью РБК.

В апреле 2020 года в интервью «Комсомольской правде» Рогозин говорил, что российские многоразовые ступени, правда, для ракет не тяжелого, а среднего класса, возможно, будут садиться не «свечкой», как у Маска, а «по-самолетному».

«Если мы это отработаем и увидим, что самолетный вариант возвращения более прост и эффективен, чем возвращение в стиле Falcon, то мы сможем это применить на ракете среднего класса. <...> И, если это все оправдает себя и с инженерной, и с экономической точек зрения, то тогда, действительно, ракета среднего класса, которая придет на замену «Союзу-2», будет многоразовой», — сказал тогда Рогозин.

Ранее заявлялось, что испытания первой российской многоразовой возвращаемой ракеты сверхлегкого класса могут пройти в 2022 году.

Первый и пока единственный пуск испытательной ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» состоялся 23 декабря 2014 года. Трехступенчатая ракета успешно вывела на орбиту макет спутника массой более 2 т. В сообщении «Роскосмоса» отмечается, что к моменту начала в 2024 году летных испытаний ракеты-носителя «Ангара-А5М» будет реализован ряд конструкторских улучшений, среди которых снижение массы конструкции ракеты-носителя, модернизация ракетных двигателей, системы управления и т.д.