«Роскосмос» проработает создание тяжелой ракеты с многоразовыми ступенями
В государственный контракт на опытно-конструкторскую работу «Амур» включена разработка эскизного проекта ракеты-носителя повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В», которая будет оснащаться кислородно-водородной третьей ступенью, сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
«При этом будет рассмотрен вариант создания ракеты-носителя «Ангара-А5ВМ» с многоразовыми возвращаемыми ступенями», — говорится в сообщении компании.
В начале мая стало известно, что совет Российской академии наук (РАН) по космосу одобрил предложения по разработке ракет-носителей нового поколения различных классов (сверхлегкие, легкие, средние, тяжелые повышенной грузоподъемности, сверхтяжелые), в том числе с использованием многоразовых ступеней.
В 2018 году генеральный конструктор средств выведения Александр Медведев предлагал оснащать рекету-носитель «Ангара-А5В» многоразовыми ступенями. При этом указывалось, что связка из первой и второй ступеней ракеты-носителя может садиться с помощью выдвижных опор на плавучую платформу, так, как это делают ступени ракеты-носителя Falcon 9, используемой компанией Илона Маска SpaceX.