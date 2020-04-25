Запуск «Ракеты Победы» с Байконура. Фоторепортаж

Полет грузового корабля прошел по «сверхбыстрой» двухвитковой схеме, он занял 3 часа 20 минут. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что это рекордное время. При этом в июле прошлого года другой «Прогресс» добрался до МКС за 3 часа 19 минут, однако, как теперь пояснили в госкорпорации, фактически его полет длился на 30 секунд дольше.