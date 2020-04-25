Общество , 25 апр, 12:53
0
Запуск «Ракеты Победы» с Байконура. Фоторепортаж
Утром 25 апреля с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», получившая название «Ракета Победы», с грузовым кораблем «Прогресс МС-14». Корабль добрался до МКС за рекордное время — 3 часа 20 минут. Как прошел запуск — в фоторепортаже РБК.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.
Ракета-носитель стартовала в 04:51 мск, через восемь минут корабль штатно отделился от третьей ступени.
Полет грузового корабля прошел по «сверхбыстрой» двухвитковой схеме, он занял 3 часа 20 минут. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что это рекордное время. При этом в июле прошлого года другой «Прогресс» добрался до МКС за 3 часа 19 минут, однако, как теперь пояснили в госкорпорации, фактически его полет длился на 30 секунд дольше.
Грузовик доставил на МКС более двух тонн различных грузов, в том числе 650 кг топлива, 46 кг сжатых газов, а также продукты питания, медикаменты, санитарно-гигиенические материалы и расходное оборудование для бортовых систем станции.