Рогозин анонсировал создание ракеты с возвращаемыми ступенями

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в скором времени начнет работу над ракетой многоразового использования

Дмитрий Рогозин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Выступая с лекцией в Московском государственном университете, Рогозин рассказал, что в «Роскосмосе» планируют как можно быстрее открыть работу над созданием ракеты многоразового использования с возвращением ступеней, сообщает корреспондент РБК.

По словам Рогозина, ракета будет недорогой, она будет состоять из вдвое меньшего количества деталей, нежели ее предшественники.

По его словам, возвращаемая ракета сможет выводить на орбиту 9 т полезной нагрузки, а двигатели будут работать на метане. Рогозин добавил, что «метановый двигатель не требует дополнительной очистки, в отличие от кислород-керосинового двигателя». Такие разработки у России уже есть. «[Сейчас] мы их форсируем, и я закладываю в новую редакцию космической программы по развитию космоса именно разработку метанового двигателя», — сказал глава «Роскосмоса».

В марте 2017 года Игорь Комаров, который тогда был главой «Роскосмоса», рассказал о том, что корпорация ведет разработку многоразовых элементов космических ракет. «У нас есть опытные разработки в сфере возвращаемых составных частей», — рассказал он.

Спустя год Рогозин, который на тот момент был вице-премьером, рассказал в интервью телеканалу РБК, что Россия не может возвращать ракету, как это делает Илон Маск. Он объяснил, что американцы имеют возможность подгонять морскую платформу в ту точку, где должна сесть первая ступень. «Мы где будем сажать? В Якутии, что ли?» — спросил Рогозин. «Это физически невозможно из-за географических особенностей», — добавил он.