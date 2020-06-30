В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии

Накануне группа американских сенаторов предложила включить дополнительные санкции в отношении строящегося газопровода Nord Stream 2 («Северный поток-2») из России в Германию в оборонный бюджет США на 2020/2021 финансовый год, который начнется 1 октября, чтобы ускорить введение санкций.
«Очевидно стремление США получить неконкурентные преимущества. Этому способствуют анонсированные санкции в отношении «Северного потока-2», так как произведенный из сланцевого газа сжиженный природный газ (СПГ) имеет худшую экономику поставок, нежели трубопроводный газ с Ямала», — прокомментировал Кику. Схожие цели недобросовестной конкуренции, по его словам, преследует санкционное давление на Huawei, связанное с отставанием США в развитии технологий 5G.
Перед Россией не стоит задача пропорционально ответить на санкции, потому что «очевидно, что экономики России и западных стран несопоставимы». «России необходимо приноравливаться», — подчеркнул чиновник.
В 2014 году Россия ответила на санкции Запада сельскохозяйственными контрсанкциями, которые позволили достичь «существенного, порой двузначного роста сельского хозяйства, который не прерывался даже во время экономического спада в 2014 и 2016 годах», отметил Кику. По данным Минсельхоза, Россия практически полностью закрывает потребности в зерне, масле, сахаре и мясе. Другой результат продэмбарго — рост цен на продукты, констатировали ранее эксперты КПМГ.
Расчеты в евро и засекречивание данных
США злоупотребляют статусом доллара как основной расчетной резервной валюты, но «взять и за короткий срок отказаться от доллара невозможно». «Ведется кропотливая работа, чтобы осуществить постепенный уход от расчетов в долларах», — отметил Кику.
В частности, Россия расширяет расчеты в евро. «Европейцы по крайней мере за первый квартал нынешнего года оплачивают поставки из России в рублях — это примерно 28% от общего объема расчетов. Сами европейцы заинтересованы в продвижении евро в качестве международной расчетной единицы и охотно идут на договоренности. Повышение доли евро будет приводить к снижению роли доллара в мировой торговле, что создаст для Америки ограничения в возможностях вводить односторонние санкции. Евро может и должен заменить доллар не только при взаиморасчетах ЕС и России, но и с другими странами», — пояснил Кику.
Минфин также ведет работу по изменению и систематизации специальных положений законодательства в части раскрытия информации, рассказал чиновник. Российским компаниям и банкам под санкциями разрешено не раскрывать данные о руководстве, активах, структуре владения, сделках, акционерах, контрагентах и т.д. из-за риска вторичных санкций. «Роскосмос» просил засекретить закупки в ракетно-космической отрасли из-за рисков утечки информации и для борьбы с санкциями, и Минфин включил такую меру в новый законопроект. Российские компании могут использовать санкции против них для получения неконкурентных преимуществ на внутреннем рынке, отмечал ранее директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.
«Ограничения в раскрытии информации требуются не всем подсанкционным лицам, как это записано в нынешнем законодательстве, а только тем, кто находится под экстерриториальными санкциями США», — подчеркнул Кику. Закрытие информации, по его словам, вынужденная мера, которая идет вразрез с прежней политикой правительства по созданию открытой экономики.