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В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии

США усилят санкционное давление на Россию и Китай, несмотря на призывы ООН снять ограничения из солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, прогнозирует замглавы «санкционного» департамента Минфина
Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш (Фото: Michael Kappeler / Reuters)

России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК следил за трансляцией.

В марте генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме лидерам «Группы двадцати» (G20) призвал снять санкции на фоне пандемии, а верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала пересмотреть ограничения в отношении стран, столкнувшихся с коронавирусом.

«К сожалению, призыв генерального секретаря ООН не был услышан, — констатировал представитель Минфина. — В целом очевидно, что после завершения пика пандемии политика сдерживания России, равно как и Китая, путем применения рестриктивных мер будет осуществляться более жесткими методами».

Триггером для усиления санкций против России станут предстоящие 3 ноября президентские выборы в США. «Политическая ситуация в Америке продолжает усугубляться. К сожалению, ситуация лишь способствует тому, чтобы санкционное давление возрастало», — отметил чиновник.

В связи с COVID-19 Конгресс США подготовил порядка 20 законопроектов и резолюций в отношении Китая, большинство из которых разрабатывали республиканцы, отметил Кику. Пандемия «ударила по идее коллективного Запада, которая рухнула как карточный домик, а также по солидарности между странами западной демократии и показала неспособность США быть консолидирующим звеном в борьбе с возникшей угрозой», считает он.

Накануне группа американских сенаторов предложила включить дополнительные санкции в отношении строящегося газопровода Nord Stream 2 («Северный поток-2») из России в Германию в оборонный бюджет США на 2020/2021 финансовый год, который начнется 1 октября, чтобы ускорить введение санкций.

«Очевидно стремление США получить неконкурентные преимущества. Этому способствуют анонсированные санкции в отношении «Северного потока-2», так как произведенный из сланцевого газа сжиженный природный газ (СПГ) имеет худшую экономику поставок, нежели трубопроводный газ с Ямала», — прокомментировал Кику. Схожие цели недобросовестной конкуренции, по его словам, преследует санкционное давление на Huawei, связанное с отставанием США в развитии технологий 5G.

Перед Россией не стоит задача пропорционально ответить на санкции, потому что «очевидно, что экономики России и западных стран несопоставимы». «России необходимо приноравливаться», — подчеркнул чиновник.

В 2014 году Россия ответила на санкции Запада сельскохозяйственными контрсанкциями, которые позволили достичь «существенного, порой двузначного роста сельского хозяйства, который не прерывался даже во время экономического спада в 2014 и 2016 годах», отметил Кику. По данным Минсельхоза, Россия практически полностью закрывает потребности в зерне, масле, сахаре и мясе. Другой результат продэмбарго — рост цен на продукты, констатировали ранее эксперты КПМГ.

Расчеты в евро и засекречивание данных

США злоупотребляют статусом доллара как основной расчетной резервной валюты, но «взять и за короткий срок отказаться от доллара невозможно». «Ведется кропотливая работа, чтобы осуществить постепенный уход от расчетов в долларах», — отметил Кику.

В частности, Россия расширяет расчеты в евро. «Европейцы по крайней мере за первый квартал нынешнего года оплачивают поставки из России в рублях — это примерно 28% от общего объема расчетов. Сами европейцы заинтересованы в продвижении евро в качестве международной расчетной единицы и охотно идут на договоренности. Повышение доли евро будет приводить к снижению роли доллара в мировой торговле, что создаст для Америки ограничения в возможностях вводить односторонние санкции. Евро может и должен заменить доллар не только при взаиморасчетах ЕС и России, но и с другими странами», — пояснил Кику.

Минфин также ведет работу по изменению и систематизации специальных положений законодательства в части раскрытия информации, рассказал чиновник. Российским компаниям и банкам под санкциями разрешено не раскрывать данные о руководстве, активах, структуре владения, сделках, акционерах, контрагентах и т.д. из-за риска вторичных санкций. «Роскосмос» просил засекретить закупки в ракетно-космической отрасли из-за рисков утечки информации и для борьбы с санкциями, и Минфин включил такую меру в новый законопроект. Российские компании могут использовать санкции против них для получения неконкурентных преимуществ на внутреннем рынке, отмечал ранее директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев.

«Ограничения в раскрытии информации требуются не всем подсанкционным лицам, как это записано в нынешнем законодательстве, а только тем, кто находится под экстерриториальными санкциями США», — подчеркнул Кику. Закрытие информации, по его словам, вынужденная мера, которая идет вразрез с прежней политикой правительства по созданию открытой экономики.

Автор: Ольга Агеева
Теги: санкции, расчет в нацвалютах, Северный поток 2, раскрытие информации
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