В Минфине спрогнозировали ужесточение санкций после пандемии

США усилят санкционное давление на Россию и Китай, несмотря на призывы ООН снять ограничения из солидарности в борьбе с пандемией коронавируса, прогнозирует замглавы «санкционного» департамента Минфина

Антониу Гутерреш (Фото: Michael Kappeler / Reuters)

России следует готовиться к ужесточению санкций после завершения пандемии, заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на онлайн-дискуссии международного дискуссионного клуба «Валдай». РБК следил за трансляцией.

В марте генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме лидерам «Группы двадцати» (G20) призвал снять санкции на фоне пандемии, а верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала пересмотреть ограничения в отношении стран, столкнувшихся с коронавирусом.

«К сожалению, призыв генерального секретаря ООН не был услышан, — констатировал представитель Минфина. — В целом очевидно, что после завершения пика пандемии политика сдерживания России, равно как и Китая, путем применения рестриктивных мер будет осуществляться более жесткими методами».

Триггером для усиления санкций против России станут предстоящие 3 ноября президентские выборы в США. «Политическая ситуация в Америке продолжает усугубляться. К сожалению, ситуация лишь способствует тому, чтобы санкционное давление возрастало», — отметил чиновник.

В связи с COVID-19 Конгресс США подготовил порядка 20 законопроектов и резолюций в отношении Китая, большинство из которых разрабатывали республиканцы, отметил Кику. Пандемия «ударила по идее коллективного Запада, которая рухнула как карточный домик, а также по солидарности между странами западной демократии и показала неспособность США быть консолидирующим звеном в борьбе с возникшей угрозой», считает он.