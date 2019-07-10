«Роскосмос» предложил засекретить закупки в ракетно-космической отрасли

В ведомстве полагают, что проведение закупок открытым способом угрожает утечкой информации ограниченного доступа, а изменение существующего порядка необходимо в том числе для борьбы с санкциями

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Госкорпорация «Роскосмос» предлагает изменить порядок проведения закупок для своих нужд, а также нужд дочерних компаний и других организаций ракетно-космической отрасли, которые сейчас осуществляются открытым путем определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Информация о разработке госкорпорацией проекта поправок в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» размещена на портале проектов нормативных правовых актов.

Текст самого законопроекта пока не опубликован, однако в паспорте документа указано, что разработан он «Роскосмосом». В уведомлении о начале разработки разъясняется, что проведение закупок по действующим правилам «может привести к раскрытию информации ограниченного доступа в сфере космической деятельности».

Целью разработки законопроекта при этом названы: