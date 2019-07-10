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CBS $63 (+20,81%) прогноз BMO Capital Markets к 02.04.20
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«Роскосмос» предложил засекретить закупки в ракетно-космической отрасли
В ведомстве полагают, что проведение закупок открытым способом угрожает утечкой информации ограниченного доступа, а изменение существующего порядка необходимо в том числе для борьбы с санкциями
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Госкорпорация «Роскосмос» предлагает изменить порядок проведения закупок для своих нужд, а также нужд дочерних компаний и других организаций ракетно-космической отрасли, которые сейчас осуществляются открытым путем определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Информация о разработке госкорпорацией проекта поправок в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» размещена на портале проектов нормативных правовых актов.

Текст самого законопроекта пока не опубликован, однако в паспорте документа указано, что разработан он «Роскосмосом». В уведомлении о начале разработки разъясняется, что проведение закупок по действующим правилам «может привести к раскрытию информации ограниченного доступа в сфере космической деятельности».

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Целью разработки законопроекта при этом названы:

  • предотвращение доступа третьих лиц к информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли;
  • повышение информационной безопасности в сфере космической деятельности;
  • предотвращение мер санкционного воздействия со стороны иностранных государств, групп иностранных государств в отношении организаций ракетно-космической отрасли.

Завершить общественное обсуждение еще не опубликованного законопроекта планируется 23 июля 2019 года. А уже в декабре 2019 года новый закон, по мысли разработчиков, может вступить в силу.

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Ранее с предложениями о переходе на проведение закупок для своих нужд в закрытом режиме выступили Федеральная служба охраны и Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия). Действующая норма закона жестко ограничивает использование закрытого способа определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей. В таком порядке закупки могут проводиться, например, в случаях, когда существует угроза раскрытия государственной тайны, а также для нужд ведомств, реализующих государственную политику в области обороны и обеспечения безопасности страны. Список таких ведомств определяется правительством, и в настоящее время в него входят только Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки, а также подведомственные им госучреждения и государственные унитарные предприятия.

В апреле 2019 года стало известно, что правительство выступило против засекречивания всех закупок в рамках гособоронзаказа, как предполагает законопроект депутата Владимира Гутенева. В июне Счетная палата сообщила, что в 2018 году объем непубличных закупок составил около 7% ВВП, или 7,5 трлн руб., что вдвое больше, чем в предыдущем году (3,4 трлн руб.).

Автор: Евгений Калюков
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