«Роскосмос» предложил засекретить закупки в ракетно-космической отрасли

Госкорпорация «Роскосмос» предлагает изменить порядок проведения закупок для своих нужд, а также нужд дочерних компаний и других организаций ракетно-космической отрасли, которые сейчас осуществляются открытым путем определения поставщиков, подрядчиков и исполнителей. Информация о разработке госкорпорацией проекта поправок в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» размещена на портале проектов нормативных правовых актов.
Текст самого законопроекта пока не опубликован, однако в паспорте документа указано, что разработан он «Роскосмосом». В уведомлении о начале разработки разъясняется, что проведение закупок по действующим правилам «может привести к раскрытию информации ограниченного доступа в сфере космической деятельности».
Целью разработки законопроекта при этом названы:
- предотвращение доступа третьих лиц к информации о закупках организаций ракетно-космической отрасли;
- повышение информационной безопасности в сфере космической деятельности;
- предотвращение мер санкционного воздействия со стороны иностранных государств, групп иностранных государств в отношении организаций ракетно-космической отрасли.