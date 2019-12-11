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Экономика ,  
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Минфин рассказал о неконкурентных преимуществах бизнеса под санкциями
Российские компании могут использовать санкции против них как повод для получения неконкурентных преимуществ на внутреннем рынке, заявил глава «антисанкционного» департамента Минфина
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Защита компаний и банков от западных санкций может приводить к возникновению нерыночных преимуществ. Об этом заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев на конференции в Российском совете по международным делам (РСМД), передал корреспондент РБК.

В частности, компаниям и банкам под санкциями разрешено не раскрывать данные о руководстве, активах, структуре владения, сделках, акционерах, контрагентах и т.д. из-за риска вторичных санкций.

«Санкции могут использоваться в том числе для получения неконкурентных преимуществ», — отметил Тимофеев, уточнив, что Минфин старается противодействовать недобросовестным практикам.

«Меры по ограничению раскрытия информации должны касаться, прежде всего, списка SDN [самый жесткий блокирующий санкционный список США. — РБК], а для остальных санкций — европейских, украинских — очевидно, нет. Мы хотим соблюсти баланс между открытостью экономики и защитой», — отметил Тимофеев.

«Раскрытие информации играет важную государственную функцию — на рынке ценных бумаг, крупные сделки, госзакупки и т.д., поэтому просто так взять и закрыть всю информацию было бы неправильно, этот вопрос нужно упорядочить», — резюмировал Тимофеев.

Минфин комментирует новые планы США

Несмотря на то что США не включили санкции на госдолг России в бюджет Пентагона, Минфин учитывает такой риск в будущем и продолжит готовить меры защиты, рассказал Тимофеев журналистам.

«Расслабиться мы не готовы. Мы рассчитываем на разные сценарии, — пояснил Тимофеев. — Допустим, если санкции против рублевого долга будут введены, то в долгосрочной перспективе рынок приспособится: российские банки будут выкупать рублевый долг, иностранцы — в меньшей степени; может быть, какая-то часть иностранцев будет выходить, продавать в первое время».

«В переходный период можно не занимать. У нас существенные остатки на едином казначейском счете, федеральный бюджет может позволить себе вообще не занимать в течение двух лет, расходуя эти остатки», — отметил Тимофеев. «В период адаптации добавлять предложение и продавать рублевый долг по низким ценам было бы неправильно», — считает чиновник.

Тимофеев не стал комментировать планы США ввести новые санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». «Новости появились буквально вчера. Ничего нет определенного», — пояснил он.

Какие конкретно новые антисанкционные меры сейчас обсуждает Минфин, директор департамента не уточнил. «Какие-то доклады о том, что назрела такая необходимость, мы подготовили и уже направили, ждем реакции сверху», — заключил Тимофеев.

Автор: Ольга Агеева
Теги: американские санкции, Минфин, SDN
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