Минфин рассказал о неконкурентных преимуществах бизнеса под санкциями

Российские компании могут использовать санкции против них как повод для получения неконкурентных преимуществ на внутреннем рынке, заявил глава «антисанкционного» департамента Минфина

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Защита компаний и банков от западных санкций может приводить к возникновению нерыночных преимуществ. Об этом заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев на конференции в Российском совете по международным делам (РСМД), передал корреспондент РБК.

В частности, компаниям и банкам под санкциями разрешено не раскрывать данные о руководстве, активах, структуре владения, сделках, акционерах, контрагентах и т.д. из-за риска вторичных санкций.

«Санкции могут использоваться в том числе для получения неконкурентных преимуществ», — отметил Тимофеев, уточнив, что Минфин старается противодействовать недобросовестным практикам.

«Меры по ограничению раскрытия информации должны касаться, прежде всего, списка SDN [самый жесткий блокирующий санкционный список США. — РБК], а для остальных санкций — европейских, украинских — очевидно, нет. Мы хотим соблюсти баланс между открытостью экономики и защитой», — отметил Тимофеев.

«Раскрытие информации играет важную государственную функцию — на рынке ценных бумаг, крупные сделки, госзакупки и т.д., поэтому просто так взять и закрыть всю информацию было бы неправильно, этот вопрос нужно упорядочить», — резюмировал Тимофеев.