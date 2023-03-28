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Ученые предрекли «очень долгий период трудностей» для должников Китая

Bloomberg: аналитики выявили конкуренцию Китая с США за кредитование стран-должников
Китай предоставляет помощь небогатым странам мира, в результате чего те сталкиваются с еще большими проблемами из-за растущих долгов, предупредили аналитики. Ученые считают, что Пекин не пытается решить их проблемы
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Китай стал крупнейшим в мире кредитором развивающихся экономик, теперь Пекин использует огромные резервы собственного Центробанка ($3,3 трлн) в качестве источника чрезвычайных кредитов для спасения государств с долговыми трудностями; некоторые из них задолжали самому Китаю.

Об этом говорится в результатах исследования экономистов Всемирного банка, исследовательского проекта AidData в Колледже Уильяма и Мэри, Гарвардского университета и Кильского института мировой экономики Германии, пишет Bloomberg. Соавтор исследования, бывший главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт раскритиковала политику ЦБ Китая.

«Это начало того, что будет очень долгим периодом долговых трудностей для этих стран <...>. И роль, которую Китай играет на данном этапе, заключается в том, чтобы избегать решения проблемы», — пояснила она.

С предупреждениями выступают и американские чиновники, настаивая, что Пекин заманил бедные страны в долговую ловушку. «Китай пришел и создал много долгов», — заявил советник Белого дома Амос Хохштейн в конце марта. По его словам, теперь МВФ и другие государства получают просьбы о помощи от должников Китая.

С 2020 года китайские власти направили не менее $240 млрд для экстренной помощи Аргентине, Нигерии, Пакистану и еще 19 государствам. Ученые указали, что это означает выстраивание «новой глобальной системы трансграничного кредитования стран, испытывающих долговое бедствие», которая конкурирует с американскими ведомствами, действующих в этом направлении с середины прошлого века. Кроме того, такие меры превращают Народный банк Китая (НПК) во влиятельного кредитора на фоне растущего соперничества между Вашингтоном и Пекином.

Большая часть помощи была предоставлена Китаем через линии своп-соглашений Народного банка Китая. Они фактически представляют собой кредиты с низкой процентной ставкой между центральными банками в юанях. Особенность своп-соглашений с Пекином заключается в том, что развивающиеся страны используют кредитные линии не для увеличения ликвидности, а для пополнения валютных резервов своих центральных банков, чтобы избежать понижения кредитного рейтинга и финансирования госбюджетов. Это приводит к тому, что Центральный банк Китая становится источником чрезвычайных средств или промежуточных кредитов, что традиционно входит в компетенцию МВФ.

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Аналитики отметили, что Китай обычно отказывается принимать участие в кредитовании в рамках МВФ или вместе с другими кредиторами, заключая собственные сделки. И вместо прощения долгов в Пекине традиционно дают заемщикам больше времени для погашения кредитов.

Большую часть суммы, $185 млрд, Китай направил за пятилетний период — в 2016-2021 годы. В то время некоторые страны с формирующимся рынком испытали финансовые трудности, которые были усугублены пандемией коронавируса. Точные расчеты затруднительны, отмечают авторы исследования, однако помощь Китая превысила поддержку со стороны МВФ, выделившего $144 млрд.

Аналитики указали, что Китай нарастил кредитование вслед за финансированием инфраструктуры и других проектах по всему миру в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Как указывают критики, проект «Один пояс, один путь» был одной из причин появлению долговых проблем в Пакистане и Шри-Ланке.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай США госдолг кредитор Аргентина Пакистан Нигерия МВФ
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