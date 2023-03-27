Всемирный банк допустил «потерянное десятилетие» в мировой экономике

Всемирный банк прогнозирует падение глобального потенциального роста ВВП в ближайшие годы на треть по сравнению с первой декадой столетия. В банке призвали страны вести политику, направленную на рост, чтобы минимизировать снижение

Индермит Гилл (Фото: IndermitGill / Twitter)

В мировой экономике может наступить «потерянное десятилетие», заявил главный экономист и старший вице-президент по экономике развития Всемирного банка Индермит Гилл, сообщается на сайте организации.

«Продолжающееся снижение потенциального роста имеет серьезные последствия для способности мира решить растущий спектр уникальных для нашего времени проблем — хронической бедности, различий в доходах и изменения климата», — сказал Гилл.

Однако с этим снижением можно справиться, отметил экономист. По его словам, власти должны стимулировать труд, повышать производительность и стимулировать инвестиции.

Всемирный банк опубликовал доклад «Падение долгосрочных перспектив роста: тенденции, ожидания и политика». В нем отмечено, что в 2022–2030 годах произойдет снижение глобального потенциального роста ВВП до 2,2% в год — это на треть меньше, чем было в 2000–2010-х. Для развивающихся стран ожидается падение с 6% в первой декаде XXI века до 4% в период до 2030 года. «Это снижение будет намного круче в случае глобального финансового кризиса или рецессии», — отметили в докладе.

В этой связи организация призвала государства взять курс на «устойчивую политику, ориентированную на рост». Таким образом можно достичь повышения уровня глобального потенциального роста ВВП до 2,9%.

О тревожной ситуации в мировой экономике говорят и другие глобальные финансовые организации. Например, глава Международного валютного фонда Кристаллина Георгиева ранее обратила внимание на усиление рисков для финансовой стабильности из-за повышения ставок — это происходит с целью борьбы с инфляцией. По словам Георгиевой, такая тактика «неизбежно порождает потрясения и факторы уязвимости».

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в декабре отмечала, что опасается более существенного охлаждения мировой экономики, чем это было заложено в базовом сценарии регулятора.