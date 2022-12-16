Набиуллина заявила о риске охлаждения мировой экономики

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Банк России опасается более существенного охлаждения мировой экономики, чем это было заложено в базовом сценарии, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. РБК вел трансляцию.

«Мы по-прежнему видим риски более существенного охлаждения мировой экономики, чем это заложено в нашем базовом сценарии», — сказала Набиуллина. В то же время в последнее время «появились данные о снижении инфляции в некоторых развитых странах», из-за чего риски чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики уменьшились, отметила она.

Центробанк 16 декабря решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%. Такое же решение было принято на заседании совета в октябре. До этого в течение полугода Центробанк снижал ключевую ставку на каждом заседании с рекордных 20%.

Международный валютный фонд (МВФ) в октябре предупреждал о серьезных трудностях в мировой экономике, причем худшее для нее «еще впереди». «Более трети мировой экономики в этом или следующем году ждет сокращение, а в трех крупнейших экономиках (США, Европейского союза и Китая) продолжится стагнация. Иными словами, худшее еще впереди, и для многих людей ситуация в 2023 году будет восприниматься как рецессия», — сказал главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша.

Американский экономист Нуриэль Рубини в том же месяце прогнозировал, что мировая экономика попадет в ловушку стагфляции (сочетание низкого экономического роста, высокой инфляции и безработицы), поскольку центральные банки пытаются сдержать инфляционные ожидания. Он считает, к этому могут привести падение акций более чем на 20%, напряженность в сфере прямых инвестиций и охлаждение рынка недвижимости в США.