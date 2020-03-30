Титов счел недостаточными меры поддержки бизнеса в условиях вируса

По мнению бизнес-омбудсмена, надо как минимум на время отменить сбор налогов с предпринимателей. Другой вариант — смягчить карантин, оставив его только для групп риска, считает Титов

Борис Титов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Предпринимаемые сейчас государством меры по поддержке малого и среднего бизнеса, попавшего в сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, недостаточны. Их следует усилить либо сделать карантин менее жестким, сосредоточив ограничения лишь на группах риска. Об этом заявил РБК бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его словам, если предприниматель, попавший в кризис, скорее всего, «не умрет с голода», то для уволенных сотрудников «весьма скоро наступит настоящая трагедия, а для государства — социальная катастрофа».

«Государство, конечно, пытается ее не допустить. Только пожар оно гасит не из брандспойта, а из ведерка», — сказал Титов.

Он отметил, что по решению властей отложен, но не отменен сбор налогов и страховых взносов, а также арендной платы за городские помещения. Банки будут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты, исходя из минимального размера оплаты труда, а не фактической зарплаты сотрудников.