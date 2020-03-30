Титов счел недостаточными меры поддержки бизнеса в условиях вируса

Титов выразил уверенность в том, что государству надо предпринимать гораздо более радикальные меры поддержки бизнеса, чтобы предотвратить социальную катастрофу. Так, по его словам, следует отказаться на время от сбора налогов, расширить субсидии.
В противном случае следует идти иным путем: «Сосредоточить ограничения на группах риска — в первую очередь пожилых людях, а всех остальных обеспечить по максимуму бесплатными средствами защиты — масками, дезинфицирующим раствором — и сделать карантин менее жестким». Эта точка зрения имеет под собой «весьма солидные медицинские основания», заметил бизнес-омбудсмен.
Тогда, по мнению Титова, «бизнес в какой-то степени выкарабкается сам», тогда как в нынешних условиях, без клиентов, «никакие кредиты на зарплату в один МРОТ от закрытия его не спасут».
О том, что власти ведут со Сбербанком и ВТБ переговоры о предоставлении кредитов на выплату зарплат под 0%, заявил ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов. Позже банки раскрыли условия кредитования. Согласно условиям программы, которые приводятся в релизе Сбербанка, срок ведения деятельности компаний должен быть не менее одного года, срок кредитования — до 1 октября 2020 года. Сумма кредита определяется исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть (исходя из количества месяцев срока кредитования), ставка составляет 0% годовых.
Премьер-министр Михаил Мишустин 30 марта озвучил отрасли, которые признаны наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса. Это транспортная сфера (авто- и авиаперевозки, деятельность аэропортов), культура, досуг и развлечения, физическая культура и спорт, туризм и гостиничный бизнес, общепит, сфера бытовых услуг, деятельность образовательных организаций.
Согласно поручению президента компаниям, которые относятся к малому и среднему бизнесу и работают в этих отраслях, будут продлены сроки уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (кроме НДС), микропредприятиям продлят сроки уплаты страховых взносов.
Во всей России неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Закрыты для посещения все заведения общепита, непродовольственные магазины, развлекательные учреждения, салоны красоты. Кроме того, в Москве, Подмосковье и еще ряде регионов России введен режим всеобщей самоизоляции, при котором из дома выходить можно только в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, ко врачу в экстренном случае и для выгула собаки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что любые просчеты экономического ущерба из-за введения карантина в регионах России сейчас вторичны, главная задача — сохранить здоровье людей.