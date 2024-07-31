Зеленский разрешил заморозить выплаты по внешнему долгу до 1 октября

После начала боевых действий кредиторы позволили Украине приостановить выплаты по долгу (на более $20 млрд), однако весной предложили украинским властям возобновить платежи. Если сделку не заключат, Украине грозит дефолт

Владимир Зеленский (Фото: офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября для достижения соглашения с кредиторами о реструктуризации.

«Возвращено с подписью президента Украины», — говорится в карточке закона.

Украина заморозила выплаты по внешнему долгу в 2022 году. Срок действия моратория истекает 1 августа с выплатой купона в 2026 году. Закон о приостановке выплаты по внешнему долгу до октября, как сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, был принят 18 июля сразу в двух чтениях.

Глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа поясняла в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской), что эта мера фактически понадобится, «если соглашение о реструктуризации не будет достигнуто до 10 августа», когда «наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году».

По ее словам, данный законопроект «является важным элементом реструктуризации, которая позволит сэкономить на платежах по обслуживанию и погашению суверенных еврооблигаций более $10 млрд до конца 2027 года». При этом, утверждает депутат, МВФ «в рабочем порядке выразил поддержку этому законопроекту».

Госдолг Украины резко вырос после начала российской военной операции. Так, если к началу 2022 года он оценивался в $98 млрд (48,9% к ВВП), то по итогам 2023 года вырос до $140,8 млрд (88,1% к ВВП). По оценкам МВФ, к концу этого года украинский госдолг составит 98,6% к ВВП, а в следующем году превысит отметку в 100% к ВВП.

После начала спецоперации кредиторы позволили Украине приостановить выплаты по госдолгу. Однако уже в мае The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что кредиторы предложили украинским властям возобновить выплаты в 2025 году в обмен на списание части непогашенного долга.

В начале июля член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина фактически уже находится в состоянии дефолта, однако пока оно не оформлено де-юре. «У нас есть проблема как раз с коммерческим долгом, который составляет ни много ни мало $20 млрд. Дефолт по сути у нас уже есть — он по факту есть», — сказала она.

22 июля Bloomberg сообщил, что Украина достигла принципиального соглашения с некоторыми частными кредиторами по реструктуризации долга на сумму более $20 млрд. Комитет держателей облигаций, по данным агентства, принял номинальные убытки в размере 37% от их владения по 13 облигациям, отказавшись от требований на сумму $8,67 млрд.

За счет снижения купонов и продления сроков погашения Украина может сэкономить $11,4 млрд в ближайшие три года. Если сделку не заключат, Украина может объявить дефолт.