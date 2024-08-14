Fitch объявило об ограниченном дефолте Украины

Агентство отреагировало на невыплату Украиной купона по еврооблигациям на $750 млн с погашением в 2026 году. Киев в конце июля договорился о реструктуризации с кредиторами, Зеленский разрешил заморозить выплаты по внешнему долгу

Киев, Украина (Фото: Oleksii Chumachenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Fitch Ratings снизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с C (дефолт неизбежен) до RD (ограниченный дефолт), сообщает агентство.

Снижение рейтинга произошло после окончания 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям 2026 года на сумму $750 млн, который должен был быть уплачен 1 августа. «Это означает наступление дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного рейтинга дефолта эмитента, а также индивидуального рейтинга выпуска затронутой ценной бумаги», — говорится в сообщении.

9 августа правительство Украины начало процесс реструктуризации внешнего долга. В его рамках страна обнародовала предложение о реструктуризации по своим непогашенным государственным еврооблигациям на сумму $19,7 млрд и гарантированным государством облигациям «Укравтодора» на сумму $0,7 млрд, писал украинский Forbes. В Fitch считают, что предложение «предполагает существенное сокращение сроков, включая уменьшение основной суммы и процентов, а также продление сроков погашения».

Рейтинг еврооблигаций на $750 млн снижен с C до D (дефолт), а других облигаций в иностранной валюте — подтвержден на уровне C, отмечает Fitch.

В начале 2022 года, до полномасштабных военных действий, у Украины был рейтинг В (существенно недостаточный уровень кредитоспособности).

В конце июля власти Украины сообщили, что договорились с Комитетом держателей еврооблигаций о реструктуризации внешнего долга на более чем $20 млрд. Соглашение предусматривает, что кредиторы спишут Киеву 37% долга по еврооблигациям, а взамен он предложит новые еврооблигации. В том же месяце президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет правительству приостанавливать выплаты по внешнему долгу до 1 октября.