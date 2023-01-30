Мишустин поручил определить порядок мониторинга цен на экспортную нефть

Минэнерго и Минфин до конца февраля утвердят систему мониторинга цен на нефть, продаваемую за границу. Путин ранее поручил разработать методику определения цены на нефть, «применяемую в целях налогообложения» нефтекомпаний

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Минэнерго по согласованию с Минфином должно утвердить порядок мониторинга цен на экспортируемую из России нефть, такое постановление правительства подписал премьер Михаил Мишустин, установив срок выполнения до 1 марта. Документ опубликован на портале правовой информации.

Президент в конце декабря прошлого года запретил поставки нефти и нефтепродуктов зарубежным компаниям и гражданам, в контрактах с которыми «прямо или косвенно» фиксируется предельная цена на топливо. Этот указ будет действовать пять месяцев — с 1 февраля по 1 июля. Документ предполагает исключения только в случае «специального решения» президента.

В конце января президент Владимир Путин поручил разработать обновленную методику определения цен на нефть и нефтепродукты, «применяемую в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений».

Ограничение предельной цены на российскую нефть действует с 5 февраля, ее установили на уровне $60. Потолок цен одобрили страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Евросоюз и Австралия. Вместе с тем с 5 декабря вступило в силу европейское эмбарго на поставки морским путем сырой нефти российского производства, с 5 февраля этого года заработает эмбарго на нефтепродукты.

Сейчас для расчета налогов для нефтяных компаний применяют средний уровень цен российского сорта нефти Urals, который ежемесячно публикует Минфин. На 5 января средняя цена этой марки топлива составила $76,09 за баррель, в декабре равнялась $50,47 за баррель.

Вице-премьер Александр Новак отмечал, что ключевой проблемой сейчас является «высокий дисконт [цены на нефть] в результате высокого уровня стоимости фрахта». Он выразил надежду, что эта ситуация будет носить временный характер.

Лидеры западных стран поясняли, что ограничение предельной цены введено для снижения выгод России от экспорта энергоресурсов. При этом механизм устроен так, говорили в Вашингтоне, что Москва сохранит за собой экономический стимул продавать нефть, она останется на мировых рынках. В середине января в Минфине США заявили, что нефтегазовые доходы России снижаются из-за потолка цен.