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Мишустин поручил определить порядок мониторинга цен на экспортную нефть

Премьер Мишустин поручил Минэнерго определить порядок мониторинга цен на экспортную нефть
Минэнерго и Минфин до конца февраля утвердят систему мониторинга цен на нефть, продаваемую за границу. Путин ранее поручил разработать методику определения цены на нефть, «применяемую в целях налогообложения» нефтекомпаний
BRENT BRENT $86,14 -1,97%
Фото: Darley Shen / Reuters
Фото: Darley Shen / Reuters

Минэнерго по согласованию с Минфином должно утвердить порядок мониторинга цен на экспортируемую из России нефть, такое постановление правительства подписал премьер Михаил Мишустин, установив срок выполнения до 1 марта. Документ опубликован на портале правовой информации.

Президент в конце декабря прошлого года запретил поставки нефти и нефтепродуктов зарубежным компаниям и гражданам, в контрактах с которыми «прямо или косвенно» фиксируется предельная цена на топливо. Этот указ будет действовать пять месяцев — с 1 февраля по 1 июля. Документ предполагает исключения только в случае «специального решения» президента.

В конце января президент Владимир Путин поручил разработать обновленную методику определения цен на нефть и нефтепродукты, «применяемую в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений».

Ограничение предельной цены на российскую нефть действует с 5 февраля, ее установили на уровне $60. Потолок цен одобрили страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Евросоюз и Австралия. Вместе с тем с 5 декабря вступило в силу европейское эмбарго на поставки морским путем сырой нефти российского производства, с 5 февраля этого года заработает эмбарго на нефтепродукты.

Сейчас для расчета налогов для нефтяных компаний применяют средний уровень цен российского сорта нефти Urals, который ежемесячно публикует Минфин. На 5 января средняя цена этой марки топлива составила $76,09 за баррель, в декабре равнялась $50,47 за баррель.

Вице-премьер Александр Новак отмечал, что ключевой проблемой сейчас является «высокий дисконт [цены на нефть] в результате высокого уровня стоимости фрахта». Он выразил надежду, что эта ситуация будет носить временный характер.

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Лидеры западных стран поясняли, что ограничение предельной цены введено для снижения выгод России от экспорта энергоресурсов. При этом механизм устроен так, говорили в Вашингтоне, что Москва сохранит за собой экономический стимул продавать нефть, она останется на мировых рынках. В середине января в Минфине США заявили, что нефтегазовые доходы России снижаются из-за потолка цен.

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Михаил Мишустин Минэнерго нефть потолок цен на нефть

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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