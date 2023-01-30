BP предрекла ускоренный отказ от нефти и газа из-за конфликта на Украине

В BP ожидают гораздо более резкого снижения спроса на ископаемое топливо к 2035 году

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Конфликт на Украине ускорит отказ от нефти и газа, поскольку страны по всему миру отдают предпочтение собственным возобновляемым источникам энергии для повышения надежности поставок и сокращения выбросов углекислого газа, следует из ежегодного отчета нефтегазовой компании BP. Там ожидают гораздо более резкого снижения спроса на ископаемое топливо к 2035 году, пишет Bloomberg.

«Повышенное внимание к энергетической безопасности <...> потенциально может ускорить энергетический переход, поскольку страны стремятся расширить доступ к энергии собственного производства, большая часть которой, вероятно, будет поступать из возобновляемых источников и за счет другого неископаемого топлива», — отмечает главный экономист BP Спенсер Дейл.

Отчет BP включает в себя три потенциальных сценария снижения выбросов углекислового газа. Все они предполагают снижение спроса на нефть и газ по мере роста возобновляемых источников энергии, а также электрификации транспорта в ближайшие десятилетия, но темпы таких изменений неопределенны.

Самый консервативный сценарий предусматривает, что мировой спрос на нефть к 2050 году по-прежнему составит 73 млн барр. в день, что на 25% меньше, чем в 2019 году. Для достижения нулевых выбросов этот показатель к этому моменту должен составлять менее трети от вышеуказанного объема, считают в BP.

Во всех сценариях мир будет полагаться на ОПЕК, поскольку к 2050 году доля организации в поставках нефти будет колебаться от 45% до 65%. Картель будет устойчивым, поскольку у входящих в него стран более низкие затраты на добычу, чем у таких конкурентов как США, отмечают в BP.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели несколько пакетов санкций против России. Летом Евросоюз утвердил частичное эмбарго на российскую нефть, оно вступило в силу 5 декабря (аналогичная мера в отношении нефтепродуктов должна начать действовать 5 февраля), а также вместе со странами G7 и Австралией установил потолок цен на нее. Россия в ответ запретила поставки нефти тем, кто использует ценовой лимит. Вице-премьер Александр Новак не исключал, что добыча нефти из-за потолка цен может сократиться.

На фоне военной операции и последующими за ней санкциями ЕС объявлял о стремлении полностью устранить зависимость от российских энергоресурсов. План Брюсселя в том числе предполагает увеличение закупок СПГ (это уже произошло, по итогам 2022 года ЕС уже стал его главным импортером), рост производства и импорта биометана и чистого водорода, переход к возобновляемым источникам энергии и повышение энергоэффективности.