Путин поручил правительству обновить методику определения цены нефти

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Владимир Путин поручил правительству разработать обновленную методику определения цен на нефть и нефтепродукты, следует из списка поручений, опубликованного на сайте Кремля.

«Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений», — говорится в документе.

Исполнить это поручение правительство должно до 1 марта, ответственный за исполнение — премьер-министр Михаил Мишустин.

Сейчас для расчета налогов для нефтяных компаний используется средний уровень цен российского сорта нефти Urals, его ежемесячно публикует Минфин. Так, согласно сообщению ведомства от 5 января, средняя цена Urals за 2022 год сложилась в размере $76,09 за баррель. В декабре 2022 года она составила $50,47 за баррель. Цену на Urals отслеживает агентство Argus, используя для этого котировки, в частности, в портах Аугусты (Италия) и Роттердама (Нидерланды), однако из-за эмбарго на поставки российской нефти, введенного странами Запада, объемы экспортируемого в Европу сырья резко сократились. На совещании 11 января, по итогам которого и были даны поручения президента, вице-премьер Александр Новак отмечал, что сейчас «основная проблема — это высокий дисконт [цены на нефть] в результате высокого уровня стоимости фрахта». Он выразил надежду, что эта ситуация будет носить временный характер.

Еще в сентябре глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что правительство планирует изъять часть сверхдоходов у сырьевого бизнеса через повышение налоговой нагрузки. С учетом этого изъятия был составлен проект федерального бюджета на 2023–2025 годы.