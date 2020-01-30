Экономика , 30 янв, 08:26
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Минэнерго США допустило рост цен на нефть до $183 к 2050 году
Стоимость нефти марки Brent может достичь отметки в $183 за баррель к 2050 году в случае, если отрасль столкнется с высокими издержками. Об этом говорится в ежегодном прогнозе Управления по энергетической информации Минэнерго США.
Управление также приводит базовый сценарий, который не подразумевает значительных изменений в энергетическом законодательстве в будущем, при котором цена на нефть будет составлять $105 за баррель. В случае низких издержек добычи она может опуститься до $46 за баррель, говорится в прогнозе. Цены приведены по курсу 2019 года.
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