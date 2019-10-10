Минэнерго США спрогнозировало падение цен на нефть в 2020 году

Цены на нефть марки Brent будут снижаться с четвертого квартала 2019 года. Об этом сообщается на сайте Энергетического информационного агентства (EIA) — подразделения Минэнерго США.

«EIA ожидает, что в ближайшие месяцы будет наблюдаться снижение цен на нефть, поскольку ее глобальные запасы возрастут в первой половине 2020 года», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, цены за баррель в четвертом квартале текущего года составят $59, а во втором квартале 2020-го снизятся до $57. При этом стоимость барреля марки Brent вырастет во второй половине следующего года примерно до $62, отметили в EIA. В агентстве добавили, что в связи с этим средняя прогнозируемая цена в 2020 году будет $60 за баррель.

3 октября цена на баррель нефти марки Brent опустилась ниже $57 впервые с августа. Нефть этой марки показала самое крупное падение в третьем квартале по сравнению с предыдущими двумя — на 8,7%. Ситуация связана с опасениями по поводу спроса из-за обострения торговой войны между США и Китаем.