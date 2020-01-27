Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 24 янв, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 24 янв, 13:57
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ Общество, 10:54 СК завел уголовное дело из-за оставленных в аэропорту Шереметьево детей Общество, 10:49 Глава BP назвал прошедшей эпоху нефти по $100 за баррель Экономика, 10:48 В Новосибирске ввели режим ЧС после снегопадов Общество, 10:46 Глава Ipsos Дидье Трюшо — РБК: «Я ненавижу нынешнюю культуру стартапов» Pro, 10:44 Брагин продлил контракт с ФХР и вошел в штаб национальной сборной России Спорт, 10:41 Мишустин назначил четырех замглавы ФНС Политика, 10:39 Посольство назвало число россиян в эпицентре заражения коронавирусом Общество, 10:38 Посольство ответило на данные о задержании россиянина на Australian Open Спорт, 10:36 В Иране пассажирский самолет выкатился на улицу Общество, 10:32 Акции «Аэрофлота» упали на 5% на фоне распространения коронавируса Quote, 10:32 Банк Франции: частные компании не должны выпускать криптовалюты Крипто, 10:25 Не просто коробка: как меняются тренды в жилищном строительстве Pro, 10:22 В Госдуме обсудят введение штрафов за манипуляции с пробегом автомобилей Общество, 10:21
Экономика ,  
0 

Глава BP назвал прошедшей эпоху нефти по $100 за баррель

По словам Роберта Дадли, в XXI веке глобальный спрос на нефть снижаться за счет ее замещения газом и другими источниками энергии
BRENT BR-2.20 $60,87 -0,81%
Роберт Дадли (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Глава нефтегазовой компании BP Роберт Дадли считает, что времена, когда баррель нефти стоил $100 прошли навсегда. Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

«На данный момент, думаю, это так», — сказал глава BP, назвав причиной случившегося спада мировых цен сокращение спроса на нефть в результате глобального энергоперехода. По словам Дадли, в XXI веке производители электроэнергии будут постепенно отказываться от нефти, замещая ее газом и другими источниками. Кроме того, на спрос будет давить увеличение числа не нуждающихся в бензине автомобилей.

«Да, сокращение глобального спроса на нефть будет иметь место в этом столетии. Где-то оно даже может быть значительным, если какие-то страны введут ограничения на использование двигателей внутреннего сгорания, например для стимулирования спроса на электрокары», — пояснил Дадли.

Глава BP отметил, что возглавляемая им компания, так же, как и другие крупные нефтегазовые компании мира, по факту уже является энергетической, хотя прибыль от проектов, реализуемых BP в сфере ветро- и солнечной энергетики, пока не так высока, как от нефтяных и газовых. В будущем всем «придется инвестировать в новые технологии и проекты в расчете на перспективу».

При этом Дадли не исключил и того, что цены на нефть еще могут вырасти, так как общий спрос на энергию в мире будет расти за счет роста населения планеты.

«К 2040 году население планеты, вероятно, увеличится еще на 2 млрд человек. А это значит, что миру понадобится на 30−40% энергии больше, ведь это эквивалентно появлению еще одного Китая и США или еще одной Европы и США. [...] Если энергопереход будет организован неправильно, то мы сможем столкнуться с нехваткой всех видов энергии, потому что население будет расти, а экономическая активность увеличиваться. В этом случае мы можем получить более высокие цены на нефть», — пояснил Дадли.

Ранее о теоретической возможности возвращения нефтяных цен к отметке $100 за баррель говорил глава ЛУКОЙЛа Вигит Алекперов.

«Сегодня мы имеем дело с исчерпаемыми запасами — потребление растет, открытий, к сожалению, больших нет. [Поэтому] это возможно», — пояснил он.

Алекперов назвал условия возврата цен на нефть к $100 за баррель
Бизнес

Исторического максимума в $147,5 за баррель цена нефти марки Brent достигла 11 июля 2008 года. Однако уже в том же году цена упала ниже $40 и вновь превысила $100 только в январе 2011 года. После этого цены на Brent уверенно удерживались выше $100 более трех лет — впервые ниже этой отметки цена упала 8 сентября 2014 года. После этого нефтяные котировки продолжили снижаться, и уже к концу года стоимость барреля Brent опустилась ниже $60.

Авторитетные специалисты не раз делали противоречащие друг другу прогнозы о возможности возвращения цен к $100. Например, основатель консалтинговой компании PIRA Energy Group Гэри Росс в 2015 году говорил, что это произойдет уже в ближайшие пять лет, а внук первого короля Саудовской Аравии и один из наиболее успешных арабских инвесторов принц Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд тогда сказал, что нефть по $100 мы никогда больше не увидим.

Саудовский принц исключил возвращение цены на нефть к $100 за барр.
Экономика

27 января стоимость барреля нефти марки Brent впервые с октября 2019 года опустилась ниже отметки $59. На минимуме его цена достигла отметки $58,41, что на 3,75% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Снижение нефтяных котировок продолжается пятый торговый день подряд, за это время стоимость барреля Brent упала более чем на 10%.

Дадли возглавляет BP с октября 2010 года и покинет свой пост 31 марта 2020 года. При этом он останется работать в совете директоров «Роснефти».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Роберт Дадли, BP
Материалы по теме
Алекперов назвал условия возврата цен на нефть к $100 за баррель
Бизнес
СМИ узнали о продолжении работы уходящего главы BP в совдире «Роснефти»
Бизнес
Глава BP Роберт Дадли подтвердил свой скорый уход в отставку
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter