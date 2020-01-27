Глава BP назвал прошедшей эпоху нефти по $100 за баррель

По словам Роберта Дадли, в XXI веке глобальный спрос на нефть снижаться за счет ее замещения газом и другими источниками энергии

Роберт Дадли (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Глава нефтегазовой компании BP Роберт Дадли считает, что времена, когда баррель нефти стоил $100 прошли навсегда. Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

«На данный момент, думаю, это так», — сказал глава BP, назвав причиной случившегося спада мировых цен сокращение спроса на нефть в результате глобального энергоперехода. По словам Дадли, в XXI веке производители электроэнергии будут постепенно отказываться от нефти, замещая ее газом и другими источниками. Кроме того, на спрос будет давить увеличение числа не нуждающихся в бензине автомобилей.

«Да, сокращение глобального спроса на нефть будет иметь место в этом столетии. Где-то оно даже может быть значительным, если какие-то страны введут ограничения на использование двигателей внутреннего сгорания, например для стимулирования спроса на электрокары», — пояснил Дадли.

Глава BP отметил, что возглавляемая им компания, так же, как и другие крупные нефтегазовые компании мира, по факту уже является энергетической, хотя прибыль от проектов, реализуемых BP в сфере ветро- и солнечной энергетики, пока не так высока, как от нефтяных и газовых. В будущем всем «придется инвестировать в новые технологии и проекты в расчете на перспективу».

При этом Дадли не исключил и того, что цены на нефть еще могут вырасти, так как общий спрос на энергию в мире будет расти за счет роста населения планеты.