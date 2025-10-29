Посол назвал причины «просадки» в торговле России с Китаем

Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что, несмотря на санкции, объем торговли Москвы и Пекина достигнет рубежа $200 млрд, который был установлен лидерами стран

Игорь Моргулов (Фото: Посольство России в Китае)

За первые девять месяцев 2025 года объем российско-китайской торговли составил $163,6 млрд, что на 9% меньше показателя за тот же период 2024-го. Об этом рассказал РБК со ссылкой на данные таможенных служб КНР чрезвычайный и полномочный посол России в Китае Игорь Моргулов. При этом он видит «практически неисчерпаемый потенциал хозяйственного взаимодействия, которое позволит торгово-экономическому сотрудничеству двух стран устойчиво развиваться даже в условиях непростой внешней конъюнктуры».

По словам посла, негативный тренд проявился еще в начале года на фоне традиционного снижения активности в новогодний период и с тех пор выйти в плюс не удалось, хотя по целому ряду товарных позиций ситуация уже выправилась.

«У произошедшей просадки, как видится, есть ряд объективных причин. Во-первых, за последние три года наша торговля увеличилась почти вдвое, на $100 млрд. После такого бурного роста происходит естественная корректировка», — объяснил Моргулов.

Посол отметил, что постепенное насыщение российского рынка продукцией китайских компаний ведет к тому, что объем новых поставок снижается. В частности, так произошло с китайскими автомобилями, поставки которых в минувших январе—сентябре сократились на 55%.

К числу причин сокращения торговли Моргулов отнес также снижение мировых цен на сырьевые товары, доля которых в российских поставках в Китай по-прежнему высока. Из-за этого в стоимостном выражении экспорт таких товаров из России может снижаться, хотя физические объемы не падают или даже растут. Дополнительным фактором, меняющим ценовые параметры, товарообмена с Китаем посол назвал колебания валютных курсов, в первую очередь укрепление рубля.

«Нельзя не отметить и еще один, на этот раз субъективный фактор — сохраняющееся влияние западных санкционных ограничений. «Последний пример — объявленные в конце прошлой недели санкции Вашингтона в отношении крупнейших российских нефтяных компаний и включение еэсовским Брюсселем в 19-й пакет целого ряда китайских предприятий. Расцениваем это как попытку Запада усилить давление на Москву и Пекин, а заодно получить себе дополнительные козыри в торговых переговорах с КНР. Категорически не приемлем такой подход, будем и далее совместно с китайскими друзьями отстаивать наши общие интересы», — подчеркнул Моргулов.

«Наконец, есть и требующие расшивки узкие места — в логистике, расчетах и так далее. Вместе с тем не стал бы драматизировать ситуацию. Лидеры наших стран в свое время ставили задачу по достижению знакового рубежа в $200 млрд, и в этом году, уверен, она вновь будет выполнена», — добавил глава дипмиссии.

Посол отметил, что проблемы в логистике и проведении расчетов успешно решаются. В результате объемы железнодорожных перевозок между Россией и Китаем с начала года растут, на основных автомобильных пунктах пропуска число оформляемых транспортных средств сегодня уже вдвое превышает допандемийные показатели, а транзакции более чем на 95% переведены в национальные валюты.

Моргулов напомнил, что для России Китай остается главным внешнеторговым партнером, а сама она для КНР занимает по этому показателю пятое место. Посол также указал на большой потенциал продвижения на китайский рынок российской агропродукции и выразил уверенность в необходимости уделять больше внимания продвижению российских товаров в Китай по каналам электронной коммерции.

В прошлом году товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 1,9% в долларовом выражении, до $244,8 млрд, что стало новым рекордом. При этом экспорт из Китая в Россию вырос на 4,1%, до $115,5 млрд. В том числе поставки оборудования и механических устройств выросли на 8%, до более чем $27 млрд, транспортных средств — на 13%, до $25,5 млрд (в частности, экспорт легковых автомобилей возрос на 30,5%, до $15,2 млрд). В то же время импорт из России в Китай остался на прежнем уровне — $129,3 млрд, следует из данных таможни КНР.

В некоторых категориях поставок российских товаров в Китае был отмечен заметный рост. Поставки сырой нефти увеличились за год на 3%, до $62,4 млрд, а трубопроводного природного газа — сразу на 25%, до $8 млрд. Кроме того, поставки медных концентратов из России выросли в натуральном выражении на 37%, до 413 тыс. т, а в стоимостном — сразу на 71%, до $1,47 млрд. Существенно увеличились в денежном выражении и поставки на китайский рынок российского алюминия. Так, в 2024 году импорт необработанного алюминия из России вырос на 25%, до $3,5 млрд (в физическом измерении поставки остались на уровне 2023 года, 1,2 млн т).