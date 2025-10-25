 Перейти к основному контенту
Торговая война США
0

Bloomberg узнал, как Трамп усилит давление на Китай перед встречей с Си

Bloomberg: Трамп усилит давление на Китай перед беседой с Си
Сюжет
Торговая война США
США хотят заключить в Азии соглашения по критически важным полезным ископаемым. Ранее Китай ограничил экспорт редкоземов в рамках торговой войны

Президент США Дональд Трамп во время азиатского турне собирается подписать экономические соглашения по критически важным полезным ископаемым с различными партнерами, чтобы тем самым усилить давление на Китай — ключевого мирового поставщика подобных ресурсов, пишет Bloomberg.

Планы Трампа раскрыли неназванные высокопоставленные американские чиновники, не уточнив деталей потенциальных сделок. Президент, по их словам, намерен добиться заключения соглашений, которые создадут более надежные цепочки поставок, обеспечат приток инвестиций в США и будут способствовать глобальному росту.

В рамках турне Трамп посетит Малайзию — там пройдет саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Японию, Южную Корею, где состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На последнем мероприятии, как предполагается, Трамп 30 октября встретится с главой КНР Си Цзиньпином.

Трамп попросит помощи Китая в урегулировании конфликта на Украине
Политика
Дональд Трамп

Встреча пройдет незадолго до возможного введения США новых пошлин в отношении товаров из Китая. Торговая война между странами идет уже более полугода, они пытаются договориться, но при этом регулярно предпринимают и шаги к эскалации. Так, 10 октября Трамп пригрозил Пекину введением с 1 ноября 100-процентных пошлин сверх тех, которые действуют в настоящее время (тогда общий тариф может достичь 157%). Это произошло после того, как КНР 9 октября объявила о новых ограничениях на экспорт редкоземельных металлов.

Говоря о возможной встрече с Си, Трамп сказал, что ожидает хороших результатов от нее. Он сказал, что надеется на заключение сделок, поскольку Китай вряд ли сохранит устойчивость из-за грозящего ему тарифа в 157%. По словам президента США, одной из тем будет обсуждение торговых соглашений, касающихся американских фермеров. В частности, Трамп хочет убедить Китай возобновить закупку сои у США, указывает Bloomberg.

В Китае подчеркивали, что если США хотят продолжать борьбу в рамках торговой войны, то и Пекин будет «бороться до конца», а если Вашингтон хочет переговоров, то КНР оставляет двери открытыми.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

