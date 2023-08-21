branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
«Прогресс МС-22» отстыковался от МКС Технологии и медиа, 03:49
Венгрия договорилась с Азербайджаном о поставке 1 млрд куб. м газа Политика, 03:40
Бойца поп-ММА Мурада Легенду задержали в Дербенте за драку Общество, 03:23
«Ъ» узнал о планах My.Games продать сервис монетизации контента Boosty Политика, 03:17
Ким Чен Ын проинспектировал учения с крылатой ракетой Политика, 02:40
В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка Общество, 02:40
Власти Нигера объявили о добровольной мобилизации свыше 50 тыс. человек Политика, 02:31
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Кто из работников сталкивался с харассментом на работе. Инфографика Экономика, 02:00
Рогов заявил о «перемалывании» резервов ВСУ в боях за Работино Политика, 01:31
Из здания VK Stadium эвакуировали около тысячи человек после подтопления Общество, 01:28
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 01:25
У берегов Калифорнии произошло землетрясение Общество, 01:17
FT узнала о планах пригласить несколько стран в БРИКС на саммите в ЮАР Политика, 00:50
В московском ТЦ обнаружили труп младенца Общество, 00:46
Война санкций ,  
0 

Венгрия договорилась с Азербайджаном о поставке 1 млрд куб. м газа

Будапешт договорился с Баку о поставке 1 млрд куб. м газа в Венгрию
Сюжет
Война санкций

Будапешт договорился с Баку о поставке 1 млрд куб. м газа в Венгрию, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена)

«Мы уже давно, более десятилетия выстраиваем сотрудничество с Азербайджаном. Сейчас появился договор, согласно которому в четвертом квартале этого года мы закупим у Азербайджана 100 млн куб. м газа. Однако появилось также ясное политическое соглашение, что он вырастет до договора о примерно 1 млрд куб. м газа в последующий период», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

20 августа Сийярто также заявил, что Венгрия не останется без российского газа, если Украина решит прекратить транзит топлива в Европу. Газ в страну, помимо Азербайджана, сможет поставлять Сербия.

По словам министра, большая часть газа уже сейчас поступает в страну через Сербию. Министр сообщил, что Будапешт обсуждал вопрос с Белградом, и сербский президент Александр Вучич «дал понять, что если Венгрия хочет увеличить поставки природного газа через Сербию, то Сербия может предоставить необходимые транспортные мощности». 

В 2021 году «Газпром» и Венгрия подписали два контракта на поставку газа, рассчитанных на 15 лет. Через Украину, а затем через Словакию и Австрию в Венгрию поступает 1 млрд куб. м газа в год, еще 3,5 млрд куб. м идут по «Турецкому потоку», а затем через Сербию, отмечало издание Orosz Hirek.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. «Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Транзит по газопроводу Ямал — Европа остановлен в марте 2022 года. Прокачку по «Северному потоку» полностью остановили после взрыва на газопроводе прошлой осенью.

Читайте на РБК Pro
«Это просто безумие»: что двигает акции техов США к рекордным высотам
Молодость ушла: как распознать кризис среднего возраста
Как уволить сотрудника и не стать тираном в глазах коллектива
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд
Теги
Азербайджан Венгрия газ
Материалы по теме
В МИД Венгрии заявили, что страна не может отказаться от газа из России
Политика
Венгрия раскрыла, почему подготовка к зиме в этом году будет сложнее
Экономика
Глава МИД Венгрии усомнился в скором окончании конфликта на Украине
Политика