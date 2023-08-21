Венгрия договорилась с Азербайджаном о поставке 1 млрд куб. м газа

Будапешт договорился с Баку о поставке 1 млрд куб. м газа в Венгрию, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена)

«Мы уже давно, более десятилетия выстраиваем сотрудничество с Азербайджаном. Сейчас появился договор, согласно которому в четвертом квартале этого года мы закупим у Азербайджана 100 млн куб. м газа. Однако появилось также ясное политическое соглашение, что он вырастет до договора о примерно 1 млрд куб. м газа в последующий период», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

20 августа Сийярто также заявил, что Венгрия не останется без российского газа, если Украина решит прекратить транзит топлива в Европу. Газ в страну, помимо Азербайджана, сможет поставлять Сербия.

По словам министра, большая часть газа уже сейчас поступает в страну через Сербию. Министр сообщил, что Будапешт обсуждал вопрос с Белградом, и сербский президент Александр Вучич «дал понять, что если Венгрия хочет увеличить поставки природного газа через Сербию, то Сербия может предоставить необходимые транспортные мощности».

В 2021 году «Газпром» и Венгрия подписали два контракта на поставку газа, рассчитанных на 15 лет. Через Украину, а затем через Словакию и Австрию в Венгрию поступает 1 млрд куб. м газа в год, еще 3,5 млрд куб. м идут по «Турецкому потоку», а затем через Сербию, отмечало издание Orosz Hirek.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. «Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Транзит по газопроводу Ямал — Европа остановлен в марте 2022 года. Прокачку по «Северному потоку» полностью остановили после взрыва на газопроводе прошлой осенью.