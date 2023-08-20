Венгрия нашла выход на случай прекращения транзита газа через Украину

Сербия пообещала Будапешту, что увеличит поставки российского газа в Венгрию через свою территорию, если Киев расторгнет соглашение с Москвой. Венгерские власти ранее допускали, что перенаправят все поставки на «Турецкий поток»

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Венгрия не останется без российского газа, если Украина решит прекратить транзит топлива в Европу, заявил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто.

«В последние дни мы слышали, что Украина намерена расторгнуть транзитное соглашение с Россией», — сказал министр. Действие контракта Москвы и Киева, заключенного в 2019 году, истекает в конце 2024-го. По условиям соглашения за это время «Газпром» должен прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.

По словам Сийярто, уже сейчас большая часть газа поступает в страну через Сербию. Министр сообщил, что Будапешт обсуждал вопрос с Белградом, и сербский президент Александр Вучич «дал понять, что если Венгрия хочет увеличить поставки природного газа через Сербию, то Сербия может предоставить необходимые транспортные мощности».

«Снова и снова подтверждается, что идея строительства газопровода «Турецкий поток», а затем и его реализация, была решением стратегического значения», — считает глава МИДа.

В 2021 году «Газпром» и Венгрия подписали два долгосрочных контракта на поставку газа, каждый из них рассчитан на 15 лет. Через Украину, а затем через Словакию и Австрию в Венгрию поступает 1 млрд куб. м газа в год, еще 3,5 млрд куб. м идут по «Турецкому потоку», а затем через Сербию, отмечало издание Orosz Hirek. Сийярто ранее уже допускал, что Венгрия может перенаправить все поставки на «Турецкий поток».

О том, что Киев не собирается обсуждать продление контракта с Москвой после 2024 года, заявлял министр энергетики Украины Герман Галущенко. При этом весной глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов говорил, что Украина нуждается в доходе от транзита и хочет быть надежным экономическим партнером для европейских стран, некоторые из которых все еще зависят от российского топлива.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы.

«Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Транзит по газопроводу Ямал — Европа остановлен в марте 2022 года. Прокачку по «Северному потоку» полностью остановили после взрыва на газопроводе прошлой осенью.