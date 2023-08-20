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Венгрия нашла выход на случай прекращения транзита газа через Украину

Будапешт: Сербия обеспечит транзит газа в Венгрию, если его прекратит Украина
Сербия пообещала Будапешту, что увеличит поставки российского газа в Венгрию через свою территорию, если Киев расторгнет соглашение с Москвой. Венгерские власти ранее допускали, что перенаправят все поставки на «Турецкий поток»
Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press
Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Венгрия не останется без российского газа, если Украина решит прекратить транзит топлива в Европу, заявил венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто.

«В последние дни мы слышали, что Украина намерена расторгнуть транзитное соглашение с Россией», — сказал министр. Действие контракта Москвы и Киева, заключенного в 2019 году, истекает в конце 2024-го. По условиям соглашения за это время «Газпром» должен прокачать через Украину 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м каждый следующий год.

По словам Сийярто, уже сейчас большая часть газа поступает в страну через Сербию. Министр сообщил, что Будапешт обсуждал вопрос с Белградом, и сербский президент Александр Вучич «дал понять, что если Венгрия хочет увеличить поставки природного газа через Сербию, то Сербия может предоставить необходимые транспортные мощности».

«Снова и снова подтверждается, что идея строительства газопровода «Турецкий поток», а затем и его реализация, была решением стратегического значения», — считает глава МИДа.

В 2021 году «Газпром» и Венгрия подписали два долгосрочных контракта на поставку газа, каждый из них рассчитан на 15 лет. Через Украину, а затем через Словакию и Австрию в Венгрию поступает 1 млрд куб. м газа в год, еще 3,5 млрд куб. м идут по «Турецкому потоку», а затем через Сербию, отмечало издание Orosz Hirek. Сийярто ранее уже допускал, что Венгрия может перенаправить все поставки на «Турецкий поток».

О том, что Киев не собирается обсуждать продление контракта с Москвой после 2024 года, заявлял министр энергетики Украины Герман Галущенко. При этом весной глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов говорил, что Украина нуждается в доходе от транзита и хочет быть надежным экономическим партнером для европейских стран, некоторые из которых все еще зависят от российского топлива.

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Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы.
«Газпром» также поставляет газ по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Транзит по газопроводу Ямал — Европа остановлен в марте 2022 года. Прокачку по «Северному потоку» полностью остановили после взрыва на газопроводе прошлой осенью.

Венгрия нашла выход на случай прекращения транзита газа через Украину
Венгрия нашла выход на случай прекращения транзита газа через Украину

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Венгрия Сербия транзит газа Украина «Турецкий поток»
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