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США начали спор с Россией в ВТО из-за пошлин на американские товары
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США начали спор с Россией в ВТО из-за пошлин на американские товары
Экономика, 17:27
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США начали спор с Россией в ВТО из-за пошлин на американские товары
Вашингтон запросил консультации с ВТО по поводу повышения Москвой таможенных пошлин на американские товары. «США неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной», — сообщили РБК в Минэкономразвития
Фото: Randall Hill / Reuters

США инициировали торговый спор с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за повышения ввозных пошлин на ряд американских товаров. Соответствующее сообщение размещено на сайте организации.

Датой запроса на консультации с ВТО, которая также формально считается датой начала спора стран — членов организации, в документе указано 27 августа.

«Россия не облагает дополнительными пошлинами аналогичные товары, поставляемые с территорий любых других стран — членов ВТО», — говорится в запросе США. ​

Основанием для начала спора стало повышение пошлин на американские товары, введенное Россией 6 июня, говорится в документе.

Тогда правительство России повысило на 25–40% таможенные ставки на ввоз ​порядка 80 товарных категорий — от специализированных инструментов для нарезания резьбы и сверл до некоторых бульдозеров и грейдеров. Эти меры стали ответными шагами на повышение США пошлин на российские сталь и алюминий.

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«США неверно интерпретируют природу мер, принятых ​российской стороной. Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от «специальных защитных мер», принятых другой страной (в данном случае США)», — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.

Ненормальными подобные действия Вашингтона сочли и в Кремле. В торговом споре с США Россия, как заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будет «использовать всю широкую палитру контраргументов».

Ранее Россия оспорила в ВТО введенные США в марте пошлины на импорт стали и алюминия. «Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия», — говорилось в заявлении министерства. По оценкам российского Минпромторга, ущерб для России из-за введенных США пошлин может составить $3 млрд в год.

Запрос о консультациях по спору с США о повышенных тарифах на экспорт российского алюминия и стали был направлен в секретариат ВТО 29 июня, и именно эта дата считается датой начала спора, сообщили тогда в РБК в пресс-службе МЭР.

Авторы: Наталья Демченко, Антон Фейнберг.
Теги: ввозные пошлины , консультации , таможня
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