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Россия повысила пошлины на ряд ввозимых из США товаров
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Россия повысила пошлины на ряд ввозимых из США товаров
Экономика, 15:16
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Россия повысила пошлины на ряд ввозимых из США товаров
Решение об увеличении тарифов принято в ответ на повышение США пошлин на экспортируемые из России сталь и алюминий. За счет этого шага Москва планирует компенсировать часть понесенных потерь на общую сумму в $87,6 млн
Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия ответила на повышение США пошлин на российские сталь и алюминий увеличением ввозных пошлин на ряд американских товаров, говорится в релизе, распространенном пресс-службой​ Минэкономразвития. В ведомстве пояснили, что премьер-министр Дмитрий Медведев уже подписал постановление правительства о введении повышенных ставок для некоторых товаров из США, аналоги которых производятся в России.

«Под [компенсирующие] меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно», — пояснил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

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По словам министра, повышенные ставки ввозных пошлин на эти товары будут установлены в размере от 25% до 40%, что позволит поддержать производителей российских аналогов, дав им возможность потеснить американцев на национальном рынке.

Глава Минэномразвития пояснил, что за счет увеличения пошлин будет компенсирована только часть ущерба от ограничений, введенных США — $87,6 млн из $537,6 млн.

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«Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право», — пояснил Орешкин. Для расширения ответных мер России потребуется решение Всемирной торговой организации о несоответствии американских мер правилам ВТО. Кроме того, Россия сможет ввести новые ограничения по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США (то есть 21 марта 2021 года).

Автор: Евгений Калюков.
Теги: ввозные пошлины
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