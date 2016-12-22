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Россия подала иск к США во Всемирную торговую организацию
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Россия подала иск к США во Всемирную торговую организацию
Экономика, 12:49
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Россия подала иск к США во Всемирную торговую организацию
Причиной подачи иска в Минэкономразвития назвали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении новых пошлин на ввозимые в страну алюминий и сталь
Максим Орешкин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) с целью обжалования введенных США пошлин на ввоз в страну стали и алюминия, сообщил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия», — приводит пресс-служба МЭР слова министра.

19 апреля сообщалось, что Россия потребовала провести в рамках ВТО консультации с США по поводу пошлин, так как Вашингтон нарушил правила организации и не предоставил до введения пошлин соответствующего уведомления.

«Консультации — первая стадия процедуры разрешения споров в ВТО, предусмотренная для поиска сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования спора. Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора», — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Комиссия ВТО по рассмотрению споров может наложить санкции на ту или иную страну, пояснил РБК управляющий партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Владимир Плешаков. «Страны-подписанты договорились о том, что страны-нарушители могут быть оштрафованы из-за нарушения условий», — сказал Плешаков.

«Процедура рассмотрения дела долгая», — предупреждает Плешаков.

Пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий были введены США 23 марта 2018 года. Причиной для введения пошлин стало расследование Министерства торговли США, которое пришло к выводу, что импорт этих металлов грозит «национальной безопасности» страны, подрывая позиции американских металлургов.

По оценкам российского Минпромторга, ущерб из-за введенных США тарифов для России может составить $3 млрд.

Авторы: Евгений Калюков, Илья Немченко, Екатерина Копалкина.
Теги: ввозные пошлины , металлургия
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