«Индекс Иванова» показал, что россияне стали меньше бояться увольнений
Россияне не считают риски увольнения значительными, доля уверенных в таком положении дел жителей России достигла 65%, что стало историческим рекордом за все время проведений исследований «Потребительского индекса Иванова», сообщил Сбербанк.
23% опрошенных россиян ожидают увеличения зарплаты до конца этого года. Более половины жителей страны уверены, что бизнес сейчас находится в более устойчивом положении, чем в мае 2020 года, в условиях роста числа заболевших коронавирусом и ограничительных мер. Рисков для финансовой стабильности нет, уверены 56% респондентов, двумя годами ранее такой вариант ответа выбрали только 34%.
Увеличилось число и тех, кто не опасается из-за падения российской валюты, аналитики Сбербанка установили, что уровень опасений о курсе рубля опустился до минимума за последние восемь лет. Об ожидании ослабления рубля сообщили 19% опрошенных, об ожидании укрепления — 40%, еще 17% не ждут изменений.
Периодически наблюдают за колебанием курса рубля 53% опрошенных, еще 23% следят за ним регулярно, а 24% не следят за ним вообще.
С конца февраля в ряде иностранных компаний приостановили деятельность на российском рынке или решили полностью его покинуть. Как подсчитали в ЦСР, к началу июня в компаниях, которые каким-либо образом ограничили свое присутствие в России, занято до 350 тыс. россиян. Сильнее всего пострадали сотрудники автомобилестроения, пищевой и химической промышленности, выяснили аналитики.
Согласно опросу HeadHunter, к началу июня среди россиян выросли опасения — 31% респондентов сообщили об угрозе потерять работу по инициативе работодателя. Ухудшилось и положение с поиском работы, 73% опрошенных заявили, что в их профессиональной области есть сложности с трудоустройством.
В конце июня министр труда Антон Котяков сообщил о росте напряжения на рынке труда. По данным министерства, с 1 марта по 1 июня в России регистрировали 660–680 тыс. новых безработных в месяц, отметив, что эти показатели очень низкие для российской экономики. Котяков добавил, что уже в июне в центрах занятости начали наблюдать определенный рост количества безработных.