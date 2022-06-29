«Индекс Иванова» показал, что россияне стали меньше бояться увольнений

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 55,89 (-0,16) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 52,97 (-0,39) Инвестиции, 28 июн, 16:34
МИД заявил норвежскому дипломату о неприемлемом решении по Шпицбергену Политика, 14:17
В «Химках» заявили о готовности подписать контракт с «русским Месси» Спорт, 14:15
Британский министр призвала оградить женский спорт от трансгендеров Спорт, 14:14
Как имя Кучмы убрали с доски почетных граждан Севастополя. Видео Политика, 14:12
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 14:11
СК возбудил уголовное дело по факту гибели 21-летнего срочника Общество, 14:04
Платный въезд в Москву: опыт мировых столиц Партнерский проект, 14:04
Зорькин исключил возврат смертной казни при действующей Конституции Общество, 14:00
Решетников увидел риск сокращения производства при сохранении курса рубля Экономика, 13:58
Доля пустующих площадей в ТЦ Москвы выросла до максимума с 2010 года Недвижимость, 13:55
Госдума приняла закон о контроле за деятельностью иноагентов Политика, 13:49
Аксенов объяснил звук взрыва в нескольких районах Крыма Общество, 13:49
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:47
Альфа-дети впитывают знания, как губки: как правильно их обучать Совместный проект, 13:43

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Экономика ,  
0 

«Индекс Иванова» показал, что россияне стали меньше бояться увольнений

Больше половины россиян считают незначительным риск увольнения, сообщили в Сбербанке и отметили, что немногим менее четверти ожидают увеличения зарплаты до конца 2022 года
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Россияне не считают риски увольнения значительными, доля уверенных в таком положении дел жителей России достигла 65%, что стало историческим рекордом за все время проведений исследований «Потребительского индекса Иванова», сообщил Сбербанк.

23% опрошенных россиян ожидают увеличения зарплаты до конца этого года. Более половины жителей страны уверены, что бизнес сейчас находится в более устойчивом положении, чем в мае 2020 года, в условиях роста числа заболевших коронавирусом и ограничительных мер. Рисков для финансовой стабильности нет, уверены 56% респондентов, двумя годами ранее такой вариант ответа выбрали только 34%.

«Индекс Иванова» — индекс потребительской уверенности, выпускаемой ежеквартально с 2013 года группой аналитиков SberCIB Investment Research. Он отражает текущие потребности и ожидания среднего класса, условного россиянина со средним уровнем дохода.

Греф объяснил серию увольнений топ-менеджеров «Сбера»
Финансы
Герман Греф

Увеличилось число и тех, кто не опасается из-за падения российской валюты, аналитики Сбербанка установили, что уровень опасений о курсе рубля опустился до минимума за последние восемь лет. Об ожидании ослабления рубля сообщили 19% опрошенных, об ожидании укрепления — 40%, еще 17% не ждут изменений.

Периодически наблюдают за колебанием курса рубля 53% опрошенных, еще 23% следят за ним регулярно, а 24% не следят за ним вообще.

Экономисты Альфа-банка сообщили о структурном сдвиге на рынке труда
Экономика
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как политика Си Цзиньпина влияет на китайский фондовый рынок
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
«Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО
Статьи
Pro
Фото: EMJAG Productions Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Помогу переехать: как сейчас компании мотивируют ИТ-специалистов
Инструкции
Pro
Почему вместе с пандемией заканчивается мода на образовательные стартапы
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции

С конца февраля в ряде иностранных компаний приостановили деятельность на российском рынке или решили полностью его покинуть. Как подсчитали в ЦСР, к началу июня в компаниях, которые каким-либо образом ограничили свое присутствие в России, занято до 350 тыс. россиян. Сильнее всего пострадали сотрудники автомобилестроения, пищевой и химической промышленности, выяснили аналитики.

Согласно опросу HeadHunter, к началу июня среди россиян выросли опасения — 31% респондентов сообщили об угрозе потерять работу по инициативе работодателя. Ухудшилось и положение с поиском работы, 73% опрошенных заявили, что в их профессиональной области есть сложности с трудоустройством.

В конце июня министр труда Антон Котяков сообщил о росте напряжения на рынке труда. По данным министерства, с 1 марта по 1 июня в России регистрировали 660–680 тыс. новых безработных в месяц, отметив, что эти показатели очень низкие для российской экономики. Котяков добавил, что уже в июне в центрах занятости начали наблюдать определенный рост количества безработных.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
индекс Ивановых российская экономика увольнения потребительские настроения

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Минтруд объяснил термин «высвобождение» в отношении почти 60 тыс. человек
Политика
Минтруд сообщил о росте числа безработных в России
Общество
Volkswagen предложил работникам в Нижнем Новгороде уволиться за 6 окладов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter