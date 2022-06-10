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ЦСР оценил число рабочих мест под угрозой из-за ухода иностранцев

В иностранном бизнесе или смежных областях в России занято до 8 млн человек, оценили в ЦСР. В компаниях, которые уже приостановили деятельность или полностью ушли из России, трудится 350 тыс. россиян, подсчитали они
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Иностранный бизнес напрямую формирует 2 млн рабочих мест в российской экономике, а еще 4–6 млн граждан связаны с ним косвенно. Об этом говорится в исследовании «Картина иностранного бизнеса в новых экономических условиях», подготовленном экспертами ЦСР (от имени России функции учредителя в нем исполняет Минэкономразвития). РБК ознакомился с документом.

В компаниях, которые приостановили или каким-либо образом ограничили деятельность на российском рынке после начала конфликта на Украине и ввода западных санкций, занято до 350 тыс. россиян, следует из оценок ЦСР. По их данным, сильнее всего от таких решений иностранных компаний пострадали работники пищевой и химической промышленности, а также автомобилестроения. Среди регионов сложнее всего ситуация в Калужской и Новгородской областях.

Сколько работников может затронуть уход иностранных компаний

В России работает более 5 тыс. иностранных компаний, а еще 30 тыс. зарубежных фирм поставляют продукцию на российский рынок через дилерские и дистрибьюторские центры, в совокупности обеспечивая трудоустройство до 8 млн россиян, следует из материалов ЦСР.

Несмотря на то что 90% иностранных компаний, работающих в России, происходят из так называемых недружественных стран (то есть стран, вводивших против России санкции), они по-разному реагировали на происходящие события. Более половины организаций не объявляли о каких-либо ограничениях в работе и продолжили деятельность в обычном режиме. Среди крупнейших 600 иностранных фирм, проанализированных ЦСР, 46% заявили о решении как-либо сократить свою работу на территории России, в частности, 21% полностью ее остановили.

Пауза в деятельности не всегда была связана с желанием компаний минимизировать репутационные издержки от работы в России, говорится в исследовании. В значительном количестве случаев она происходила по объективным причинам — из-за санкционных запретов, мешающих ввозить продукцию в страну, сложностей с проведением расчетных транзакций, волатильности курса рубля, мешающей зафиксировать стоимость поставки, логистических сбоев, дефицита сырья и комплектующих.

Из-за приостановки деятельности иностранных компаний, где работают в общей сложности 350 тыс. человек, по состоянию на начало июня в фактическом простое уже находятся 120–150 тыс. человек, оценили в ЦСР. Это прежде всего работники автопрома и розничной торговли. По данным аппарата вице-премьера Татьяны Голиковой, к концу мая в простое в целом по России — как в отечественных, так и в зарубежных фирмах — пребывало около 131 тыс. работников. Такое расхождение в ЦСР объясняют тем, что ряд компаний, объявивших о приостановке деятельности, фактически ее продолжили.

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Решение окончательно уйти с российского рынка пока приняли 90 зарубежных фирм, подсчитали в ЦСР. В основном они представляют отрасли ИT, а также финансовых услуг и пищевой промышленности. Из-за их действий под прямой угрозой сокращений находится порядка 35–40 тыс. рабочих мест.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Но основная часть иностранных компаний если и покинет российский рынок, то через механизм продажи бизнеса, полагают в ЦСР. В последние месяцы было объявлено около 60 таких сделок (например, продажа российского бизнеса McDonald’s партнеру-франчайзи Александру Говору, продажа Росбанка и страхового бизнеса в России группой Societe Generale компании «Интеррос»). В то же время при возвращении к работе часть компаний, вероятно, проведет оптимизацию персонала, исходя из новых параметров спроса и оценки возможностей поддержания выпуска на докризисном уровне, допускают авторы исследования.

Кроме того, некоторые компании (их долю ЦСР оценивает в 20%) хотя и продолжили деятельность в России, но отказались от дальнейших инвестиций в российскую экономику, остановили маркетинговую деятельность и разработку новой продукции. Это тоже угрожает потерей рабочих мест в перспективе, предупредили эксперты. В апреле власти США запретили новые инвестиции своих компаний в российскую экономику, а недавно Минфин США разъяснил, что под запрет не попадает поддержание существующих проектов, включая выплаты зарплаты персоналу, арендные платежи и т.п.

В начале июня в Минтруде сообщали о стабильности ситуации на рынке труда в стране. «На данном этапе рынок труда чувствует себя достаточно стабильно, перспективы будут зависеть от решения отдельных компаний, в том числе с иностранным участием», — заявлял глава ведомства Антон Котяков. В апреле 2022 года уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума в 4%, следует из доклада Росстата. РБК направил запрос в Минтруд.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Другие оценки

Оценки ЦСР несколько скромнее, чем данные зарубежных аналитиков. Например, профессора Йельской школы менеджмента указывали, что российский рынок покидают 253 компании, еще 248 приостановили развитие бизнеса, 96 прекратили инвестировать, а 75 сократили деятельность. По их данным, в общей сложности о введении каких-либо ограничений сообщило около тысячи компаний.

Около 40% работающих в России зарубежных организаций уже приняли ряд негативных HR-мер по отношению к персоналу, показало исследование Ассоциации европейского бизнеса. Так, 17% компаний отправили персонал в отпуск, 9% вывели работников в простой, 8% сократили зарплаты, а 5% провели частичные сокращения. Порядка 60% организаций также заявили о среднем или высоком риске закрытия бизнеса в ближайшей перспективе.

Какие отрасли и регионы оказались под ударом

Основная часть рабочих мест в иностранном бизнесе приходится на торговлю, пищевую промышленность, общепит, указывают в ЦСР. Меньшая доля связана с технологически сложным бизнесом, таким как машиностроение, химическая промышленность и фармацевтика. Эта отраслевая пропорция в целом наблюдается и среди компаний, которые как-либо ограничили деятельность в России.

По данным ЦСР, больше всего действия зарубежных компаний затронули работников пищевой промышленности (136 тыс. человек), на втором месте оказались представители отрасли автомобилестроения (60 тыс.), на третьем — деловых и ИT-услуг (45 тыс. человек). Почувствовали изменения также 43 тыс. человек из сферы фармацевтики, 36 тыс. работников тяжелого машиностроения и 34 тыс. сотрудников легкой промышленности.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Решение иностранных компаний по-разному отражается и на регионах страны. В некоторых из них, которые сделали ставку на привлечение иностранного бизнеса, доля иностранных компаний в занятости существенна и доходит до 20%. К таким субъектам относятся, например, Калужская, Новгородская, Архангельская, Самарская и Ленинградская области, говорится в исследовании. Именно они в первую очередь и пострадали от решений иностранных фирм об ограничении своей деятельности: в Калужской области под ударом оказалось 11% занятых, в Новгородской области — около 6%, в Ленинградской — 5%. В столице от действий зарубежных компаний пострадало 3% занятого населения, оценили в ЦСР.

Если рассматривать географию самих зарубежных компаний, то среди фирм из недружественных стран наиболее активно ограничивал деятельность на российском рынке бизнес из Испании, Швеции, Японии, Польши и Швейцарии (на него приходится не менее 70% сотрудников всех компаний из этих стран, работающих в России), наименее активно — из Австрии, Франции, Канады, Нидерландов, Дании и Италии (не более 35%), указывают в ЦСР.

Риски для рынка труда, связанные с поведением международных компаний, еще реализовались не в полной мере, уверен профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «В ближайшей перспективе мы все равно увидим продолжающееся влияние от ухода или уменьшения объема деятельности зарубежных компаний. Будут и сокращения рабочих мест, и попытки вывезти лучших специалистов за границу», — замечает он.

Он согласился с ЦСР в том, что основной удар придется примерно на 350 тыс. человек, так как этому числу соответствует количество сотрудников, занятых в офисах и на производствах иностранных фирм, заявивших о сокращении деятельности или об уходе из России. Однако эффект на смежные рабочие места будет намного больше и оценить его сложнее. Он проявится в течение двух-трех месяцев, прогнозирует эксперт.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
санкци зарубежный бизнес рынок труда ЦСР Минтруд
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