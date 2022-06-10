ЦСР оценил число рабочих мест под угрозой из-за ухода иностранцев

В иностранном бизнесе или смежных областях в России занято до 8 млн человек, оценили в ЦСР. В компаниях, которые уже приостановили деятельность или полностью ушли из России, трудится 350 тыс. россиян, подсчитали они

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Иностранный бизнес напрямую формирует 2 млн рабочих мест в российской экономике, а еще 4–6 млн граждан связаны с ним косвенно. Об этом говорится в исследовании «Картина иностранного бизнеса в новых экономических условиях», подготовленном экспертами ЦСР (от имени России функции учредителя в нем исполняет Минэкономразвития). РБК ознакомился с документом.

В компаниях, которые приостановили или каким-либо образом ограничили деятельность на российском рынке после начала конфликта на Украине и ввода западных санкций, занято до 350 тыс. россиян, следует из оценок ЦСР. По их данным, сильнее всего от таких решений иностранных компаний пострадали работники пищевой и химической промышленности, а также автомобилестроения. Среди регионов сложнее всего ситуация в Калужской и Новгородской областях.

Сколько работников может затронуть уход иностранных компаний

В России работает более 5 тыс. иностранных компаний, а еще 30 тыс. зарубежных фирм поставляют продукцию на российский рынок через дилерские и дистрибьюторские центры, в совокупности обеспечивая трудоустройство до 8 млн россиян, следует из материалов ЦСР.

Несмотря на то что 90% иностранных компаний, работающих в России, происходят из так называемых недружественных стран (то есть стран, вводивших против России санкции), они по-разному реагировали на происходящие события. Более половины организаций не объявляли о каких-либо ограничениях в работе и продолжили деятельность в обычном режиме. Среди крупнейших 600 иностранных фирм, проанализированных ЦСР, 46% заявили о решении как-либо сократить свою работу на территории России, в частности, 21% полностью ее остановили.

Пауза в деятельности не всегда была связана с желанием компаний минимизировать репутационные издержки от работы в России, говорится в исследовании. В значительном количестве случаев она происходила по объективным причинам — из-за санкционных запретов, мешающих ввозить продукцию в страну, сложностей с проведением расчетных транзакций, волатильности курса рубля, мешающей зафиксировать стоимость поставки, логистических сбоев, дефицита сырья и комплектующих.

Из-за приостановки деятельности иностранных компаний, где работают в общей сложности 350 тыс. человек, по состоянию на начало июня в фактическом простое уже находятся 120–150 тыс. человек, оценили в ЦСР. Это прежде всего работники автопрома и розничной торговли. По данным аппарата вице-премьера Татьяны Голиковой, к концу мая в простое в целом по России — как в отечественных, так и в зарубежных фирмах — пребывало около 131 тыс. работников. Такое расхождение в ЦСР объясняют тем, что ряд компаний, объявивших о приостановке деятельности, фактически ее продолжили.

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Решение окончательно уйти с российского рынка пока приняли 90 зарубежных фирм, подсчитали в ЦСР. В основном они представляют отрасли ИT, а также финансовых услуг и пищевой промышленности. Из-за их действий под прямой угрозой сокращений находится порядка 35–40 тыс. рабочих мест.

Но основная часть иностранных компаний если и покинет российский рынок, то через механизм продажи бизнеса, полагают в ЦСР. В последние месяцы было объявлено около 60 таких сделок (например, продажа российского бизнеса McDonald’s партнеру-франчайзи Александру Говору, продажа Росбанка и страхового бизнеса в России группой Societe Generale компании «Интеррос»). В то же время при возвращении к работе часть компаний, вероятно, проведет оптимизацию персонала, исходя из новых параметров спроса и оценки возможностей поддержания выпуска на докризисном уровне, допускают авторы исследования.

Кроме того, некоторые компании (их долю ЦСР оценивает в 20%) хотя и продолжили деятельность в России, но отказались от дальнейших инвестиций в российскую экономику, остановили маркетинговую деятельность и разработку новой продукции. Это тоже угрожает потерей рабочих мест в перспективе, предупредили эксперты. В апреле власти США запретили новые инвестиции своих компаний в российскую экономику, а недавно Минфин США разъяснил, что под запрет не попадает поддержание существующих проектов, включая выплаты зарплаты персоналу, арендные платежи и т.п.

В начале июня в Минтруде сообщали о стабильности ситуации на рынке труда в стране. «На данном этапе рынок труда чувствует себя достаточно стабильно, перспективы будут зависеть от решения отдельных компаний, в том числе с иностранным участием», — заявлял глава ведомства Антон Котяков. В апреле 2022 года уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума в 4%, следует из доклада Росстата. РБК направил запрос в Минтруд.

Другие оценки Оценки ЦСР несколько скромнее, чем данные зарубежных аналитиков. Например, профессора Йельской школы менеджмента указывали, что российский рынок покидают 253 компании, еще 248 приостановили развитие бизнеса, 96 прекратили инвестировать, а 75 сократили деятельность. По их данным, в общей сложности о введении каких-либо ограничений сообщило около тысячи компаний. Около 40% работающих в России зарубежных организаций уже приняли ряд негативных HR-мер по отношению к персоналу, показало исследование Ассоциации европейского бизнеса. Так, 17% компаний отправили персонал в отпуск, 9% вывели работников в простой, 8% сократили зарплаты, а 5% провели частичные сокращения. Порядка 60% организаций также заявили о среднем или высоком риске закрытия бизнеса в ближайшей перспективе.

Какие отрасли и регионы оказались под ударом

Основная часть рабочих мест в иностранном бизнесе приходится на торговлю, пищевую промышленность, общепит, указывают в ЦСР. Меньшая доля связана с технологически сложным бизнесом, таким как машиностроение, химическая промышленность и фармацевтика. Эта отраслевая пропорция в целом наблюдается и среди компаний, которые как-либо ограничили деятельность в России.

По данным ЦСР, больше всего действия зарубежных компаний затронули работников пищевой промышленности (136 тыс. человек), на втором месте оказались представители отрасли автомобилестроения (60 тыс.), на третьем — деловых и ИT-услуг (45 тыс. человек). Почувствовали изменения также 43 тыс. человек из сферы фармацевтики, 36 тыс. работников тяжелого машиностроения и 34 тыс. сотрудников легкой промышленности.

Решение иностранных компаний по-разному отражается и на регионах страны. В некоторых из них, которые сделали ставку на привлечение иностранного бизнеса, доля иностранных компаний в занятости существенна и доходит до 20%. К таким субъектам относятся, например, Калужская, Новгородская, Архангельская, Самарская и Ленинградская области, говорится в исследовании. Именно они в первую очередь и пострадали от решений иностранных фирм об ограничении своей деятельности: в Калужской области под ударом оказалось 11% занятых, в Новгородской области — около 6%, в Ленинградской — 5%. В столице от действий зарубежных компаний пострадало 3% занятого населения, оценили в ЦСР.

Если рассматривать географию самих зарубежных компаний, то среди фирм из недружественных стран наиболее активно ограничивал деятельность на российском рынке бизнес из Испании, Швеции, Японии, Польши и Швейцарии (на него приходится не менее 70% сотрудников всех компаний из этих стран, работающих в России), наименее активно — из Австрии, Франции, Канады, Нидерландов, Дании и Италии (не более 35%), указывают в ЦСР.

Риски для рынка труда, связанные с поведением международных компаний, еще реализовались не в полной мере, уверен профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «В ближайшей перспективе мы все равно увидим продолжающееся влияние от ухода или уменьшения объема деятельности зарубежных компаний. Будут и сокращения рабочих мест, и попытки вывезти лучших специалистов за границу», — замечает он.

Он согласился с ЦСР в том, что основной удар придется примерно на 350 тыс. человек, так как этому числу соответствует количество сотрудников, занятых в офисах и на производствах иностранных фирм, заявивших о сокращении деятельности или об уходе из России. Однако эффект на смежные рабочие места будет намного больше и оценить его сложнее. Он проявится в течение двух-трех месяцев, прогнозирует эксперт.