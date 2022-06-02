Экономисты Альфа-банка сообщили о структурном сдвиге на рынке труда

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 64,91 (+1,24) Инвестиции, 16:09
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 61,58 (+0,1) Инвестиции, 16:09
Роскомнадзор заблокировал сайт финской телерадиокомпании Yle Политика, 20:25
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:25
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 20:16
Небензя заявил о готовности обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины Политика, 20:02
Правительство направит ₽17 млрд из ФНБ на покупку облигаций авиакомпаний Экономика, 19:58
Производитель Bayraktar подарил Литве дрон для Украины Политика, 19:53
Матвиенко призвала не заколачивать «окно в Европу», которое пригодится Политика, 19:40
Экономисты Альфа-банка сообщили о структурном сдвиге на рынке труда Экономика, 19:40
Касаткина объяснила разгромное поражение в полуфинале «Ролан Гаррос» Спорт, 19:38
США ввели санкции против «Летающей лисы» и «Морской рапсодии» Политика, 19:37
ФАС одобрила ходатайство о покупке российского бизнеса «Макдоналдс» Бизнес, 19:29
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 19:23
Аршавин раскритиковал молодых российских футболистов за технику Спорт, 19:16
Американка Гауфф в 18 лет пробилась в финал «Ролан Гаррос» Спорт, 19:15
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Экономика ,  
0 

Экономисты Альфа-банка сообщили о структурном сдвиге на рынке труда

На российском рынке появился спрос на труд в новых областях, а у существующих компаний пока не было достаточно времени для сокращения, заключили экономисты Альфа-банка. Они считают, что безработица вырастет, но будет под контролем
Альфа-банк RU000A0JXRV7 ₽955,4 +4,94% Купить
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Снижение безработицы до 4% в апреле отражает «очень позитивную статистику» на российском рынке труда, говорится в отчете главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой и экономиста Ирины Ростовцевой.

Аналитики ждали небольшого роста безработицы (до 4,3%), но показатель снизился до исторического минимума, отмечают они. Авторы указали на «аналогичный сюрприз» в отношении тренда зарплат — в документе говорится, что в марте номинальные зарплаты выросли на 20,9% по сравнению с мартом 2021-го.

Экономисты считают, что произошел структурный сдвиг: появился спрос на труд в новых областях, «что отражает, например, переориентацию внешней торговли на Азию», а у существующих компаний пока не было достаточно времени для сокращения.

Глава Минэкономразвития заявил о риске роста безработицы в России
Экономика
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

По мнению авторов, уровень безработицы в ближайшее время вырастет, но этот риск будет под контролем. Они считают, что российским компаниям в условиях отсутствия технологического импорта придется заменять инвестиции рабочими местами, также «будет происходить замена технологий руками».

О снижении уровня безработицы до исторического минимума в апреле отчитался накануне Росстат. По данным службы, как безработные классифицировались 3 млн человек в возрасте от 15 лет. Предыдущий минимум (4,1%) был зафиксирован в феврале и марте.

Глава HeadHunter — РБК: «Если и будут увольнять, то крайне неохотно»
Бизнес
Михаил Жуков

Читайте на РБК Pro
Pro
Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Как выходить на рынок ОАЭ — кейс финансового сервиса
Кейсы
Pro
Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка
Статьи
Pro
Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Buda Mendes / Getty Images Импортозамещение в Бразилии оживило рост коррупции. Как это случилось
Статьи
Pro
Почему мы видим сны: 5 теорий
Статьи
Pro
Фото: Sharon Mccutcheon / Unsplash Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу
Статьи

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, такая статистика «не должна обманывать». Министр пояснил, что, если кризис спроса затянется, предприятия вынуждены будут сокращать сотрудников. Сейчас, по его словам, компании «просто терпят убытки в ожидании перенастройки». Решетников добавил, что власти делают все, чтобы «максимально деньги пошли в экономику и экономика перезапустилась».

В начале мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России с марта зафиксировали рост числа безработных граждан, официально зарегистрированных в службе занятости. Министр труда Антон Котяков уточнил, что на тот момент в стране было зарегистрировано 690,5 тыс. безработных. Со слов Котякова, еще 98 тыс. граждан по состоянию на 4 мая находились в простое, 110 тыс. — «в формате неполной занятости».

Гендиректор HeadHunter Михаил Жуков ранее предположил, что после начала военной операции на Украине уровень безработицы в России может подняться примерно до 5,7–7,5%, что будет соответствовать показателю 2009 года (7,8%). По его мнению, «людей если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Альфа-Банк рынок труда безработица экономисты
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Голикова сообщила о росте числа безработных с марта
Экономика
Котяков назвал Путину число безработных и находящихся в простое россиян
Экономика
Глава HeadHunter рассказал о двух сценариях развития безработицы
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter