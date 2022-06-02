Экономисты Альфа-банка сообщили о структурном сдвиге на рынке труда

На российском рынке появился спрос на труд в новых областях, а у существующих компаний пока не было достаточно времени для сокращения, заключили экономисты Альфа-банка. Они считают, что безработица вырастет, но будет под контролем

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Снижение безработицы до 4% в апреле отражает «очень позитивную статистику» на российском рынке труда, говорится в отчете главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой и экономиста Ирины Ростовцевой.

Аналитики ждали небольшого роста безработицы (до 4,3%), но показатель снизился до исторического минимума, отмечают они. Авторы указали на «аналогичный сюрприз» в отношении тренда зарплат — в документе говорится, что в марте номинальные зарплаты выросли на 20,9% по сравнению с мартом 2021-го.

Экономисты считают, что произошел структурный сдвиг: появился спрос на труд в новых областях, «что отражает, например, переориентацию внешней торговли на Азию», а у существующих компаний пока не было достаточно времени для сокращения.

По мнению авторов, уровень безработицы в ближайшее время вырастет, но этот риск будет под контролем. Они считают, что российским компаниям в условиях отсутствия технологического импорта придется заменять инвестиции рабочими местами, также «будет происходить замена технологий руками».

О снижении уровня безработицы до исторического минимума в апреле отчитался накануне Росстат. По данным службы, как безработные классифицировались 3 млн человек в возрасте от 15 лет. Предыдущий минимум (4,1%) был зафиксирован в феврале и марте.

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По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, такая статистика «не должна обманывать». Министр пояснил, что, если кризис спроса затянется, предприятия вынуждены будут сокращать сотрудников. Сейчас, по его словам, компании «просто терпят убытки в ожидании перенастройки». Решетников добавил, что власти делают все, чтобы «максимально деньги пошли в экономику и экономика перезапустилась».

В начале мая вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России с марта зафиксировали рост числа безработных граждан, официально зарегистрированных в службе занятости. Министр труда Антон Котяков уточнил, что на тот момент в стране было зарегистрировано 690,5 тыс. безработных. Со слов Котякова, еще 98 тыс. граждан по состоянию на 4 мая находились в простое, 110 тыс. — «в формате неполной занятости».

Гендиректор HeadHunter Михаил Жуков ранее предположил, что после начала военной операции на Украине уровень безработицы в России может подняться примерно до 5,7–7,5%, что будет соответствовать показателю 2009 года (7,8%). По его мнению, «людей если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно».