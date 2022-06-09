HeadHunter увидел у трети россиян страх потерять работу

Настроения работников на рынке труда сегодня сравнимы с ситуацией во второй половине пандемийного 2020 года, выяснили в HeadHunter. Треть из них опасаются увольнения, 80% готовы снизить зарплатные амбиции ради сохранения работы

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российские работники стали пессимистично воспринимать свое положение на рынке труда во втором квартале 2022 года, показал «индекс самочувствия», ежеквартально отслеживаемый исследовательской службой HeadHunter (HH). Исследование есть в распоряжении РБК.

Оценка настроений респондентов по нескольким критериям, среди которых наличие угрозы увольнения и гибкость зарплатных амбиций, показала уход индекса в отрицательную зону (минус 0,09). В первом квартале этого года показатель был выше нуля (0,02). Как поясняется в исследовании, индекс показывает ожидания соискателей на данный период времени и колеблется от -1 до +1, где -1 говорит о негативных настроениях работников, а +1 — об их стабильном самоощущении на рынке труда.

Нынешние настроения соискателей сопоставимы с ситуацией во втором полугодии пандемийного 2020 года, то есть они заметно лучше, чем в период локдаунов в самом начале пандемии, но хуже, чем на протяжении всего «восстановительного» 2021 года.

По отдельным критериям в составе общего индекса самочувствия специалисты HH отметили рост опасений по поводу потери текущего места работы. Так, 31% опрошенных заявили, что ощущают угрозу увольнения по инициативе работодателя.

Всего исследователи опросили почти 13,5 тыс. респондентов по всей стране, опрос проводился с конца марта по конец мая.

Такие результаты были получены на фоне низкого уровня безработицы в стране. По итогам апреля этот показатель в России составил 4% — это минимальное значение за всю историю наблюдений Росстата с 1991 года. Общая численность официально зарегистрированных безработных сократилась до 3 млн. Но это число не учитывает «скрытую безработицу». Как отмечала в конце мая вице-премьер Татьяна Голикова, в простое находятся 136,1 тыс. работников и еще 122,5 тыс. человек — на неполной занятости.

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Самые стабильные и нестабильные сферы

Общий индекс самочувствия включает в себя пять компонентов оценок: стабильность на текущем месте работы, сложность поиска работы, потребность в поиске работы, готовность снизить зарплатные ожидания и шансы в поиске работы в ближайшей перспективе.

Анализ совокупности пяти критериев показал, что хуже всего на рынке труда во втором квартале чувствуют себя топ-менеджеры и работники сферы искусства и развлечений. Гораздо стабильнее ощущают себя соискатели из сферы продаж, строительства и розничной торговли, а также работники производств и сервисного обслуживания.

Несмотря на общее ощущение уязвимости, высший менеджмент и работники сферы развлечений, искусства и массмедиа меньше опасаются угрозы увольнения. По индексу стабильности на текущем месте работы наихудший показатель в сферах транспорта и логистики, а также закупок — работники этих отраслей сильнее всего чувствуют нестабильность своего положения. Меньше всего боятся увольнения представители науки и образования.

В целом по всем секторам опасения по поводу потери работы заметно усугубились, следует из исследования. На вопрос о наличии ощущения угрозы увольнения с текущего места по инициативе работодателя 31% опрошенных ответили «точно да» или «скорее да». В прошлом квартале таких ответов было на 12 процентных пунктов меньше.

Вместе с тем ухудшился и индекс сложностей с поиском работы. Среди респондентов 73% заявили, что в их профессиональной области есть сложности с трудоустройством. Хуже всего с поиском работы обстоят дела в сферах консалтинга и инвестиций, искусства и массмедиа, а также у юристов. Напротив, сотрудники сферы продаж и торговли, рабочие, а также домашний и обслуживающий персонал таких проблем не наблюдают.

Потребность в поиске новой работы во втором квартале 2022 года острее всего ощущают представители сферы транспорта и логистики, а также административный персонал, топ-менеджмент и соискатели из области закупок. Чуть стабильнее себя ощущают респонденты, занятые в сферах красоты, спорта, а также медицины и фармацевтики.

Еще один критерий — готовность снизить зарплатные амбиции — тоже показал заметное ослабление: респонденты стали охотнее идти на снижение зарплаты. По результатам опроса, свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства готовы снизить 81% респондентов. Наибольшую гибкость в этом плане демонстрируют представители сферы обслуживания, ИT-индустрии и сферы искусства. Не готовы соглашаться на снижение зарплаты работники из сфер строительства, недвижимости, производства и автомобильного бизнеса.

Что касается быстроты трудоустройства, то большинство соискателей (61%) оптимистично оценивают перспективы найти работу в ближайшие три месяца. Сотрудники сферы красоты и спорта больше других уверены в том, что смогут найти работу в течение следующих трех месяцев. Наименее уверены в рынке трудоустройства соискатели из сферы страхования.

Разворот настроений российских работников в сторону пессимизма — это реакция на негативный информационный фон и неопределенность из-за санкций и ухода иностранных компаний с рынка, пояснила РБК главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности HH Наталья Данина. «Что касается роста готовности снизить зарплатные ожидания, то это традиционный инструмент для привлечения потенциального работодателя в периоды высокой конкуренции за рабочие места и попытка сократить срок на поиск и трудоустройство. Можно назвать это демпингом на рынке труда со стороны предложения», — добавила она.

В свою очередь, уязвимость топ-менеджмента объясняется тем, что это сфера всегда в числе наиболее конкурентных, а любое внешние негативное воздействие требует максимальной адаптивности к новой реальности, навыков антикризисного управления и коммуникаций. «Не все топ-менеджеры ими обладают в той степени, которой требует текущая ситуация. Помимо этого мы были свидетелями знаковых уходов генеральных директоров со своих постов в крупных компаниях под воздействием санкций или рисков оказаться под ними», — констатировала Данина.

Региональные настроения

В своем обследовании настроений на рынке труда специалисты исследовательской службы выделили индексы для федеральных округов и для двух столичных регионов. Как показало исследование, по четырем из пяти критериев хуже всего свое положение ощущают работники Москвы и Московской области.

Соискатели из Московского региона больше всего озабочены поиском нового места работы, при этом они считают трудоустройство по своей специальности проблематичным и больше других сомневаются в том, что найдут работу быстро.

Столичные и подмосковные работники больше других не уверены и в стабильности на текущем месте работы. Немногим выше индекс ощущений у соискателей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Центрального федерального округа в целом. Меньше всего чувствуют угрозу увольнения соискатели из Северо-Западного и Дальневосточного округов.

Единственное, в чем работники Москвы и области оказались не самыми уязвимыми, — это готовность уступить в размере зарплаты. Наименьшую гибкость в этом вопросе продемонстрировали респонденты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ощущение уязвимости работников столичных регионов объясняется тем, что в столицах всегда заметно выше уровень конкуренции, чем в среднем по стране, пояснила Наталья Данина. «В мае 2022 года на одну вакансию в Москве приходилось девять резюме соискателей, в Санкт-Петербурге — восемь, по России в целом — шесть. Также именно на столицы приходится наибольшая доля иностранного бизнеса, который ушел или встал на паузу», — сказала она.

В санкционный кризис дальневосточные и сибирские регионы находятся в более завидном положении благодаря торговым связям с Китаем — крупнейшим партнером России, отмечает старший директор — руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. «Сложности на рынке труда могут испытать субъекты РФ с высокой долей предприятий, связанных с иностранными компаниями и зависящих от импортных комплектующих. Это, например, Калужская, Калининградская, Ленинградская области», — добавляет она.