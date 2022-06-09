HeadHunter увидел у трети россиян страх потерять работу
Российские работники стали пессимистично воспринимать свое положение на рынке труда во втором квартале 2022 года, показал «индекс самочувствия», ежеквартально отслеживаемый исследовательской службой HeadHunter (HH). Исследование есть в распоряжении РБК.
Оценка настроений респондентов по нескольким критериям, среди которых наличие угрозы увольнения и гибкость зарплатных амбиций, показала уход индекса в отрицательную зону (минус 0,09). В первом квартале этого года показатель был выше нуля (0,02). Как поясняется в исследовании, индекс показывает ожидания соискателей на данный период времени и колеблется от -1 до +1, где -1 говорит о негативных настроениях работников, а +1 — об их стабильном самоощущении на рынке труда.
Нынешние настроения соискателей сопоставимы с ситуацией во втором полугодии пандемийного 2020 года, то есть они заметно лучше, чем в период локдаунов в самом начале пандемии, но хуже, чем на протяжении всего «восстановительного» 2021 года.
По отдельным критериям в составе общего индекса самочувствия специалисты HH отметили рост опасений по поводу потери текущего места работы. Так, 31% опрошенных заявили, что ощущают угрозу увольнения по инициативе работодателя.
Всего исследователи опросили почти 13,5 тыс. респондентов по всей стране, опрос проводился с конца марта по конец мая.
Такие результаты были получены на фоне низкого уровня безработицы в стране. По итогам апреля этот показатель в России составил 4% — это минимальное значение за всю историю наблюдений Росстата с 1991 года. Общая численность официально зарегистрированных безработных сократилась до 3 млн. Но это число не учитывает «скрытую безработицу». Как отмечала в конце мая вице-премьер Татьяна Голикова, в простое находятся 136,1 тыс. работников и еще 122,5 тыс. человек — на неполной занятости.
Самые стабильные и нестабильные сферы
Общий индекс самочувствия включает в себя пять компонентов оценок: стабильность на текущем месте работы, сложность поиска работы, потребность в поиске работы, готовность снизить зарплатные ожидания и шансы в поиске работы в ближайшей перспективе.
Анализ совокупности пяти критериев показал, что хуже всего на рынке труда во втором квартале чувствуют себя топ-менеджеры и работники сферы искусства и развлечений. Гораздо стабильнее ощущают себя соискатели из сферы продаж, строительства и розничной торговли, а также работники производств и сервисного обслуживания.
Несмотря на общее ощущение уязвимости, высший менеджмент и работники сферы развлечений, искусства и массмедиа меньше опасаются угрозы увольнения. По индексу стабильности на текущем месте работы наихудший показатель в сферах транспорта и логистики, а также закупок — работники этих отраслей сильнее всего чувствуют нестабильность своего положения. Меньше всего боятся увольнения представители науки и образования.
В целом по всем секторам опасения по поводу потери работы заметно усугубились, следует из исследования. На вопрос о наличии ощущения угрозы увольнения с текущего места по инициативе работодателя 31% опрошенных ответили «точно да» или «скорее да». В прошлом квартале таких ответов было на 12 процентных пунктов меньше.
Вместе с тем ухудшился и индекс сложностей с поиском работы. Среди респондентов 73% заявили, что в их профессиональной области есть сложности с трудоустройством. Хуже всего с поиском работы обстоят дела в сферах консалтинга и инвестиций, искусства и массмедиа, а также у юристов. Напротив, сотрудники сферы продаж и торговли, рабочие, а также домашний и обслуживающий персонал таких проблем не наблюдают.
Потребность в поиске новой работы во втором квартале 2022 года острее всего ощущают представители сферы транспорта и логистики, а также административный персонал, топ-менеджмент и соискатели из области закупок. Чуть стабильнее себя ощущают респонденты, занятые в сферах красоты, спорта, а также медицины и фармацевтики.
Еще один критерий — готовность снизить зарплатные амбиции — тоже показал заметное ослабление: респонденты стали охотнее идти на снижение зарплаты. По результатам опроса, свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или ради гарантированного трудоустройства готовы снизить 81% респондентов. Наибольшую гибкость в этом плане демонстрируют представители сферы обслуживания, ИT-индустрии и сферы искусства. Не готовы соглашаться на снижение зарплаты работники из сфер строительства, недвижимости, производства и автомобильного бизнеса.
Что касается быстроты трудоустройства, то большинство соискателей (61%) оптимистично оценивают перспективы найти работу в ближайшие три месяца. Сотрудники сферы красоты и спорта больше других уверены в том, что смогут найти работу в течение следующих трех месяцев. Наименее уверены в рынке трудоустройства соискатели из сферы страхования.
Разворот настроений российских работников в сторону пессимизма — это реакция на негативный информационный фон и неопределенность из-за санкций и ухода иностранных компаний с рынка, пояснила РБК главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности HH Наталья Данина. «Что касается роста готовности снизить зарплатные ожидания, то это традиционный инструмент для привлечения потенциального работодателя в периоды высокой конкуренции за рабочие места и попытка сократить срок на поиск и трудоустройство. Можно назвать это демпингом на рынке труда со стороны предложения», — добавила она.
В свою очередь, уязвимость топ-менеджмента объясняется тем, что это сфера всегда в числе наиболее конкурентных, а любое внешние негативное воздействие требует максимальной адаптивности к новой реальности, навыков антикризисного управления и коммуникаций. «Не все топ-менеджеры ими обладают в той степени, которой требует текущая ситуация. Помимо этого мы были свидетелями знаковых уходов генеральных директоров со своих постов в крупных компаниях под воздействием санкций или рисков оказаться под ними», — констатировала Данина.
Региональные настроения
В своем обследовании настроений на рынке труда специалисты исследовательской службы выделили индексы для федеральных округов и для двух столичных регионов. Как показало исследование, по четырем из пяти критериев хуже всего свое положение ощущают работники Москвы и Московской области.
Соискатели из Московского региона больше всего озабочены поиском нового места работы, при этом они считают трудоустройство по своей специальности проблематичным и больше других сомневаются в том, что найдут работу быстро.
Столичные и подмосковные работники больше других не уверены и в стабильности на текущем месте работы. Немногим выше индекс ощущений у соискателей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Центрального федерального округа в целом. Меньше всего чувствуют угрозу увольнения соискатели из Северо-Западного и Дальневосточного округов.
Единственное, в чем работники Москвы и области оказались не самыми уязвимыми, — это готовность уступить в размере зарплаты. Наименьшую гибкость в этом вопросе продемонстрировали респонденты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ощущение уязвимости работников столичных регионов объясняется тем, что в столицах всегда заметно выше уровень конкуренции, чем в среднем по стране, пояснила Наталья Данина. «В мае 2022 года на одну вакансию в Москве приходилось девять резюме соискателей, в Санкт-Петербурге — восемь, по России в целом — шесть. Также именно на столицы приходится наибольшая доля иностранного бизнеса, который ушел или встал на паузу», — сказала она.
В санкционный кризис дальневосточные и сибирские регионы находятся в более завидном положении благодаря торговым связям с Китаем — крупнейшим партнером России, отмечает старший директор — руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. «Сложности на рынке труда могут испытать субъекты РФ с высокой долей предприятий, связанных с иностранными компаниями и зависящих от импортных комплектующих. Это, например, Калужская, Калининградская, Ленинградская области», — добавляет она.